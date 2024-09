「おばけ大福」などハロウィーンメニューも！東京ベイ舞浜ホテル「ハロウィーンイベント」

ヒューリックホテルマネジメントが運営する東京ベイ舞浜ホテルでは、2024年10月1日から同11月7日までハロウィーンイベントを開催します。

東京ベイ舞浜ホテル「ハロウィーンイベント」

ヒューリックホテルマネジメントが運営する東京ベイ舞浜ホテルでは、2024年10月1日から同11月7日までハロウィーンイベントを開催!

ジャック・オ・ランタン達のいたずらで東京ベイ舞浜ホテルがハロウィーンの世界に大変身!

2024年のテーマは「Into The Halloween World〜ハロウィーンの世界へようこそ〜」。

ロビーがハロウィーンムード満点にデコレーションされるほか、世界観の異なる2種類の「ハロウィーンルーム」が室数限定で登場。

また、レストランでは秋の味覚やハロウィーンメニューが楽しめるスイーツビュッフェやアフタヌーンティーを提供するほか、季節限定ケーキの販売など全館でハロウィーンを体験出来ます。

どこか怪しくもワクワクするハロウィーンの世界を楽しめます。

●2種類の「ハロウィーンルーム」

■「カントリーハロウィーンルーム」

かぼちゃや葉っぱ、ガーランドなど、暖色で秋らしく心がほっこりとするカントリー調のハロウィーンルーム。

魔女の帽子やハロウィーンの絵本、ひょっこりのぞく黒猫…、遊び心をくすぐる空間です。

■「魔女の不思議なハロウィーンルーム」

魔女の住む洋館で、ジャック・オ・ランタンやおばけが描かれた不思議な絵画の世界に迷い込んでしまったみたい。

アンティークな雰囲気を醸し出すデコレーションに、パールやフラワーなど上品さもプラスされた不思議なハロウィーンの世界。

<宿泊プラン概要>

【期間】9月27日(金)〜11月7日(木)

【客室】「カントリーハロウィーンルーム」

32m2/定員2〜3名 または 35m2/定員2〜4名 1日5室限定

「魔女の不思議なハロウィーンルーム」

32m2/定員2〜3名 または 35m2/定員2〜4名 1日5室限定

【料金】1万5,720円〜(1室2名利用時 1名あたり)

※日にちにより料金が異なります。

【予約】東京ベイ舞浜ホテル公式HP 「ハロウィーンルーム」予約ページ

https://www.maihamahotel.jp/cms/storage/4/092ca2494fbf62a6dfe2593ba66fe0bf.html

東京ベイ舞浜ホテル 宿泊予約

TEL:047-355-8222(受付時間 9:00〜18:30)

各ホテル予約サイト

(楽天トラベル、じゃらん、一休.com、るるぶトラベル)

●レストラン商品

■スイーツビュッフェ「チーズと秋の収穫祭」

10月12日(土)〜14日(月・祝)の3日間は「ハロウィーンメニュー」が登場!

秋ならではの食材やチーズを使用したメニューをはじめ、「おばけ大福」や「ブレインムース」「ほねほねシフォンケーキ」や「おばけのひき肉カレー」などなどハロウィーン気分を盛り上げるスイーツや軽食が登場します。

【期間】10月12日(土)〜14日(月・祝)、11月2日(土)〜4日(月・祝)

【場所】レストラン ファインテラス(1階)

【時間】12:30〜15:30(120分制)

【料金】大人(13才以上)4,400円、4才〜小学生 2,200円、3才以下 無料

<仮装割引>

10月12日(土)〜14日(月・祝)の期間に仮装してご来店された方

大人(13才以上) 4,000円、4才〜小学生 2,000円

※ご入店時にスタッフまで仮装のテーマをご申告いただいた場合、仮装しているご本人様に限り適用。

■アフタヌーンティー「チーズ・トワイライト」

■デザートスタンド「チーズ・トワイライト」

アフタヌーンティー「チーズ・トワイライト」

デザートスタンド「チーズ・トワイライト」

「かぼちゃチーズケーキ」や「アップルブルーチーズタルト」などチーズと秋の味覚を使用した約10種のミニスイーツと「サーモンとサワークリームのデニッシュ」などのセイボリーを堪能いただけるチーズ好きにはたまらない贅沢なアフタヌーンティーです。

「おばけチーズ大福」や目玉のついた「黒ゴママカロン」「ザクロゼリー」などハロウィーンの雰囲気も楽しめます。

スイーツとドリンクのみを気軽に楽しめるデザートスタンドもあります。

アフタヌーンティー「チーズ・トワイライト」

【期間】10月5日(土)〜11月10日(日)の土・日曜日のみ

※10月12・13日、11月2・3日は除く

【場所】ファンタジーダイニング フルール(2階)

【時間】13:00〜16:00

【料金】4,500円(ソフトドリンクバー付き)

デザートスタンド「チーズ・トワイライト」

【期間】10月1日(火)〜11月14日(木)※10月12〜14日、11月2〜4日は除く

【場所】ファンタジーダイニング フルール(2階)

【時間】12:00〜16:00

【料金】2,400円(お飲み物おかわり1杯付き)

※いずれも前日15時までの予約制。

■季節限定ケーキ各種

ハロウィーンの季節を彩る見た目にも楽しいパティシエ特製ケーキ。

遊び心と季節感がいっぱい詰まったラインナップです。

秋の味覚も贅沢に楽しめる本格的な味わいです。

【期間】9月17日(火)〜11月14日(木)

【場所】レストラン ファインテラス(1階)

【時間】10:00〜21:00

【価格】パンプキンロールケーキ 650円

かぼちゃフロマージュ 650円

クール・ノワール 690円

Trick or Treat 690円

ハロウィーン・ブリュレ 690円

●デコレーション・演出

■フォトスポット「Halloween Orange Party」

ロビーには色鮮やかなオレンジとジャック・オ・ランタン達がハロウィーンムードを盛り上げてくれるSNS映え間違いなしのフォトスポットが登場!

【期間】10月1日(火)〜11月7日(木)

【場所】ロビー(1階)

■アトリウムビューイング「Colorful Spooky Night」

アトリウムの広大な壁面を巨大スクリーンに見立てた圧巻の映像体験!ジャック・オ・ランタン達が夜のアトリウムをにぎやかに動きまわります。

【期間】10月1日(火)〜11月7日(木)

【場所】ロビー(1階)

【時間】18:00〜22:00(3分45秒のコンテンツ 毎時00分、20分、40分スタート)

※表示料金は税金・サービス料込みです。

※画像はイメージです。

仕様の一部や提供メニューは予告なく変更になる場合があります。

●東京ベイ舞浜ホテルについて

東京ベイ舞浜ホテルは都心からわずか30分あまりの好立地に位置する東京ディズニーリゾート(R)・オフィシャルホテルです。

11階まで吹き抜けの開放感たっぷりのアトリウムが非日常感を演出。

428室の客室は最大定員3〜4名、広さ32m2と35m2の2タイプが中心で全室に広々とした洗い場付きのバスルームを完備しています。

館内にはレストラン、カフェ、ベーカリーのほか宿泊者専用のスパなど快適なホテルステイに欠かせない便利な施設を備えています。

東京ディズニーリゾート(R)内に位置しており、東京ディズニーランド(R)や東京ディズニーシー(R)へのアクセスに大変便利です。

所在地: 千葉県浦安市舞浜1-34

TEL : 047-355-1222(代表)

公式HP: https://www.maihamahotel.jp/

