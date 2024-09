新色Purple・Orange登場！ANGEL CHAMPAGNE『NV Brut HALO』

ANGEL CHAMPAGNEは、大人気シリーズの『NV Brut HALO』から、新色の『ANGEL CHAMPAGNE NV Brut HALO Purple』と『ANGEL CHAMPAGNE NV Brut HALO Orange』を2024年9月30日(月)より発売します。

ANGEL CHAMPAGNE『NV Brut HALO』

『ANGEL CHAMPAGNE NV Brut Black』をベースとし、光るラベルがあらゆるシーンを華やかに彩るシャンパーニュ。

光るラベルと同カラーのバニティタイプのBOX付きで、自分へのご褒美にはもちろん、恋人や友人、ご家族など大切な方へのギフトとしても最適なシャンパーニュです。

ANGEL CHAMPAGNE NV Brut HALO Purple

ANGEL CHAMPAGNE NV Brut HALO Orange

内容量 :750ml

原産国 :フランス

品種 :シャルドネ、ピノ・ノワール、ムニエ

アルコール度数:12.5%

価格 :48,400円(税込)

アーモンド、バニラ、ハニーサックル、桃の皮の香りとともに、ほのかにリコリスの香りが感じられるなど、とても魅力的で性欲をそそるような香りです。

舌ざわりが良く、ゆっくりとシャンパーニュの泡が舌に溶け込んでいくのが特徴。

とてもクリーミーでなめらかですが、力強く個性的で、フレッシュさもある贅沢でエレガントな一品です。

◆購入方法

発売日 : 2024年9月30日(月)

購入方法 : ANGEL CHAMPAGNE銀座店

公式オンラインショップ

銀座店 : 東京都中央区銀座7丁目6-12

銀座店TEL : 03-6264-5772

