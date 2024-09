ZEROBASEONE、秋夕を迎えてファンに温かい挨拶「豊かな連休になりますように」（動画あり）

ZEROBASEONEが秋夕(チュソク、韓国のお盆)を迎え、ファンに温かい挨拶を伝えた。ZEROBASEONEは本日(16日)正午、公式SNSチャンネルに秋夕の挨拶映像を掲載した。「ZEROSE(ZEROBASEONEのファン)と一緒に2度目の秋夕を迎えることになった」と話し始めたZEROBASEONEは、「ZEROSEが今回の連休を迎え、家族、友人、大切な人たちと一緒に幸せな時間を過ごしてほしい。食べ物もたくさん召し上がり、美しい満月も見ながら豊かな連休になることを願う。エネルギーをいっぱい充電してほしい」と思いを伝えた。

続いて彼らは「初の海外ツアーを始め、多くのZEROSEの方々に会いに行く準備も頑張っているので、多くの期待と応援お願いする」と今後の活動についても話した。ZEROBASEONEは4thミニアルバム「CINEMA PARADISE」が発売1日で100万枚以上を売り上げ、K-POPグループとしては初めてデビューアルバムから4枚のアルバムが連続して1日でミリオンセラーになった。韓国国内外の主要なレコードチャート、音楽配信チャートを席巻した彼らは、タイトル曲「GOOD SO BAD」で音楽番組で5冠を達成し、自己最多1位記録を更新した。ZEROBASEONEは20〜22日のソウルを皮切りに、初のワールドツアー「2024 ZEROBASEONE THE FIRST TOUR 'TIMELESS WORLD'」を開く。彼らはシンガポール、バンコク、マニラ、ジャカルタ、マカオ、愛知、神奈川などで14回公演を繰り広げる予定だ。