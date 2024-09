サクサク食感のウエハース！ブルボン「ちょこっとカーボバランスチョコウエハース」

ブルボンは、おいしさ重視で食べ応えがあるのにやさしく糖質オフを叶える“ちょこっとカーボバランス”シリーズ2品を2024年9月17日(火)に発売します。

今回はブルボン「ちょこっとカーボバランスチョコウエハース」を紹介します。

ブルボン「ちょこっとカーボバランスチョコウエハース」

発売日 :2024年9月17日(火) 全国発売

販売チャネル(予定):量販店、ドラッグストア、小売店、売店など

価格 :オープンプライス

内容量 :6個

賞味期限:12カ月

糖質オフはしたいけれど、そのオフ率の高さから「ストイックな感じ」や「おいしくなさそう」と思われている方に向けて、おいしく満足感があるのに糖質オフにつながるラインアップとして“ちょこっとカーボバランス”シリーズを開発。

※…日本食品標準成分表(八訂)増補2023年のウエハース(クリーム入り)とミルクチョコレートの糖質量(本製品の構成に合わせた比率)で算出

サクサク食感のウエハースでチョコクリームをサンドし、全体をチョコレートで包みました。チョコレートによる甘さを出しながらもウエハースで糖質オフを実現。

味のメリハリがあることで、甘さを充分に感じられるチョコウエハースに仕上がっています。

