ÀõÌîÂóËá¤¬¥ï¡¼¥ë¥É¥¯¥é¥¹¤ÎÇúÂ®¥¹¥×¥ê¥ó¥È¤Ç·èÄêµ¡ÁÏ½Ð¡ª40m¤´¤Ü¤¦È´¤¤ÎÌÔ¥À¥Ã¥·¥å¤«¤é¤Î¡È¥¢¥·¥¹¥ÈÌ¤¿ë¡É¤Ë¡Ö¤³¤¦¤¤¤¦¤Î¤¬¤¢¤ë¤«¤éÉÝ¤¤¤Í¡×
¡Ú¥é¡¦¥ê¡¼¥¬¡Û¥Þ¥¸¥ç¥ë¥« 1¡Ý2 ¥Ó¥¸¥ã¥ì¥¢¥ë¡ÊÆüËÜ»þ´Ö9·î14Æü¡¿¥½¥ó¡¦¥â¥¤¥·¥å¡Ë¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
¡Ú±ÇÁü¡Û40m¤´¤Ü¤¦È´¤ÌÔ¥À¥Ã¥·¥å¤«¤é¤Î¥¢¥·¥¹¥ÈÌ¤¿ë
¡¡ÀõÌîÂóËá¤¬¾×·â¤ÎÇúÁö¥¹¥×¥ê¥ó¥È¤Ç¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤òÊ¨¤«¤»¤¿¡£¥Ó¥¸¥ã¥ì¥¢¥ëÀï¤ÇÀèÈ¯½Ð¾ì¤ò²Ì¤¿¤·¤¿ÆüËÜÂåÉ½FW¤Ï¡¢Ìó40¥á¡¼¥È¥ë¤â¤Î¥¹¥×¥ê¥ó¥È¤ÇÁê¼êDF¤ò°ú¤Î¥¤·¤Æ¥Ñ¥¹¤ò°ú¤½Ð¤·¤¿¡£ÀõÌî¤Ë¤·¤«½ÐÍè¤Ê¤¤·èÄêµ¡ÁÏ½Ð¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤Ï¡ÖÀõÌî¤³¤¦¤¤¤¦¤Î¤¬¤¢¤ë¤«¤éÉÝ¤¤¤Í¡×¤È¶Ã¤¤Ê¤¬¤é¤â¾Î»¿¤ÎÀ¼¤¬µó¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÃíÌÜ¤Î¥·¡¼¥ó¤Ï14Ê¬¤À¤Ã¤¿¡£ÀõÌî¤¬¼«¿ØÃæ±û¤Ç¥Ü¡¼¥ë¤òÃ¥¤¦¤È¡¢±¦¥µ¥¤¥É¤Ë³«¤¯¥¢¥ó¥È¥Ë¥ª¡¦¥µ¥ó¥Á¥§¥¹¤Ë¥Ü¡¼¥ë¤òÍÂ¤±¤ë¡£¼«¿È¤ÏÁê¼ê¤ÎºÇ½ª¥é¥¤¥ó¤ÎÎ¢¤Î¥¹¥Ú¡¼¥¹¤ØÌÔÁ³¤È¥¹¥×¥ê¥ó¥È³«»Ï¡£40m¤Û¤É¶î¤±È´¤±¤Æ±¦¥µ¥¤¥É¤Î¥¹¥Ú¡¼¥¹¤Ç¥Ü¡¼¥ë¤ò°ú¤¼è¤ë¤È¡¢ÆüËÜÂåÉ½FW¤Ï¤½¤Î¤Þ¤Þ¥À¥¤¥ì¥¯¥È¤Ç¥Þ¥¤¥Ê¥¹¥¯¥í¥¹¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£ºÇ½ªÅª¤ËÆÀÅÀ¤Ë¤Ï·Ò¤¬¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢ÆÈÎÏ¤Ç·èÄêµ¡¤òºî¤ëÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥ï¥ó¥·¡¼¥ó¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤Î¥·¡¼¥ó¤ËÂÐ¤·¤Æ¼Â¶·¤Î»³ÅÄÂÙ»°»á¤Ï¡ÖÀõÌî¤ÎÁö¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤ËÌ£Êý¤¬Èó¾ï¤Ë¿®Íê¤ò¤·¤Æ¥Ñ¥¹¤ò½Ð¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë°õ¾Ý¤Ç¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿»ëÄ°¼Ô¤«¤é¤â¡ÖÀõÌî¤Ï¤ä¤Ãw¡×¡Ö¥¸¥ã¥¬¡¼¤Î¥é¥ó¥Ë¥ó¥°Â®¤¤¤Ã¤Æ¡×¡ÖÀõÌî¤ÎÆ°¤¤¨¤¨¤ä¤ó¡×¤È¥ª¥Õ¥¶¥Ü¡¼¥ë¤Î¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¤òÀä»¿¤¹¤ëÀ¼¤¬µó¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡º£²Æ¥Ü¡¼¥Õ¥à¤«¤é¥Þ¥¸¥ç¥ë¥«¤Ë´°Á´°ÜÀÒ¤·¡¢½é¤Î¥¹¥Ú¥¤¥óÄ©Àï¤È¤Ê¤Ã¤¿ÀõÌî¡£³«Ëë¤«¤é¥ê¡¼¥°Àï5»î¹çÃæ4»î¹ç¤ÇÀèÈ¯½Ð¾ì¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢´û¤Ë¼çÎÏ¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢¥Á¡¼¥à¤ÏÁ°Àá¤Çº£¥·¡¼¥º¥ó½é¾¡Íø¤ò¼ý¤á¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¤³¤Î»î¹ç¤Ç¤Ï1¡Ý2¤ÇÇÔÀï¡£º£µ¨½é¤ÎÏ¢¾¡¤È¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡ÊABEMA de DAZN¡¿¥é¡¦¥ê¡¼¥¬¡Ë