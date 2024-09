もう10年近く建設工事が行われているのに、誰が何のために建てているのかわからない、謎の城がポーランドにあります。

↑謎のストブニツァ城

ポーランド西部にある最古の都市ポズナンから約1時間離れた、ノテツカの森の外れにある湖。ここで巨大な城が建設中です。「ストブニツァ城」と呼ばれるその城は、湖の中に浮かぶように作られており、周囲の森から橋をわたってたどり着けるようです。周囲は城壁のようなもので囲まれ、城には大小の塔もあります。

一見すると、中世に作られた城かと思うかもしれませんが、建設が始まったのは2015年のこと。人里離れた森の中だったこともあり、それから数年間はこの城の存在すら、地元の人に知られることはなかったそうです。

しかし、2018年に城の写真が出回ることになり、話題を呼ぶようになりました。ただし、話題となった理由は、城の美しさのほかに、この城があまりにも謎に包まれていたことも関係するでしょう。

というのも、この城が建設された目的が不明で、開発者に関する公開された情報がほとんどないそうです。医師で起業家の男性が関係しているという情報や、いずれ高級ホテルになるという噂があるものの、その真偽はわかっていません。城のウェブサイトでは「居住用ビル」と明記されているのだそうです。

城はまだ建設中で中に入ることはできませんが、周辺の森のトレイルを巡るアクティビティはあるとのこと。城が完成した暁には、この城の謎が明かされるのでしょうか……。

【主な参考記事】

Daily Mail. Pictured: The mysterious modern-day fairytale castle in Poland that has been built on an artificial island in a lake. What’s it for? No one seems to know…. September 10 2024