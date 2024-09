韓国のおしゃれさんが溺愛する「RboW」のポップアップが横浜で開催中。洗練されたパッケージに釘付け

韓国発のコスメ&ビューティーブランド 「RboW(アールボウ)」 が、全ラインナップを揃えたポップアップストアをNEWoMan横浜で開催しています。期間は2024年9月12日(木)〜25日(水)までで、税込1万円購入すると香水がついてくるチャンス!数量限定だというから、ぜひお早めに足を運んでみてください。シンプルだけど個性的なコスメ&ビューティーブランド「RboW」「RboW」は、香りやパッケージを通して自分自身をアーティスティックに表現する商品を取り扱う、韓国発祥のコスメ&ビューティーブランド。

ソウルで活躍するアートディレクターのキム・ソヒョンさんが、洗練されたパッケージを手掛けています。コスメでアートに接するため、国内外のアーティストとコラボレーションするなど、さまざまな試みをおこなっているんだとか。新しく登場した“ボディケアシリーズ”が気になる!「ハンド&ボディーウォッシュ」「ハンド&ボディーローション」7月には、ボディケアシリーズとして「ハンド&ボディーウォッシュ」(税込4730円)と「ハンド&ボディーローション」(税込4730円)が登場。ブランドロゴをメインとしたパッケージデザインがシンプルでとってもおしゃれなんです。香りは各2種類で、自然の息吹を感じるフレッシュフローラルな香りの『MONOCHROME(モノクローム)』とウッディながらも甘さと落ち着きのある『OooooF(ウーフ)』の展開。時間が経つにつれて中性的に変化する香りも楽しんでみて。定番の“香水”はマストでチェックMONSOON / AMBER SANGUINE / ATELIER CHAI / BLACK WOOD(税込8910円)「RboW」の看板商品である香水はマストチェック。#3 O.A.C / #8 LIGHTS ON OBJET / #12 DANCE AND BALANCE(1万2100円)これらの香水は、アートの考察を元にラベルやパッケージをデザインされており、香りだけでなく見た目でも気分を上げてくれそうです。日頃の自分へご褒美として購入してみてはどうでしょうか。他にも、ギフトやインテリアにもおすすめのアイテムに惹かれる…ほかにも「RboW」では自分用にはもちろん、ギフトとしても活躍しそうなハンドクリーム「YOUTH PRESERVE HAND AND NAIL CREAM」(税込2750円)や、インテリアにもなってくれるおしゃれなデザインのキャンドル「SCENTED OBJECT CANDLE 」(税込8250円)、日々の疲れを癒してくれること間違いなしディフューザー「DIFFUSER & DIFFSUER OIL」(税込1万9800円)なども展開されています。「RboW」のアイテムを身に着けてハイセンスな秋にしよ「RboW」のすべてのラインナップが実際に手に取れるポップアップストアは、9月12日(木)〜25日(水)の期間限定。期間中に訪れて、ときめく出合いを楽しんでみてはいかがでしょう?この機会に、日常に新たな彩りをくわえてみてくださいね。「RboW」 期間限定POP UP SHOP期間:9月12日(木)〜25日(水)時間:平日 11:00〜20:00 / 土日祝 10:00〜20:00場所:NEWoMan横浜 5F(神奈川県横浜市西区南幸1-1-1 )「Mood or Nature」公式オンラインストアhttps://moodornature.com/参照元:株式会社インテルコスメシ・ジャパン プレスリリース