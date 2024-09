映画『BE:the ONE -MEANT TO BE-』公開決定＆特報映像公開！「あの日約束した夢を、叶えに来た―」

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

■東京ドーム公演1日目を、バックステージやリハーサル、さらにはメンバー同士の会話、未公開のスペシャルインタビューも含め、完全映像化!

『BE:FIRST THE MOVIE』第2弾として、映画『BE:the ONE -MEANT TO BE-』が11月15日より全国公開されることが決定。特報映像が解禁された。

デビューから約2年4ヵ月で自身初の東京ドーム公演を成功させ、8月16日にはプレデビュー3周年の記念日を迎えたBE:FIRST。12月からは、先日発売された2ndアルバム『2:BE*を引っさげ、4都市9公演が行われる自身初のドームツアー『BE:FIRST DOME TOUR 2024-2025 “2:BE”』が決定している。

今回、映画館での全国公開が決定した『BE:the ONE -MEANT TO BE-』には、『BE:FIRST LIVE in DOME 2024 “Mainstream―Masterplan”』1日目、東京ドームを揺るがす圧倒的なライブパフォーマンスと、メンバーが涙を流し、BESTY(※BE:FIRSTのファンネーム)全員の心に刻み込まれたMC、その歴史的な日のすべてを凝縮。

併せて、バックステージやリハーサル、さらにはメンバー同士の貴重な会話、未公開のスペシャルインタビューまで、彼らの「進化」が余すところなく記録された、BESTY必見の、BE:FIRSTの未来へのSTORYが示された感動のライブドキュメンタリー映画となる。

タイトルに含まれている『-MEANT TO BE-』は、プロデューサーのSKY-HIが付けたもの。その想いとしてSKY-HIは「彼等は今の日本の芸能界が、社会が必要とした存在そのもので、同時にここまでの成功も必要とされていたものであった。であるからこそ組み立てられた、緻密でいて大胆な”Masterplan”がドラマチックに成就していく様を見て欲しいと思い、この様なタイトルになっています」とコメントを寄せている。

公開決定に伴い解禁されたティザーアートは、BE:FIRSTが長らく封印していた「To The First」を東京ドーム公演でパフォーマンスしたラストシーン。SKY-HI、BE:FIRST、スタッフ全員が描いていたドーム公演の一瞬を切り取った写真とキャッチコピー「あの日約束した夢を、叶えに来た―」が重なり合い、エモーショナルなビジュアルに仕上がっている。

■最高のパフォーマンスを、最高の音響環境で!ScreenX、4DX、ULTRA 4DXでの上映が決定

本作は、前作に引き続き2D版の上映に加え、正面スクリーンと2つの側面スクリーンの計3面で構成され圧倒的な臨場感を提供するScreenX、パフォーマンスと音楽に合わせてシートが動き、モーション効果に環境効果まで加わり、没入感を体験できる4DX、そしてScreenXと4DXの機能をすべて搭載したULTRA 4DX(旧4DX Screen)での公開も決定。ScreenXは、年々世界各国で増えており、現在は、全世界で408 Screen、日本でも17Screenが用意されている。終始ライブ会場の真ん中にいるようなリアルな臨場感を体感でき、彼らの最高のパフォーマンスを最高の環境のなかで、場内一体となって感動体験することができる。

■9月20日よりオリジナルステッカー(全7種ランダム)付きムビチケカードが発売開始!

ムビチケ前売券は、2,100円(税込)で販売。またムビチケカード購入者の特典となるオリジナルステッカーは、全7種の内ランダムで1種が配布される(※先着限定)。オリジナルステッカーは、東京ドーム公演でも着用していた革ジャケットをメンバー全員が着て、映画用に撮影されたオリジナル写真。スマホケースなどに入れられるサイズ感となり、公開まで楽しめる仕様となっている。

映画情報

『BE:the ONE -MEANT TO BE-』

11月15日(金)より全国公開

監督:オ・ユンドン、キム・ハミン

エグゼクティブプロデューサー:SKY-HI

出演:SOTA、SHUNTO、MANATO、RYUHEI、JUNON、RYOKI、LEO

配給:エイベックス・フィルムレーベルズ

(C)B-ME & CJ 4DPLEX All Rights Reserved.

『BE:the ONE -MEANT TO BE-』作品サイト

https://befirst-themovie.jp

SKY-HI OFFICIAL SITE

https://skyhi.tokyo/

BE:FIRST OFFICIAL SITE

https://befirst.tokyo/