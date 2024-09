SEVENTEEN、12thミニアルバムのタイトルは「SPILL THE FEELS」…新たな予告映像を公開

SEVENTEENがアナグラム(anagram:単語や文章を構成する文字の順番を入れ替えて、別の単語や文章を作ること)予告映像を公開した。彼らは本日(16日)、HYBE LABELSのYouTubeチャンネルと公式SNSを通じて、アルバムのタイトルが盛り込まれた予告映像を追加で掲載した。これは、先立って公開された予告映像とつながり、新譜の雰囲気が推測できる映像となっている。

予告映像は、地下鉄の壁にかかった「I FELT HELPLESS」という文言が「SPILL THE FEELS」というアルバム名に変わる場面から始まる。続いて、床が水に浸かった電車の中に俯いている男性が登場する。憂鬱な雰囲気は神秘的な音楽と共に反転。電車の床に日差しが差し込み、窓の外に幻想的な空間が繰り広げられる。特にアナグラム方式を活用した点が目立つ。「僕は無力感を感じた(I FELT HELPLESS)」という自己告白が、文字の再配置を通じて「感情を吐き出そう」というスローガンになり、SEVENTEEN特有のポジティブなメッセージを予告した。SEVENTEENはこれに先立ち、12thミニアルバムの予告映像とオフィシャルフォトVER.0を通じて、誰もが一度は経験したであろう無力感と寂しさを表現し、共感を呼んだ。その後、アルバムのタイトルが公開されると、彼らが新しいアルバムを通じてどのような物語を伝えるのか、多くの人の関心が集まっている。Pledisエンターテインメントは「SEVENTEENは12thミニアルバム『SPILL THE FEELS』に、誰もが共感できる物語を盛り込み、世界中のリスナーたちとコミュニケーションする予定だ」とし、「彼らのアイデンティティと進化を見せてくれる新しいアルバムに、期待してほしい」とコメントした。12thミニアルバム「SPILL THE FEELS」は10月14日の午後6時に発売される。彼らはカムバックを目前とした10月12日〜13日、高陽(コヤン)総合運動場のメインスタジアムを皮切りにアメリカと日本、アジアの各地でワールドツアー「SEVENTEEN [RIGHT HERE] WORLD TOUR」を開催する予定だ。