錦鯉、子どもに“ややウケ”を伝授！？「履歴書さえ持ってくれば…」

16日、都内で行われた映画「トランスフォーマー/ONE」(20日公開)初めての3D体験ファミリー試写会では、お笑いコンビ「錦鯉」が、子どもからの質問に答えるコーナーもあった。

どうやったら芸人になれる?と聞かれると、渡辺隆(46)は「本当にまずは、親御さんの許可を取るというところからですね」と真面目に回答しつつ、「うちの事務所には、履歴書さえ持ってくれば簡単に入れるから。(事務所には)“ハゲ”と“裸”しかいないんだよ」と冗談めかして笑いを誘った。

長谷川雅紀(53)が「キャラメルは〜銀歯泥棒〜」という“プロの一発ギャグ”を披露する一幕もあり、何人かの子どもが笑うと、渡辺が「これが、ややウケってやつです」と教えていた。

その後、長谷川は「テレビとか動画とか本とか、お笑いをいっぱい色々見たらいいよ。そうしたら、なれますから。僕がなれたので、なれるよ!」と明るくはげまし、渡辺も「君らと共演するまで、我々は健康に生きたいと思いますので、よろしくお願いいたします」と伝えた。

