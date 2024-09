【東京都中央区】カナダグースが、フラッグシップストアをオープン！二階堂ふみさんによる写真展も開催

[caption id="attachment_1205997" align="aligncenter" width="600"] 銀座フラッグシップストアイメージ[/caption]

カナダグースジャパンが、9月14日(土)、銀座にフラッグシップストアをオープンする。

また、オープンを記念して、写真家・二階堂ふみさんによる写真展を開催する。

カナダグースについて

1957年にカナダ・トロントで創業以来、ダウンパーカ製品をカナダ国内で生産し続けてきたカナダグース。65年以上にわたり職人の技術を重んじ、オーセンティックなモノづくりのこだわりを詰めたプロダクトは、世界中で親しまれてきた。

パフォーマンスラグジュアリーアウターウェア、アパレル、フットウェア、アクセサリーを展開するブランドとして、すべての人々が外の世界で活躍できるようサポート。カナダ国内での製造、高水準の品質、クラフトマンシップ、機能性という点において、世界的に評価されているという。優れた性能と経験を重視し、地球を冷たく、住む人々を暖かく保つことをコミットメントとして掲げている。

新作アイテムも登場

今回、銀座にオープンするフラッグシップストアのストアコンセプトは、ブランドのシグネチャーでもあるカナダの大地を感じるような「Canadian Warmth」。ラウンジスペースやバーカウンター、-20℃の環境でフィッティングが体験できる「Cold Room」を完備している。店内に入った瞬間からブランドの世界観に触れるような空間が拡がり、訪れた人を新しい旅へと導く。

また、日本限定カプセルコレクションから、アイコニックな銀座限定カラーの新作アイテムが登場。



環境に配慮した機能的な素材と丁寧な仕事で、上質なクラフト感のあるダウンアウターから、メンズの「マクリーン ジャケット」、



ウィメンズの「ブライデン パッファー ブラックレーベル」、





ユニセックスの「ロードス ジャケット フュージョンフィット」、



Tシャツはメンズの「エマーソン クルーネック」、さらに、ウィメンズも銀座店限定カラーとして登場する。



また、ウィメンズコレクションから、新色のピンククォーツカラーの「レイラ ベスト」が先行発売される。

二階堂ふみさんによる写真展を実施



また、銀座フラッグシップストアのオープンを記念して、「FUMI NIKAIDO AND THE ART OF CRAFTSMANSHIP」と題し、写真家・二階堂ふみさんによる写真展を開催する。

伝統と最先端がひしめきあう街、銀座。変わりゆくものと変わらないものが美しく共存しているそんなカルチャーを紡いでいる職人たち。カナダグースと銀座の職人たちを写真家・二階堂ふみさんがポートレートに収めた。

今回、登場する銀座のクラフトマンたちは、歌舞伎役者の片岡千之助さん、バー・ルパンの開幾夫さん(バーテンダー)、銀座百点の田辺夕子さん(編集長)、銀座もとじの泉二弘明さん(創業者)、泉二啓太さん(二代目)、トリコロール本店の野崎保奈美さん(店長)、森岡書店の森岡督行さん(店主)、中村活字の中村明久さん(店主)、ペコラ銀座の佐藤英明さん(代表)、理容米倉銀座本店の大嶋昭格さん(店長)、ザ ロイヤルパーク キャンバス 銀座8の関寛子さん(総支配人)だ。

カナダグースの67年の軌跡を展示

同じくオープンを記念して、カナダに所蔵されていた貴重なヘリテージピースを紹介するアーカイブ展も同日から開催。カナダグースの前身となる「スノーグース」時代のコレクションにはじまり、カナダグースの製品に多大なインスピレーションをもたらした「スノーマントラ パーカ」の解体パーツ、過去のコラボレーションにフォーカスする。

長きにわたり培われた妥協なきクラフトマンシップ、プロフェッショナルにより実証された機能性、ファッションとの融合。カナディアンラグジュアリーを定義する、カナダグースの67年の軌跡を展示する。

写真展とアーカイブ展は、カナダグース公式アプリをダウンロードすると無料で入場できる。開催は10月10日(木)までだ。

カナダグース銀座店に足を運び、素敵なアイテムを探すとともに、写真店やアーカイブ展示も楽しんでみては。

■カナダグース銀座店

住所:東京都中央区銀座4-2-2

営業時間:11:00〜19:30

カナダグース公式アプリ:https://www.canadagoose.jp/news/detail?id=218&y=2024

カナダグース公式 HP:https://www.canadagoose.jp/

■FUMI NIKAIDO AND THE ART OF CRAFTSMANSHIP

会期:9月14日(土)〜10月10日(木)

特設ページ:https://canadagoose-theartofcraftsmanship.jp

(ソルトピーチ)