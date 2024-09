現在フリーのフランス代表MFは母国に帰還する可能性がある。



移籍市場に精通するファブリツィオ・ロマーノ氏によると、現在フリーのフランス代表MFアドリアン・ラビオはオリンピック・マルセイユへの移籍が近づいているという。



パリ・サンジェルマンのU-19出身であるラビオは2012年7月にトップチーム昇格すると、2013年1月には同リーグのトゥールーズへレンタル移籍。その後、ラビオは2013年6月に再びPSGに帰還すると迎えた13-14シーズンからは主力として活躍。パリ・サンジェルマンでは公式戦通算227試合出場24ゴールを記録しており、2019年7月にはユヴェントスへの完全移籍を決断していた。ユヴェントスでは公式戦通算212試合に出場し、22ゴールを記録するなど中盤の要として活躍。昨季も31試合で5ゴール3アシストとクラブの3位フィニッシュに大きく貢献していた。





Olympique Marseille are in advanced talks to sign Adrien Rabiot as new midfielder!



Negotiations underway with Rabiot on contract terms.



OM are optimistic to get it done in the next 48h - here we go, expected soon!



