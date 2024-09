アーセナルはトッテナムとのノース・ロンドン・ダービーを1-0と完封勝利を収めている。



15日、プレミアリーグ第4節アーセナル対トッテナム・ホットスパーのノース・ロンドン・ダービーが開催。試合は後半64分にアーセナルがブラジル代表DFガブリエウ・マガリャインスがコーナーキックを頭で合わせ得点。結果的にこのゴールが決勝点となり、アーセナルがトッテナムとのノース・ロンドン・ダービーを制す形に。主将を務めるノルウェー代表MFマルティン・ウーデゴールや出場停止処分を受けていたイングランド代表MFデクラン・ライスを欠く厳しい状況下の中、完封勝利を収めた。





Arteta: “Jurrien Timber was just unbelievable in the North London Derby”.



lHe's been a year out, he hasn't played 90 minutes at all but he managed to do it for the team”.



"I don't know without a pre-season, I don't know how many minutes he's played!".