限定ノベルティ配布も！レトロカワイイが大集合！亜土ちゃんマーケット

ソニー・クリエイティブプロダクツは、60〜70年代に日本中の女の子の心をつかみ、カワイイ文化の先駆けとして一世を風靡したアーティスト水森亜土の「レトロカワイイが大集合!亜土ちゃんマーケット」を2024年10月18日(金)からキデイランド原宿店・大阪梅田店で期間限定オープンします。

●「レトロカワイイが大集合!亜土ちゃんマーケット」

開催期間 :2024年10月18日(金)〜31日(木)

開催場所 :キデイランド原宿店・大阪梅田店(2店舗同時開催)

原宿店 :11:00〜20:00(最終日 16:00)

大阪梅田店:10:00〜21:00(※阪急三番街の営業時間に準ずる)

初お披露目となる先行発売商品をはじめ、100品以上のフレッシュなアイテムが一挙勢ぞろい、また、限定ノベルティの配布なども予定。

●「水森亜土」とは

東京・日本橋生まれ。

高校卒業後、ハワイに遊学。

アクリルボードに両手で絵を描きながら歌を歌うという印象的なパフォーマンスで注目される。

「水森亜土」のイラストは、誰にとっても懐かしくて新鮮。

世代を超えて人気を博し、日本の「カワイイ」という感性をずっとリードしてきた。

画家・イラストレーター・ジャズ歌手・女優など、ジャンルを越えて個性あふれる才能を発揮する稀有なアーティスト。

(C) ADO MIZUMORI

