◆中田花奈、美ボディ大胆披露

【モデルプレス=2024/09/16】元乃木坂46の中田花奈が16日、自身のInstagramを更新。13日発売の「ヤングマガジン」(講談社)42号やデジタル写真集「Last of my 20s」(講談社)のオフショットを披露し、反響が寄せられている。中田は、「『ヤングマガジン』初のデジタル写真集『Last of my 20s』Getしてくれましたかー?」と自身が表紙を務めた同誌のオフショットを公開。ヌーディなベージュの水着姿や、鮮やかなグリーンのビキニを着こなし、美しいスタイルを披露している。この投稿にファンからは「スタイル抜群」「脚長すぎ」「ゲットしましたよー!」「セクシー」と反響が寄せられている。(modelpress編集部)【Not Sponsored 記事】