16日、中京競馬場5Rで行われた新馬戦(2歳・牝・芝1600m・11頭)は、中団追走から直線で突き抜けた浜中俊騎手騎乗の3番人気ゴージャス(牝2、栗東・四位洋文厩舎)が、後方から追い上げてきた1番人気アイサイト(牝2、栗東・藤岡健一厩舎)に3/4馬身差をつけ優勝した。勝ちタイムは1分36秒7(良)。

さらに2馬身差の3着に4番人気パドメ(牝2、栗東・清水久詞厩舎)が入った。なお、2番人気ピリナマアナ(牝2、栗東・橋口慎介厩舎)は10着に終わった。

勝ったゴージャスは、父ゴールドシップ、母サトノジャスミン(白毛)、その父Wilburnという血統。

【勝ち馬プロフィール】

◆ゴージャス(牝2)

騎手:浜中俊

厩舎:栗東・四位洋文

父:ゴールドシップ

母:サトノジャスミン

母の父:Wilburn

馬主:ローレルレーシング

生産者:村上欽哉

【全着順】

1着 ゴージャス 3人気

2着 アイサイト 1人気

3着 パドメ 4人気

4着 ヒオウギ 9人気

5着 アドマイヤアーデル 8人気

6着 アンピュルシオン 5人気

7着 エイシンサイネリア 11人気

8着 ジョウショーサクラ 10人気

9着 デュアルロール 6人気

10着 ピリナマアナ 2人気

11着 バストス 7人気

出走取消 エルモドンナ