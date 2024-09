錦鯉・長谷川雅紀はカタカナが読めない！？「ひらがなに書き直してもらって…」

お笑いコンビ「錦鯉」が16日、都内で行われた映画「トランスフォーマー/ONE」(20日公開)初めての3D体験ファミリー試写会に登壇した。

シリーズ全7作が世界で大ヒットを記録した「トランスフォーマー」シリーズの最新作。トランスフォーム能力の秘密や、シリーズを代表するヒーローと宿敵、オプティマスプライムとメガトロンの隠された友情が明らかになる。

映画について、渡辺隆(46)が「新時代の映像でしたね。スピード感も半端無かった。見終わったあとのエンドロールが流れたあとのシーンが、めっちゃ切なく感じる。泣いちゃったもんね」と語ると、長谷川雅紀(53)も「全部がクライマックスというか、もうまばたき禁止だなと思いました。本当に見どころいっぱいで」と絶賛した。

二人は、本作で吹き替え声優を務めており、デコボコ警備員役を演じている。長谷川は自身の演技について、「僕は完璧でしたけどね〜!」と胸を張ったが、渡辺が相方について「録り直しがめちゃくちゃ多かった。1回、カタカナの部分をひらがなに書き直してもらって読んでいた。カタカナが読めない」と恥ずかしい裏側を明かした。

渡辺は今作が初の洋画作品の吹き替え挑戦となったが、「楽しかったです。“あれ、もうちょっとやりたいな”というぐらい。足りなかったね。もうちょっと出番を増やしてくださいと…」と振り返っていた。

