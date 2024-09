甘味料不使用！ブルボン「ちょこっとカーボバランスチョコブラウニー」

ブルボンは、おいしさ重視で食べ応えがあるのにやさしく糖質オフを叶える“ちょこっとカーボバランス”シリーズ2品を2024年9月17日(火)に発売します。

今回は、ブルボン「ちょこっとカーボバランスチョコブラウニー」を紹介します。

ブルボン「ちょこっとカーボバランスチョコブラウニー」

発売日 :2024年9月17日(火) 全国発売

販売チャネル(予定):量販店、ドラッグストア、小売店、売店など

価格 :オープンプライス

内容量 :6個

賞味期限:6カ月

糖質オフはしたいけれど、そのオフ率の高さから「ストイックな感じ」や「おいしくなさそう」と思われている方に向けて、おいしく満足感があるのに糖質オフにつながるラインアップとして“ちょこっとカーボバランス”シリーズを開発。

ちょこっとカーボバランスチョコブラウニー」は糖質30%オフ※で食べ応えがありながら罪悪感なく食べられる商品に仕上がっています。

※…チョコブラウニーについては、当社商品「濃厚チョコブラウニー」との比較

チョコレートをたっぷりと生地に練り込んで焼きあげた糖質オフタイプのブラウニーです。

生地中に当社商品「濃厚チョコブラウニー」と同等の比率でチョコレートを練り込んでいるため、しっかりとしたチョコレート感を味わえます。

甘味料不使用で、自然な甘さに仕上がっています。

