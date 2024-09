テレビアニメ『俺だけレベルアップな件』の第2期となる『俺だけレベルアップな件Season2 ‐Arise from the Shadow‐』が、2025年1月より放送されることが決定、キービジュアルが解禁された。さらに、第1期の特別編集版と第2期の1・2話で構成された『俺だけレベルアップな件 ‐ReAwakening‐』の全世界劇場上映が決定。特報映像が公開された。原作・原案/Chugong、作画/DUBU(REDICE STUDIO)、脚色/h‐goon(D&C MEDIA発行)によるハイスピードアクションファンタジー『俺だけレベルアップな件』。

全世界累計143億ViewのメガヒットSMARTOON作品として全世界に読者を持ち、日本でもマンガ・ノベルサービス「ピッコマ」にて累計PV数6.5億回を突破している本作。1月6日よりTOKYO MXほかにて放送されたテレビアニメ『俺だけレベルアップな件』は、『俺だけレベルアップな件 Season2 ‐Arise from the Shadow‐』として第2期の制作が決定している。第2期のキービジュアルでは、レベルアップし、「影の君主」となった主人公・水篠旬と、“イグリット”を筆頭に旬が従える“影の兵士たち”が描かれており、激動の第2章に向け期待を高めてくれる。また、テレビアニメ第2期の放送を記念して、アニメ『俺だけレベルアップな件 ‐ReAwakening‐』の全世界劇場上映が決定。1期から2期へ向け、レベルアップする旬を感じられる特報映像も公開された。上映内容は第1期の特別編集版と第2期の1・2話の先行上映となっており、日本では11月29日、海外では韓国にて11月28日、その他地域も順次公開される。テレビアニメ『俺だけレベルアップな件Season2 ‐Arise from the Shadow‐』は、2025年1月より放送。