ÃÓ¾¾ÁÔÎ¼¡¡¡Ö¥é¥¹¥È¥µ¥à¥é¥¤¡×¤Ç¤Î¥È¥à¡¦¥¯¥ë¡¼¥º¤È¤Î»×¤¤½Ð¸ì¤ë¡ÖËèÆü¥Ø¥ê¤ÇÍè¤Æ¥Ø¥ê¤Çµ¢¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×
¡¡ÇÐÍ¥¤ÎÃÓ¾¾ÁÔÎ¼¡Ê£³£´¡Ë¤¬£±£¶ÆüÊüÁ÷¤Î¡Ö¥Î¥ó¥¹¥È¥Ã¥×¡ª¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¡Ë¡×¤Ë½Ð±é¡£¥Ï¥ê¥¦¥Ã¥É±Ç²è¡Ö¥é¥¹¥È¡¡¥µ¥à¥é¥¤¡×¤Ç¤Î¥È¥à¡¦¥¯¥ë¡¼¥º¤È¤Î¶¦±é¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡ÃÓ¾¾¤Ï¡¢Æ±±Ç²è¤Î»£±Æ»þ¤Ë¥È¥à¡¦¥¯¥ë¡¼¥º¤¬¡ÖËèÆü¥Ø¥ê¥³¥×¥¿¡¼¤ÇÍè¤Æ¥Ø¥ê¥³¥×¥¿¡¼¤Çµ¢¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤¹¤È¡¢Åö»þ»£±Æ¤·¤¿¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤â¸ø³«¡£¡Ö¥Ø¥ê¥³¥×¥¿¡¼¤Ë¾è¤ë¤«¡©¡×¤ÈÍ¶¤ï¤ì¤¿¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤â¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¶¦±é¤·¤¿Åö»þ£±£²ºÐ¤À¤Ã¤¿ÃÓ¾¾¤Ï¡¢¥È¥à¡¦¥¯¥ë¡¼¥º¤Î¤³¤È¤òÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡Ö¥¹¥¿¥ó¥È¥Þ¥ó¤ò¥È¥à¡¦¥¯¥ë¡¼¥º¤µ¤ó¤È´Ö°ã¤¨¤Æ¡¢²¿ÅÙ¤âÏÃ¤·¤«¤±¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡×¤È¹ðÇò¤¹¤ë¤È¡¢£Í£Ã¤Î¥Ð¥Ê¥Ê¥Þ¥ó¡¦Àß³ÚÅý¤Ï¡Ö¥¹¥¿¥ó¥È¥Þ¥ó¤ÎÊý¤â´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¤ËÃÓ¾¾¤Ï¡¢¸½ºßÊüÁ÷Ãæ¤Î¥É¥é¥Þ¡Ö³¤¤Î¤Ï¤¸¤Þ¤ê¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¡Ë¡×¤Ë¤â½Ð±éÃæ¡£¼ç±é¤Î£Ó£î£ï£÷¡¡£í£á£î¡¦ÌÜ¹õÏ¡¤ËÂÐ¤·¡ÖÍ½¹ð¤Ç¡¢ÌÜ¹õ¤µ¤ó±é¤¸¤ë²Æ¤¯¤ó¤Ë¡Ø¤ªÁ°¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ì¤¬¤¹¤´¤¤¥Í¥Ã¥È¤ÇÅÜ¤é¤ì¤Æ¤ë¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤Î¾Ð¤¤¤òÍ¶¤Ã¤¿¡£