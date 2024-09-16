¡Ö·³¿À¡×¾å¿ù¸¬¿®¤Ë´Ö°ã¤¨¤é¤ì¤¿Àï¾å¼ê¤ÊÉð¾¤Î¡ÖÉðÅÄ¿®¸¼¥¥Ä¥Ä¥ÀïË¡¡×ÄÙ¤·
¡¡¹ÃÈå¡¦ÉðÅÄ»á¤ÎÀïÎ¬¡¦Àï½Ñ¤¬¼¨¤µ¤ì¤¿·³³Ø½ñ¡Ö¹ÃÍÛ·³´Õ¡×¤Ë¤Ï¡Ö¸¬¿®ÈëÂ¢¤Î»øÂç¾¤Î¤¦¤Á¡¢´ÅÇô¶á¹¾¼é¤Ï¤«¤·¤éÌé¡×¤Èµ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤¢¤Þ¤ê¤ÎÀï¾å¼ê¤Ë·³¿À¡¦¾å¿ù¸¬¿®¤È´Ö°ã¤ï¤ì¤¿Éð¾¡¢¾å¿ù»ÍÅ·²¦¤Î°ì¿Í¤Ç¤¢¤ë´ÅÇô·Ê»ý¤Î¤³¤È¤À¡£
¡¡¤½¤Î½Ð¼«¤ÏÆæ¤Ç¡¢À¸Ç¯¤â¤è¤¯Ê¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£½ôÀâ¤¢¤ë¤â¤Î¤Î¡ÖËÜÄ«Éð¸ùÀµÅÁ¡×¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¹ÃÈå¡¦¿®Ç»¤Î¹ñ¶¤Ë¤¢¤ëÇòÊö»°»³¤Ë½»¤ß¡¢¼íÎÄ¤òÀ¸¶È¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¡¢¤¤¤ï¤Ð»³¤ÎÌ±¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡¡ÆÁÀî²È¹¯¤òÇÚ½Ð¤·¤¿¾¾Ê¿»á¤â¡¢¸µ¡¹¤Ï¤³¤Î»³¤ÎÌ±¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¾¾Ê¿»á¤ÎÈ¯¾Í¤ÎÃÏ¤Ï»°²ÏÀ¾Éô¤Î¾¾Ê¿¶¿¤È¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¾¾Ê¿»á¤Ï¤½¤ÎÃÏ¤ÇÎÓ¶È¤ä¼íÎÄ¡¢¤½¤·¤ÆºÎ¹ÛÅù¤òÀ¸¶È¤È¤¹¤ëÅÚ¹ë¤À¤Ã¤¿¡£»³¤ÎÌ±¤¬¤Î¤Á¤ËÉð»Î¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤ÏÄÁ¤·¤¯¤Ê¤¤¡£
¡¡Åö»þ¡¢ÇòÊö»°»³¤Î¿®Ç»Â¦¤Ë¤Ï¡¢¸¬¿®¤È´Ø·¸¤Î¿¼¤¤¾®³Þ¸¶»á¤ÎÎÎÃÏ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¸¬¿®¤Ï¾®³Þ¸¶»á¤«¤é·Ê»ý¤ÎÂ¸ºß¤òÃÎ¤é¤µ¤ì¡¢¼«¤é¤ÎÇÛ²¼¤Ë¥¹¥«¥¦¥È¤·¤¿¤é¤·¤¤¡£
¡¡ÅÚ¹ë¤Ë¤ÏËÜÍè¤ÎÉð»Î¤ÎÀï¤¤Êý¤Ë´Ø¤¹¤ë¸ÇÄê³µÇ°¤Ï¤Ê¤¤¡£µÕ¤Ë¤½¤ì¤¬Âç¤¤Ê¥á¥ê¥Ã¥È¤Ë¤Ê¤ê¡¢Å¨Êý¤ÎÅÙ´Î¤òÈ´¤¯Àï½Ñ¡¢ÀïÎ¬¤òÍÑ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£·Ê»ý¤¬Àï¾å¼ê¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Âç¤¤ÊÍ×°ø¤À¤í¤¦¡£
¡¡·Ê»ý¤¬¸¬¿®¤Ë´Ö°ã¤ï¤ì¤¿¤Î¤Ï±ÊÏ½£´Ç¯¡Ê1561Ç¯¡Ë£¸·î¡¢ÀîÃæÅç¤Ë½Ð¿Ø¤·¤Æ¹ÃÈå¤ÎÉðÅÄ¿®¸¼¤ÈÂÐÖµ¤·¤¿¡¢Âè»Í¼¡ÀîÃæÅç¤ÎÀï¤¤¤Ç¤Î¤³¤È¤À¡£
¡¡¸¬¿®¤ÏÄ¹ÌîËßÃÏÆîÉô¤Ë¤¢¤ëºÊ½÷»³¤Ë¿Ø¤òÉß¤¤¤¿¡£°ìÊý¤Î¿®¸¼¤Ï¡¢³¤ÄÅ¾ë¤ËÆþ¤Ã¤¿¡£Æ°¤«¤Ê¤¤¸¬¿®¤Èç±Ãå¾õÂÖ¤Ë´Ù¤Ã¤¿¿®¸¼¤Ï¡¢·³Àª¤òËÜÂâ¤ÈÊÌÆ°Ââ¤ËÊ¬¤±¡¢ÊÌÆ°Ââ¤ËºÊ½÷»³¤Î¾å¿ùÀª¤ò¹¶·â¤µ¤»¤ÆÊ¿Ìî¤ËÍ¶¤¤¹þ¤à¡¢ÍÌ¾¤Ê¡ÖÂïÌÚÄ»¡Ê¥¥Ä¥Ä¥¡ËÀïË¡¡×¤ò¤È¤Ã¤¿¡£
¡¡¤È¤³¤í¤¬¤³¤ì¤ò»¡ÃÎ¤·¤¿¸¬¿®¤Ï¤Ò¤ÈÂÀè¤ËºÊ½÷»³¤ò²¼¤ê¤Æ¤¤¤¿¤¿¤á¡¢ÊÌÆ°Ââ¤¬ÅþÃå¤·¤¿»þ¤Ë¤Ï¡¢ºÊ½÷»³¤Ï¤â¤Ì¤±¤Î³Ì¡£¤³¤Î»þ¡¢¾å¿ùÀª¤ÎÅÂ¡Ê¤·¤ó¤¬¤ê¡Ë¤òÌ³¤á¤¿¤Î¤¬·Ê»ý¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¸«»ö¤ÊÀï¤¤¤Ö¤ê¤Ë¡¢ÉðÅÄ·³¤Ç¤Ï¸¬¿®¼«¤éÅÂ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È´ª°ã¤¤¤·¤¿¼Ô¤¬Â³½Ð¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¸¬¿®¤ÎË×¸å¤Ï¾å¿ù·Ê¾¡¤Ë»Å¤¨¡¢·ÄÄ¹£¹Ç¯£¶·î26Æü¡Ê1604Ç¯£··î22Æü¡Ë¡¢ÊÆÂô¤Ë¤Æ»àµî¤·¤Æ¤¤¤ë¡£·³¿À¡¦¸¬¿®¤Ë´Ö°ã¤¨¤é¤ì¤¿Éð¾¤Ï¡¢Â¾¤Ë¤ÏÂ¸ºß¤·¤Ê¤¤¡£
¡ÊÆ»Åè·Ä¡Ë