SKY-HI¡¢¥é¥Ã¥×¤ÎàÂç²¸¿Íá¥é¥¤¥à¥¹¥¿¡¼¤È¤Î¥Ð¥Ã¥¯¥¹¥Æ¡¼¥¸¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¡Ö¥¨¥â¤¤¤Ã¤Æ¤³¤ì¤Ê¤Î¤Í¡×¡Ö²»³Ú¤¬³Ú¤·¤¤¤¬¤¢¤Õ¤ì¤Æ¤ë¡×¤È¶¦´¶¤ÎÀ¼
¡¡¥é¥Ã¥Ñ¡¼¡¢²»³Ú¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤ÎSKY-HI¤¬¼«¿È¤ÎX¤ò¹¹¿·¡£Ãæ³ØÀ¸»þÂå¤ËÆ´¤ì¤Æ¤¤¤¿¥Ò¥Ã¥×¥Û¥Ã¥×³¦¤Î½ÅÄÃ¤È¤ÎµÇ°»£±Æ¤Ë´ò¤·¤µ¤ò±£¤»¤Ê¤¤ÍÍ»Ò¤¬¶¦´¶¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡Â¿´¶¤Ê»þÂå¤ò¤È¤â¤Ë²á¤´¤·¤¿Æ±µéÀ¸¤Ç¿ÆÍ§¤Î¥±¥¤¥¹¥±¤µ¤ó¤«¤é¤Î±Æ¶Á¤Ç½é¤á¤ÆÃÎ¤ê¡¢¥é¥Ã¥×¤ò»Ï¤á¤ë¤¤Ã¤«¤±¤È¤Ê¤Ã¤¿Æ´¤ì¤ÎRHYMESTER¡Ê¥é¥¤¥à¥¹¥¿¡¼¡Ë¤Ë¶´¤Þ¤ì¤Æ¡¢¸åÇÚ¤ÎAile The Shota¡¢Novel Core¤È¤È¤â¤Ë¼Ì¿¿¤Ë´ò¤·¤½¤¦¤Ë¤ª¤µ¤Þ¤ëÍÍ»Ò¤¬Åê¹Æ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡
¡¡SKY-HI¤Ï¡ÖÃæ³Ø1Ç¯¤«2Ç¯¤Î»þ¡¢¥±¥¤¥¹¥±¤Ë¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¥é¥¤¥à¥¹¥¿¡¼¡£ ¥í¥Ã¥¯¥¥Ã¥º¤Î²¶¤Î¿ÍÀ¸¤¬¥Ñ¥³¤Ã¤È110ÅÙ¤¯¤é¤¤ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¡¢²¶¤â¤³¤Î¿ÍÃ£¤ß¤¿¤¤¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡ª¤Ã¤Æ¥é¥Ã¥×»Ï¤á¤¿¤Î¤¬²¶¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¡£ ¤½¤Î¥±¥¤¥¹¥±¤È¡¢²¶¤ÎÂç»ö¤Ê¥³¥¢¤äShota¤Èº£¤â¥«¥Ã¥³¤¤¤¤ÀèÇÚÃ£¤ò¸«¤ì¤ë¤Ê¤ó¤Æ¡¢¤³¤ó¤Ê¹¬¤»¤ÏÌµ¤¤¤è¡×¤È¥é¥¤¥à¥¹¥¿¡¼¤È¤Îî°íð¤Î´î¤Ó¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡Ö¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤â¤ª¼Ì¿¿¤âÁ´Éô¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¥¨¥â¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö²»³Ú¤¬³Ú¤·¤¤ ¤¬¤¢¤Õ¤ì¤Æ¤ë¡¢ÁÇÅ¨¤Ê¼Ì¿¿¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ö·ãÇ®¡ª¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¥é¥¤¥à¥¹¥¿¡¼¤«¤Ã¤³¤è¤¹¤®¤ë¡×¡Ö³Ú¤·¤½¤¦¡õ¹¬¤»¤½¤¦¤ÇËÜÅö¤Ë²¿¤è¤ê¤Ç¤¹¡×¡Ö¥¨¥â¤¤¤Ã¤Æ¤³¤ì¤Ê¤Î¤Í¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥é¥¤¥à¥¹¥¿¡¼¤Ï¡¢MC¤Î±§Â¿´Ý¡¢MC¤Ç¥È¥é¥Ã¥¯¥á¡¼¥«¡¼¤ÎMummy-D¡¢DJ¤ÎDJ JIN¤Î3¿Í¤«¤é¤Ê¤ë¥Ò¥Ã¥×¥Û¥Ã¥×¥°¥ë¡¼¥×¡£1989Ç¯¤Ë·ëÀ®¤µ¤ì¡¢1993Ç¯¤Ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿¥Ò¥Ã¥×¥Û¥Ã¥×³¦¤Î½ÅÄÃ¤È¤·¤Æ¹â¤¤¿Íµ¤¤ò¸Ø¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£