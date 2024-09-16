巨人はDeNA、広島、阪神と“上位対決” 優勝へ着々の鷹は本拠地で5試合…今週のNPB
巨人はDeNA、広島との2連戦を経て22日から甲子園決戦
セ・リーグの首位を走る巨人は18日から本拠地でDeNAと2連戦、20日から敵地で広島との2連戦に臨み、22日に甲子園で阪神と激突する。4年ぶりリーグ制覇へ、勝負の1週間と言えそうだ。2位の阪神は18日に中日、20日からDeNAとの2連戦に臨む。いずれも敵地。22日の巨人戦を前に貯金を積み重ねておきたいところだ。
パ・リーグは、優勝へカウントダウンに入ったソフトバンクが17日から日本ハムと2連戦、20日はオリックス、21日から楽天との2連戦をいずれも本拠地で戦う。一気に頂点にたどり着くか。2位を死守したい日本ハムはソフトバンクとの2連戦を終えると、20日は本拠地で楽天、21日からは敵地でオリックスと2連戦に臨む。
【9月16日】
■セ・リーグ
○巨人-中日（14時）
BS日テレ、日テレジータス、GIANTS TV、Hulu、DAZN
○阪神-ヤクルト（14時）
毎日放送、NHK-BS、スカイA、虎テレ、DAZN
○広島-DeNA（14時）
HOME、J SPORTS 1
■パ・リーグ
○楽天-日本ハム（13時）
J SPORTS 2、Rakuten TV、ベースボールLIVE、パーソル パ・リーグTV、DAZN
○西武-ロッテ（13時）
フジテレビTWO、Rakuten TV、ベースボールLIVE、パーソル パ・リーグTV、DAZN
○オリックス-ソフトバンク（14時）
J SPORTS 3、MX、KBC、Rakuten TV、ベースボールLIVE、パーソル パ・リーグTV、DAZN
【9月17日】
■パ・リーグ
○楽天-ロッテ（18時）
BS12、J SPORTS 3、Rakuten TV、ベースボールLIVE、パーソル パ・リーグTV、DAZN
○ソフトバンク-日本ハム（18時）
UHB、TNC、Rakuten TV、ベースボールLIVE、パーソル パ・リーグTV、DAZN
【9月18日】
■セ・リーグ
○巨人-DeNA（18時）
BS日テレ、日テレジータス、GIANTS TV、Hulu、DAZN
○ヤクルト-広島（18時）
フジテレビONE、フジテレビONEsmart、FOD、DAZN
○中日-阪神（18時）
CBC、サンテレビ、J SPORTS 2、DAZN、J SPORTS オンデマンド
■パ・リーグ
○楽天-ロッテ（18時）
東北放送、J SPORTS 3、BS12、Rakuten TV、ベースボールLIVE、パーソル パ・リーグTV、DAZN
○西武-オリックス（18時）
BS朝日、フジテレビTWO、Rakuten TV、ベースボールLIVE、パーソル パ・リーグTV、DAZN
○ソフトバンク-日本ハム（18時）
RKB、HBC、スポーツライブ＋、Rakuten TV、ベースボールLIVE、パーソル パ・リーグTV、DAZN
【9月19日】
■セ・リーグ
○巨人-DeNA（18時）
NHK-BS、日テレジータス、GIANTS TV、Hulu、DAZN
○ヤクルト-広島（18時）
フジテレビONE、フジテレビONEsmart、FOD、DAZN
【9月20日】
■セ・リーグ
○ヤクルト-中日（18時）
フジテレビONE、フジテレビONEsmart、FOD、DAZN
○DeNA-阪神（18時）
サンテレビ、テレビ神奈川、TBSチャンネル2、BS-TBS、ニコ生、U-NEXT、DAZN、J SPORTS オンデマンド
○広島-巨人（18時）
HTV、BS日テレ、日テレジータス、GIANTS TV
■パ・リーグ
○日本ハム-楽天（18時）
STV、GAORA、Rakuten TV、ベースボールLIVE、パーソル パ・リーグTV、DAZN
○ソフトバンク-オリックス（18時）
Rakuten TV、ベースボールLIVE、パーソル パ・リーグTV、DAZN
【9月21日】
■セ・リーグ
○DeNA-阪神（14時）
BS-NHK、TBSチャンネル2、ニコ生、U-NEXT、DAZN、J SPORTS オンデマンド
○広島-巨人（14時）
RCC、TBSチャンネル1
○ヤクルト-中日（18時）
フジテレビONE、フジテレビONEsmart、FOD、DAZN
■パ・リーグ
○ロッテ-西武（18時）
日テレNEWS24、Rakuten TV、ベースボールLIVE、パーソル パ・リーグTV、DAZN
○オリックス-日本ハム（18時）
BS松竹東急、J SPORTS 3、Rakuten TV、ベースボールLIVE、パーソル パ・リーグTV、DAZN
○ソフトバンク-楽天（18時）
TVQ、Rakuten TV、ベースボールLIVE、パーソル パ・リーグTV、DAZN
【9月22日】
■セ・リーグ
○DeNA-ヤクルト（14時）
TBSチャンネル2、ニコ生、U-NEXT、DAZN、J SPORTS オンデマンド
○中日-広島（18時）
CBC、J SPORTS 2、DAZN、J SPORTS オンデマンド
○阪神-巨人（18時）
サンテレビ、BS朝日、スカイA、虎テレ、GIANTS TV、DAZN
■パ・リーグ
○ソフトバンク-楽天（13時）
RKB、スポーツライブ+、Rakuten TV、ベースボールLIVE、パーソル パ・リーグTV、DAZN
○ロッテ-西武（18時）
日テレNEWS24、Rakuten TV、ベースボールLIVE、パーソル パ・リーグTV、DAZN
○オリックス-日本ハム（18時）
TX、BS松竹東急、J SPORTS 3、Rakuten TV、ベースボールLIVE、パーソル パ・リーグTV、DAZN
※中継・配信は中止・変更になる場合があります。（Full-Count編集部）