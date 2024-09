SHINee キー、初のアジアツアーを完走！新曲のステージを初披露「いつも最後のつもりで公演する」

SHINeeのキーが、ソウルでのアンコールコンサートを最後に、1stソロアジアツアーの華麗なフィナーレを飾った。彼は、9月14〜15日の2日間、ソウル松坡(ソンパ)区オリンピック公園ハンドボール競技場にてアンコールコンサート「2024 KEYLAND ON:AND ON<#>」を開催した。15日の公演はグローバルプラットフォームBeyond LIVEとWeverseなどを通じてオンラインで同時生中継され、アメリカ、イギリス、ドイツ、メキシコ、オーストラリア、日本、台湾、シンガポール、香港など、世界中のファンが公演を楽しんだ。

今回のコンサートは新しいミニアルバム「Pleasure Shop」と関連性を持たせて準備された。アルバムの予告コンテンツの“サイボーグキー”のホログラムアニメーションと共に、「Welcome to the Pleasure Shop」という音声が流れた後、既存の公演の自販機をかたどったステージが、新しいアルバムのテーマに合わせてアップグレードされ、オープニングを飾った。LEDスクリーンを備えたリフトが加わり、幻想的な演出をさらに際立たせた。彼は、オープニングから新曲「Pleasure Shop」を初公開。躍動感あふれるバンドセッションの演奏に合わせて、ハンドマイクでしっかりとしたライブ、そして多くのダンサーとクールでダイナミックなパフォーマンスを披露し、爆発的な歓声を引き出した。「Golden」「Overthink」「Going Up」「I Know」「Novacaine」など、今回のアルバムの収録曲を各セクションごとに配置。新曲すべてのステージを初披露し、アンコールコンサートに意味を持たせた。合わせて「Guilty Pleasure」「Tounge Tied」など、前のソロ公演では披露しなかったステージや、「Killer」「BAD LOVE」「CoolAs」「Imagine」「Helium」「Bound」「Heartless」「Hologram」など、“KEYLAND”で欠かせない楽曲を次々と披露し、ステージを彩った。また、アンコールでは「Good & Great」「The Duty of Love」など熱烈な反響を得た前回の公演のオープニングを再演して会場を盛り上げた。さらに、「Forever Yours」をファンと共に歌い、曲の爽やかでトキメキいっぱいの魅力を倍増させたことはもちろん、合唱で会場を一つにし、“KEYLAND”の国歌とも呼ばれる「Gasoline」のステージを披露し、最後まで熱いエネルギーを放った。ダブルアンコールでは、「This Life」を通じてエキサイティングな祭りのような雰囲気でエンディングを飾った。コンサートの終盤、彼は「『ON : AND ON』の最後と『Pleasure Shop』の始まりを共にしてくださった皆さんに心から感謝している。いつも最後のつもりで公演する。皆さんもここで過ごした思い出を少しでも忘れないでほしいし、ずっと幸せでいてほしい。皆ここにいたから、これは幻でも、夢でもない。次に会う時もこの姿そのままで会おう」と伝え、深い余韻を残し、今回の“KEYLAND”も成功裏に幕を下ろした。キーは9月23日、3rdミニアルバム「Pleasure Shop」を発売し、カムバックする。