個人経営スタイルのまま情報や技術を得られるサロンネットワーク！林技研『HanaUly』

林技研が、小規模サロンの経営者を対象に、個人経営スタイルを崩さず無料で情報や技術を得ることができる、フリーサロンネットワークシステムを立ち上げました。

林技研『HanaUly』

サービス名: サロンネットワークシステム『HanaUly』(ハナユリ)

提供開始日: 2024年9月15日(日)

受付時間 : 10:00〜21:00

申込方法 : 電話かメールにてお問い合わせください。

電話 : 03-6233-8370

e-mail : ulysses@wave.plala.or.jp

それがサロン業界を盛り上げる施策と話題になり、美容業界雑誌『ESTETICa BELLEZa(9月15日号)』に掲載されました。

■加盟は無料、個人経営そのままにサービスが受けられます!

ネットワークの名称は『HanaUly』(ハナユリ)。

仲間と美しいものを作り上げていく様をイメージしています。

加盟は無料で、不安の多い個人経営では解決できない問題(「集客方法」「資金調達」「売上向上」など)も多く、多額の費用をかけてコンサルティング会社に依頼するのが常ですが『HanaUly』(ハナユリ)では解決のためのノウハウの提供や、施術の技術指導(一部有料)も受けられます。

また、従来のフランチャイズ制度とは異なり、サロン名称/施術メニュー/価格設定は、自由ですので個人経営スタイルのまま制度を受けられ、習得した技術は自身のセミナーなどへの利用等、公開は自由です。

個人経営で一番の不安は、病気・ケガによる休業や、休暇取得による収入減ですが『HanaUly』(ハナユリ)では互助制度も整えていますので、安心して経営が続けられます。

