¥¨¥ë¥á¥¹¤ÎÄêÈÖ¥·¥ç¥ë¥À¡¼¡Ö¥¨¥ô¥ê¥óPM¡×¡¢1(¥¢¥ó) ¤È3(¥È¥í¥ï)¤Ï¤É¤Á¤é¤¬¹â¤¤?
¡ü
°ã¤¤¤Î¤ï¤«¤ëÂç¿Í¤òÌÜ»Ø¤¹¤¢¤Ê¤¿¤Ë¡¢¥Ö¥é¥ó¥ÉÉÊ´ÕÄê¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ëÃÎ¼±¤ò¥¯¥¤¥º·Á¼°¤Ç¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Ï¡¢¡Ö¡Ø¥¨¥ë¥á¥¹ ¥¨¥ô¥ê¥óPM¡Ù¡¢1(¥¢¥ó) ¤È3(¥È¥í¥ï)¤ÇÁê¾ì¤Ï¤É¤¦ÊÑ¤ï¤ë¤Î¤«¡£¡×
¡Ø¥¨¥ë¥á¥¹ ¥¨¥ô¥ê¥óPM 1(¥¢¥ó) ¡Ù¤È¡Ø¥¨¥ë¥á¥¹ ¥¨¥ô¥ê¥óPM 3(¥È¥í¥ï)¡Ù¡¢Çã¼è²Á³Ê¤Ï¤É¤Á¤é¤¬¹â¤¤?
¥¨¥ë¥á¥¹¤ÎÄêÈÖ¿Íµ¤¡Ö¥¨¥ô¥ê¥óPM¡×¡¢1(¥¢¥ó) ¤È3(¥È¥í¥ï)¤Ç¤É¤Î¤è¤¦¤ËÁê¾ì¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡Ä¡Ä?
¡½¡½Àµ²ò¤Ï¼¡¤Î¥Ú¡¼¥¸¤Ç!
¡ü
Àµ²ò¤Ï¤³¤Á¤é!
¡û¡ÚÅú¤¨¡Û¡Ø¥¨¥ë¥á¥¹ ¥¨¥ô¥ê¥óPM 3(¥È¥í¥ï)¡Ù
¢£Çã¼è²Á³Ê¤ÎÌÜ°Â
¡Ø¥¨¥ë¥á¥¹ ¥¨¥ô¥ê¥óPM 3(¥È¥í¥ï)¡Ù¡§¡Á58Ëü±ß
¡Ø¥¨¥ë¥á¥¹ ¥¨¥ô¥ê¥óPM 1(¥¢¥ó) ¡Ù¡§¡Á32Ëü±ß
¢¨Çã¼è²Á³Ê¤Ï»Ô¾ì¤ÎÁê¾ì¡¢¹ØÆþÇ¯¡¢ÉÕÂ°ÉÊ¤ÎÍÌµ¤Ê¤É¤Ë¤è¤Ã¤ÆÊÑÆ°¤·¤Þ¤¹¡£
H¥Þ¡¼¥¯¤Î¥Ñ¥ó¥Á¥ó¥°¤¬ÆÃÄ§Åª¤Ê¥¨¥ë¥á¥¹¤ÎÄêÈÖ¥·¥ç¥ë¥À¡¼¥Ð¥Ã¥°¤Ç¤¹¡£°ì¸«Æ±¤¸ÍÍ¤Ë¸«¤¨¤Þ¤¹¤¬¡¢¥¨¥ô¥ê¥ó3¤Ïµ¡Ç½ÌÌ¤¬¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£³°¥Ý¥±¥Ã¥È¤¬ÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤¿¤ê¡¢¥·¥ç¥ë¥À¡¼¥¹¥È¥é¥Ã¥×¤¬Ä´À°²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¤è¤ê»È¤¤¤ä¤¹¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¥¨¥ô¥ê¥ó3¤Î¤Û¤¦¤¬¹âÃÍ¤Ë¤Ê¤ê¤ä¤¹¤¤·¹¸þ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¥¨¥ë¥á¥¹¤Î¤½¤ÎÂ¾¤ÎÇã¼è¼ÂÀÓ¤Ï¤³¤Á¤é¡£
¡û´Æ½¤: ¥Ö¥é¥ó¥ÉÇã¼è¡¦ÈÎÇä¥µ¡¼¥Ó¥¹¡Ø¥Ö¥é¥ó¥Ç¥£¥¢¡Ù(https://brandear.jp)
¥Ö¥é¥ó¥Ç¥£¥¢¤Ï¡¢¤ªµÒÍÍ¤ÎÂç»ö¤Ê¥Ö¥é¥ó¥ÉÉÊ¤ä¥¢¥Ñ¥ì¥ëÉÊ¤ò¥µ¥¹¥Æ¥£¥Ê¥Ö¥ë¤Ê½Û´Ä¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤ë¹ñÆâºÇÂçµé¤ÎÇã¼è¡¦ÈÎÇä¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ç¤¹¡£¤´ÍøÍÑ¼Ô¿ô¤Ï±ä¤Ù400 Ëü¿Í¤òÆÍÇË¤·¡¢¤½¤Î¼ÂÀÓ¤ò´ð¤ËÅ¬Àµ¤ÊÇã¼è²Á³Ê¤ò¤´Äó¼¨¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¥Ö¥é¥ó¥ÉÉÊ¤ò¡Ö¥À¥ó¥Ü¡¼¥ë¤ËµÍ¤á¤ÆÁ÷¤ë¤À¤±¡×¤ÇººÄê¡¦Çã¼è¤ò¹Ô¤¦ÂðÇÛÇã¼è¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢Å¹Æ¬¤ÇÇã¼è¤ò¹Ô¤¦ÀìÌçÅ¹¤ä¡¢¥¹¥Þ¥ÛÂÐÌÌººÄê¡Ö¥Ö¥é¥ó¥Ç¥£¥¢ Bell¡×¤Ê¤É¡¢¤ªµÒÍÍ¤Î¤´ÅÔ¹ç¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÇã¼èÊýË¡¤¬ÁªÂò¤Ç¤¤Þ¤¹¡£ººÄê¤À¤±¤Ç¤âOK¡¢´°Á´ÌµÎÁ¤Ç½é¤á¤Æ¤ÎÊý¤Ç¤â°Â¿´¤·¤Æ¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò°ìÅÙ¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£Instagram¤Ç¤âºÇ¿·¾ðÊó¤òÈ¯¿®Ãæ!
°ã¤¤¤Î¤ï¤«¤ëÂç¿Í¤òÌÜ»Ø¤¹¤¢¤Ê¤¿¤Ë¡¢¥Ö¥é¥ó¥ÉÉÊ´ÕÄê¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ëÃÎ¼±¤ò¥¯¥¤¥º·Á¼°¤Ç¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Ï¡¢¡Ö¡Ø¥¨¥ë¥á¥¹ ¥¨¥ô¥ê¥óPM¡Ù¡¢1(¥¢¥ó) ¤È3(¥È¥í¥ï)¤ÇÁê¾ì¤Ï¤É¤¦ÊÑ¤ï¤ë¤Î¤«¡£¡×
¡Ø¥¨¥ë¥á¥¹ ¥¨¥ô¥ê¥óPM 1(¥¢¥ó) ¡Ù¤È¡Ø¥¨¥ë¥á¥¹ ¥¨¥ô¥ê¥óPM 3(¥È¥í¥ï)¡Ù¡¢Çã¼è²Á³Ê¤Ï¤É¤Á¤é¤¬¹â¤¤?
¥¨¥ë¥á¥¹¤ÎÄêÈÖ¿Íµ¤¡Ö¥¨¥ô¥ê¥óPM¡×¡¢1(¥¢¥ó) ¤È3(¥È¥í¥ï)¤Ç¤É¤Î¤è¤¦¤ËÁê¾ì¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡Ä¡Ä?
¡ü
Àµ²ò¤Ï¤³¤Á¤é!
¡û¡ÚÅú¤¨¡Û¡Ø¥¨¥ë¥á¥¹ ¥¨¥ô¥ê¥óPM 3(¥È¥í¥ï)¡Ù
¢£Çã¼è²Á³Ê¤ÎÌÜ°Â
¡Ø¥¨¥ë¥á¥¹ ¥¨¥ô¥ê¥óPM 3(¥È¥í¥ï)¡Ù¡§¡Á58Ëü±ß
¡Ø¥¨¥ë¥á¥¹ ¥¨¥ô¥ê¥óPM 1(¥¢¥ó) ¡Ù¡§¡Á32Ëü±ß
¢¨Çã¼è²Á³Ê¤Ï»Ô¾ì¤ÎÁê¾ì¡¢¹ØÆþÇ¯¡¢ÉÕÂ°ÉÊ¤ÎÍÌµ¤Ê¤É¤Ë¤è¤Ã¤ÆÊÑÆ°¤·¤Þ¤¹¡£
H¥Þ¡¼¥¯¤Î¥Ñ¥ó¥Á¥ó¥°¤¬ÆÃÄ§Åª¤Ê¥¨¥ë¥á¥¹¤ÎÄêÈÖ¥·¥ç¥ë¥À¡¼¥Ð¥Ã¥°¤Ç¤¹¡£°ì¸«Æ±¤¸ÍÍ¤Ë¸«¤¨¤Þ¤¹¤¬¡¢¥¨¥ô¥ê¥ó3¤Ïµ¡Ç½ÌÌ¤¬¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£³°¥Ý¥±¥Ã¥È¤¬ÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤¿¤ê¡¢¥·¥ç¥ë¥À¡¼¥¹¥È¥é¥Ã¥×¤¬Ä´À°²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¤è¤ê»È¤¤¤ä¤¹¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¥¨¥ô¥ê¥ó3¤Î¤Û¤¦¤¬¹âÃÍ¤Ë¤Ê¤ê¤ä¤¹¤¤·¹¸þ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¥¨¥ë¥á¥¹¤Î¤½¤ÎÂ¾¤ÎÇã¼è¼ÂÀÓ¤Ï¤³¤Á¤é¡£
¡û´Æ½¤: ¥Ö¥é¥ó¥ÉÇã¼è¡¦ÈÎÇä¥µ¡¼¥Ó¥¹¡Ø¥Ö¥é¥ó¥Ç¥£¥¢¡Ù(https://brandear.jp)
¥Ö¥é¥ó¥Ç¥£¥¢¤Ï¡¢¤ªµÒÍÍ¤ÎÂç»ö¤Ê¥Ö¥é¥ó¥ÉÉÊ¤ä¥¢¥Ñ¥ì¥ëÉÊ¤ò¥µ¥¹¥Æ¥£¥Ê¥Ö¥ë¤Ê½Û´Ä¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤ë¹ñÆâºÇÂçµé¤ÎÇã¼è¡¦ÈÎÇä¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ç¤¹¡£¤´ÍøÍÑ¼Ô¿ô¤Ï±ä¤Ù400 Ëü¿Í¤òÆÍÇË¤·¡¢¤½¤Î¼ÂÀÓ¤ò´ð¤ËÅ¬Àµ¤ÊÇã¼è²Á³Ê¤ò¤´Äó¼¨¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¥Ö¥é¥ó¥ÉÉÊ¤ò¡Ö¥À¥ó¥Ü¡¼¥ë¤ËµÍ¤á¤ÆÁ÷¤ë¤À¤±¡×¤ÇººÄê¡¦Çã¼è¤ò¹Ô¤¦ÂðÇÛÇã¼è¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢Å¹Æ¬¤ÇÇã¼è¤ò¹Ô¤¦ÀìÌçÅ¹¤ä¡¢¥¹¥Þ¥ÛÂÐÌÌººÄê¡Ö¥Ö¥é¥ó¥Ç¥£¥¢ Bell¡×¤Ê¤É¡¢¤ªµÒÍÍ¤Î¤´ÅÔ¹ç¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÇã¼èÊýË¡¤¬ÁªÂò¤Ç¤¤Þ¤¹¡£ººÄê¤À¤±¤Ç¤âOK¡¢´°Á´ÌµÎÁ¤Ç½é¤á¤Æ¤ÎÊý¤Ç¤â°Â¿´¤·¤Æ¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò°ìÅÙ¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£Instagram¤Ç¤âºÇ¿·¾ðÊó¤òÈ¯¿®Ãæ!