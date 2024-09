バリアフリー設計が施された「ハンディキャップルーム」も！HOTEL R9 Premium 市川駅前

デベロップは、R9 HOTELS GROUPの7つ目となる新ホテルブランド「HOTEL R9 Premium 市川駅前」を2024年9月15日(日)に開業しました。

HOTEL R9 Premium 市川駅前

【HOTEL R9 Premium 市川駅前 施設情報】

施設名 : HOTEL R9 Premium 市川駅前

(ホテル アールナイン プレミアム イチカワエキマエ)

施設場所 : 千葉県市川市市川1丁目8-6

オープン日 : 2024年9月15日(日)

アクセス : JR総武線「市川駅」より徒歩1分、

京成本線「市川真間駅」より徒歩10分

構造規模 : 鉄筋コンクリート造 地上7階

敷地面積 : 525m2(158坪)

駐車場 : 敷地内1箇所(身障者専用)

客室数 : 46室

フロア構成 : 1階:受付・レストラン、2階〜7階:客室

付帯施設 : レストラン、コインランドリー2台

ホームページ: https://hotel-r9.jp/hotels/ichikawaekimae/

デベロップは、R9 HOTELS GROUPの7つ目となる新ホテルブランド「HOTEL R9 Premium 市川駅前」を2024年9月15日(日)に開業!

レストランを併設した、グループ最上級ブランドホテルとして全46室です。

【ホテル概要】

●JR総武線「市川駅」北口より徒歩1分、東京・千葉の滞在拠点として利便性の高い立地

HOTEL R9 Premium 市川駅前は、都心部と千葉県内の各地を結ぶ千葉県市川市に所在する、全46客室のコンパクトなホテルとして誕生。

JR総武線「市川駅」より徒歩1分、京成本線「市川真間駅」より徒歩10分と、交通の利便性に優れており、「東京駅」や「千葉駅」まで乗り換えなしで約20分、「品川駅」や「上野駅」までは約30分でアクセスできます。

また、東京ドームシティや東京スカイツリー、東京ディズニーランドや幕張メッセなどの人気スポットへのアクセスも良好なため、観光やビジネスなど、東京都、千葉県の滞在拠点として様々なシーンで利用できます。

【HOTEL R9 Premium 市川駅前 特長】

●ニーズに合わせて選べる6種類の客室(2〜7階)

“市川らしく、静かな環境で穏やかに過ごせる空間”をテーマに、客室内は、温かみのあるナチュラルな色味を基調としており、ヘッドボードなど細部に間接照明を組み込むことで、心身ともにゆったりとくつろげる、落ち着いた空間です。

客室タイプは全6種類。

全客室に、シモンズ製ベッドを採用し、TV、ミニテーブル、チェア、冷蔵庫、電子レンジなどの設備を完備していますので、連泊や長期滞在時も快適に過ごせます。

また、バリアフリー設計が施された「ハンディキャップルーム」もあります。

客室内は、車いすでも移動しやすい広々とした設計です。

バスルームには、手すり付きのバスタブとトイレがあります。

さらに、最上階には、ワンフロアを贅沢に使用した特別な客室「スイートルーム」を用意。

細部までこだわり、洗練された明るく落ち着きのあるインテリアで、モダンでスタイリッシュな空間に仕上がっています。

ダイニングテーブルには、大型テレビと、各席にコンセントを完備しており、お食事や打ち合わせなど、様々なシーンで活用できます。

また、バスルームにはジャグジーを配しており、

極上のリラクゼーションを楽しめるほか、広々としたルーフバルコニーでは、外の風を感じながら開放感のあるひとときを過ごせます。

【客室構成】

■スイートルーム

面積:86m2 ベッドサイズ:クイーンベッド(W160×L195)2台

定員:4 室数:1

■スーペリアツインルーム

面積:32m2 ベッドサイズ:クイーンベッド(W160×L195)2台

定員:4 室数:1

■コンフォートツインルーム

面積:29m2 ベッドサイズ:セミダブルベッド(W120×L195)2台

定員:2 室数:12

■コンフォートダブルルーム

面積:18〜27m2 ベッドサイズ:クイーンベッド(W160×L195)1台

定員:2 室数:12

■ハンディキャップルーム

面積:19m2 ベッドサイズ:クイーンベッド(W160×L195)1台

定員:2 室数:1

■ダブルルーム

面積:13〜17m2 ベッドサイズ:ダブルベッド(W140×L195)1台

定員:2 室数:19

●レストラン「CAL-VIET CINTAS365」(1階)

ホテル1階にはレストラン「CAL-VIET CINTAS365(カルヴィエットシンタス365)」があります。

昼は本格フォーやバインミーサンド、海南チキンライス、夜はカリフォルニアテイストを取り入れたアジアン料理と、昼夜で違った雰囲気のお食事を楽しめます。

朝食は、「特製アジア鶏粥セット」や「エッグバインミーSPセット」など、選べるセットメニューが数種類あります。

<レストラン「CAL-VIET CINTAS365」営業時間>

朝食 6:30〜10:00 (L.O 9:30)

ランチ 11:00〜14:00 (L.O 13:30)

ティータイム 14:00〜17:00 (L.O 16:30)

ディナー 18:00〜22:00 (L.O 21:30)

座席数:60席(店内50席、テラス10席)

備考 :全席終日禁煙

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post バリアフリー設計が施された「ハンディキャップルーム」も!HOTEL R9 Premium 市川駅前 appeared first on Dtimes.