ユニバーサル・スタジオ・ジャパンでは、“生身”で感じる超刺激をテーマに、毎年大人気のハロウィーン・イベントを開催中。昼間の「ハハハ! ハロウィーン・パーティ」は、グリーティングやポケモンのパーティーなど、キュートなお楽しみがいっぱい。本記事では、ライター&編集担当が秋のパークに潜入。エルモやマイメロディなど、今だけの仮装をしたキャラクターたちとのグリーティングやグッズを紹介する。

クッキーモンスターのマントは後ろにもクッキーが

「アビー、かわいすぎる!」とライターが大興奮

ライター&編集担当にかぶるクッキーモンスター

コウモリの仮装は、首元のふわふわがポイント

スヌーピーのフードは着脱可能

ティッシュケースにはウッドストックも登場

“Mummy”ドルチェ・チュリトス 〜ティラミス〜。クリームの包帯から目玉がチラリ

“Haunted”バターチキン・カレー。お墓の下にはカレー入り

“BOO!”ホットドッグ 〜チリミート&アボカドディップ〜。黒いバンズにピリ辛の具材がはさまっている

■新衣装のセサミストリートの仲間たちと写真撮影♪「ユニバーサル・ワンダーランド・ファン・ファン・ミュージック〜ハロウィーン ver.〜」では、新しい衣装に身を包んだセサミストリートの仲間たちが勢ぞろい。ライターと編集担当は、魔法使いになったエルモに大興奮。ゆるゆるとした行進から、モンスターの動きを取り入れたダンスまで、かわいすぎる姿に歓声を上げた。ヒーロー風のクッキーモンスターは、マスクからスーツまで、気の抜けた雰囲気がたまらない。腰のベルトにもクッキーがあしらわれている。ライターが最近メロメロになっているアビーは、お花がてんこ盛りでさらにキュートさがアップ。妖精らしい葉っぱや花びらを重ねたドレスに、ハロウィーンらしいクモの巣があしらわれている。ハロウィーンカラーのゾーイは、紫の衣装でさらにハロウィーンらしく。アビーと並んだ姿は「アイドルユニット!?」とライターを興奮させた。一緒に踊ったあとは、写真撮影。ギュウギュウに近寄ってくれるうえ、別のキャラクターと触れ合っていると割り込むようにやってくるのがうれしい。クッキーモンスターにいたっては、ライターと編集担当にかぶってカメラに収まっていた。■期間限定衣装のマイメロディ&クロミが可愛すぎる!「マイメロディ&クロミのハッピー・ハロウィーン・グリーティング」では、今年もこの時期限定衣装の2人が登場。マイメロディには天使の羽根、クロミには悪魔の羽根としっぽが生えた後ろ姿もかわいい!仲がいいのか悪いのかわからない関係性が見てとれる動きにも注目したい。写真撮影では、ハートや顎に手を当てるあざといポーズなど、2人がポーズを提案してくれる。ちなみに、クロミの誕生日はハロウィーン当日の10月31日なので、ぜひパークでお祝いしたい。ほかにも、フランケンシュタインの怪物やドラキュラに扮した姿が見られる「ミニオン・モンスターズ・グリーティング」も開催中。今だけの衣装をまとったお気に入りのキャラクターと、たっぷり触れ合おう。■コウモリ姿のミニオン、モンスターになったスヌーピー…グッズも充実ハロウィーン仕様のグッズも盛りだくさん。ミニオンはぬいぐるみやカチューシャ、キーチェーンなどが展開されている。クマのぬいぐるみ・ティムと一緒にコウモリになったボブは、ふわふわの首元がポイント。触り心地抜群の愛くるしい姿になったミニオンと一緒に、パークを散策しよう。スヌーピーも、毛足が長いふわふわのモンスターに変身。しかめっ面がなんともいい味を出している。キーチェーンやぬいぐるみのフードは、耳の形にスリットが入っていて、着脱もOK。カチューシャの大きな耳は、ワイヤー入りだからいろんな形に曲げられる。編集担当のイチオシは、ティッシュケース。もふもふピンクのモンスターになったウッドストックが、ちょこんとのっている。クリームの包帯からのぞく視線にドキッとする「“Mummy”ドルチェ・チュリトス 〜ティラミス〜」やお墓の下にカレーが入った「“Haunted”バターチキン・カレー」、黒いバンズがインパクトある「“BOO!”ホットドッグ 〜チリミート&アボカドディップ〜」など、ハロウィーンらしいフードも続々登場。「ハハハ! ハロウィーン・パーティ」は、2024年11月4日(振休)まで。かわいいキャラクターに囲まれて、昼のパークでたくさん笑おう。取材・文=上田芽依撮影=大西二士男画像提供:ユニバーサル・スタジオ・ジャパンTM & (C) 2024 Sesame Workshop(C) 2024 Peanuts Worldwide LLC(C) 2024 SANRIO CO., LTD.