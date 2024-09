16日、都内で行われた映画「トランスフォーマー/ONE」初めての3D体験ファミリー試写会にお笑いコンビ「錦鯉」が登壇した。渡辺隆とともに登場した長谷川雅紀はお面をかぶっており、「今日の映画の主人公、雅紀プライムだ!オレが主役だ!」と主張。

その後、「トランスフォーム!」と言いながら、お面を取り“決め顔”をするも渡辺に「おじいちゃんじゃねえかよ!」とツッコまれていた。

