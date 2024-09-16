¾¾½ÅË¡õßÀÅÄ³Ù¤Î¡ÈÂç¾®¥³¥ó¥Ó¡ÉºÆ¤Ó¡ª¡¡¡ØÂçÀî¤È¾®Àî¤ÎµÙÆüÁÜºº¡Ù9.30ÊüÁ÷¡¡ÀÐ°æ°ÉÆà¤¬²ÃÆþ¡¢¥²¥¹¥È¤ËÈæ²Å°¦Ì¤¤é
¡¡¾¾½ÅË¤ÈßÀÅÄ³Ù¤¬¥À¥Ö¥ë¼ç±é¤¹¤ë¥É¥é¥Þ¡ØÂçÀî¤È¾®Àî¤ÎµÙÆüÁÜºº¡Ù¤¬¡¢¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ·Ï¤Ë¤Æ9·î30Æü20»þ¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡£2022Ç¯9·î12ÆüÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡ØÂçÀî¤È¾®Àî¤Î»þÃ»ÁÜºº¡Ù¤ËÂ³¤¯¡ÈÂçÀî¤È¾®Àî¡É¥·¥ê¡¼¥ºÂè2ÃÆ¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÀÐ°æ°ÉÆà¤¬¿·¿Í·º»öÌò¤Ç²ÃÆþ¡ª¡¡¥²¥¹¥È¥¥ã¥¹¥È¤ËÈæ²Å°¦Ì¤¡¢Åû°æ¿¿Íý»Ò¤é
¡¡¾¾½Å±é¤¸¤ëÂçÀîÍ¦¼£¤Ï¡¢Æ¯¤Êý²þ³×¤ò·¼È¯¤¹¤ë±¨»³·Ù»¡½ð·ÙÌ³²Ý¿¦°÷¡£°ìÊý¡¢ßÀÅÄ±é¤¸¤ë¾®ÀîËþ¤Ï·º»ö¤Î·Ð¸³¤¬Àõ¤¯¡¢·º»ö²Ý¤ÎÂÎ°é²ñ·Ï¤Î¥Î¥ê¤Ë¤Ê¤¸¤á¤Ê¤¤¼ã¼ê·º»ö¡£Á°ºî¤Ç¤Ï¡¢ÁÜºº¤Ë¹Ô¤µÍ¤Þ¤Ã¤¿¾®Àî¤¬¡¢¤«¤Ä¤ÆÍ¥½¨¤Ê·º»ö¤À¤Ã¤¿ÂçÀî¤ò°ìÊýÅª¤ËÍê¤ê»Ï¤á¤¿¤³¤È¤Ç¡¢½ù¡¹¤ËÂçÀî¤Î·º»öº²¤¬ºÆÇ³¡£ÇØ¤Î¹â¤µ¤âÀ³Ê¤â¿¿µÕ¤ÊÆÌ±ú¥³¥ó¥Ó¤¬¡¢¾¯¤·¤º¤Ä¿´¤òÄÌ¤ï¤»¡¢Æñ»ö·ï¤ò²ò·è¤Ø¤ÈÆ³¤¤¤¿¡£
¡¡Âè2ÃÆ¤È¤Ê¤ëº£²ó¤ÏÂçÀî¤ÎµÙÆü¼èÆÀ¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤Î°ì´Ä¤Ç2¿Í¤Ç¥¥ã¥ó¥×¤ò¤¹¤ë¾ìÌÌ¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¡£¤È¤³¤í¤¬ÈÉÄ¹¤Î»³º¬¤«¤é»É»¦ÂÎ¤¬È¯¸«¤µ¤ì¤¿¤Î¤ÇÌá¤Ã¤Æ¤³¤¤¤È¤ÎÏ¢Íí¤¬¡£¤µ¤é¤Ë¥¥ã¥ó¥×¾ì¤Ç½Ð²ñ¤Ã¤¿½÷À¤¬ÆÍÁ³¼ºí©¡£¡È¿À±£¤·¤Ë¤¢¤Ã¤¿¡É¤È¤Î¤¦¤ï¤µ¤â¡Ä¡£¤³¤ÎÆó¤Ä¤Î»ö·ï¤Î°Õ³°¤Ê¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤¬¸«¤¨¤Æ¤¤Æ¡¢ÂçÀî¤È¾®Àî¤¬¡¢»ö·ï¤Î¿¿Áê²òÌÀ¤ËËÛÁö¤¹¤ë¡£
¡¡¶¦±é¿Ø¤Ë¤Ï¡¢»³º¬ÈÉ¤éÁ°ºî¤Ë¤âÅÐ¾ì¤·¤¿±¨»³·Ù»¡½ð·º»ö²Ý¤ÎÌÌ¡¹¤¬°ú¤Â³¤ÅÐ¾ì¡£·º»ö²Ý·¸Ä¹¤Ç¡È»³º¬ÈÉ¡ÉÈÉÄ¹¡¦»³º¬ÌÐÇ·Ìò¤Ë¶¶ËÜ¤¸¤å¤ó¡¢»³º¬ÈÉ¤Î¶¯¹ÔÈÈ·¸¼çÇ¤¡¦²£ÅÄ²íÉ§Ìò¤ËÇ÷ÅÄ¹§Ìé¡¢·º»ö²Ý²ÝÄ¹¡¦Áê¸¶ÏÂÌéÌò¤ËÁêÅç°ìÇ·¡¢¶¯¹ÔÈÈ·¸¼çÇ¤¡¦ºØÆ£¿µ°ìÌò¤Ë¿å´Ö¥í¥ó¡¢¶¯¹ÔÈÈ·¸¡¦¶áÆ£Ë§ÃËÌò¤Ë¿åÀÐ°¡ÈôÌ´¡¢±¨»³·Ù»¡Éû½ðÄ¹¡¦ÌøÅÄ¸ÆóÌò¤Ë¾¾½Å¤ÈÆ±¶¿¤ÇÌÁÍ§¤Î¸÷ÀÐ¸¦¡£¤µ¤é¤Ë¤½¤ó¤Ê·º»ö²Ý¤ËÇÛÂ°¤µ¤ì¤¿¿·¿Í·º»ö¡¦²¬ÅçÁáµªÌò¤È¤·¤ÆÀÐ°æ°ÉÆà¤¬¿·¤¿¤Ë²Ã¤ï¤ë¡£
¡¡¥²¥¹¥È¥¥ã¥¹¥È¤Ë¤Ï¡¢»³±ü¤Ç¤Ò¤È¤ê¥¥ã¥ó¥×Ãæ¤ËÂçÀî¤È¾®Àî¤Ë½Ð²ñ¤¤¡¢¤½¤ÎÄ¾¸å¼ºí©¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¥é¥¤¥¿¡¼¡¦¿ÜÆ£·½»ÒÌò¤ËÈæ²Å°¦Ì¤¡¢¼ºí©¤·¤¿»Ð¤ò¿´ÇÛ¤¹¤ë·½»Ò¤ÎËå¡¦¿ÜÆ£ÎÃ»ÒÌò¤Ë²¬ËÜÎè¡¢ÎÃ»Ò¤Îº§Ìó¼Ô¡¦±üÂ¼Àµ¼ùÌò¤ËÇòÀÐÈ»Ìé¡¢·½»Ò¡¦ÎÃ»Ò»ÐËå¤ÎË´¤Éã¡¦¿ÜÆ£Ì÷É×Ìò¤ËÀÐ°æÀµÂ§¡¢¥«¥Õ¥§¥ì¥¹¥È¥é¥ó·Ð±Ä¼Ô¡¦´Ý»³±É°ìÌò¤Ë»³À¾Æ×¡¢·½»Ò¤¬¼ºí©¤·¤¿ÁÒ³Ù»³¤Î½»¿Í¡¦°æËÜÀ¶Â¤Ìò¤Ë¥Ù¥ó¥¬¥ë¡¢±üÂ¼Àµ¼ù¤ÎÊì¤ÇÊÛ¸î»Î¤Î±üÂ¼Èþ»Þ»ÒÌò¤ËÅû°æ¿¿Íý»Ò¡£
¡¡¾¾½Å¤Ï¡ÖÂèÆóÃÆ¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¤ê¡¢¥ì¥®¥å¥é¡¼²½¤¬·èÄê¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¶»¤ò¤È¤¤á¤«¤»¤¿¤ê¤¹¤ëÍýÍ³¤â¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢Ã¸¡¹¤È¼õ¤±»ß¤á¤Þ¤·¤¿¡£¾®Àî¤Î½ÐÈÖ¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Ê¤¡¤È¤«¡¢ºÇ¸å¤ÎÈÈ¿Í¤ËµÍ¤á´ó¤ë¤¯¤À¤ê¤ÏÁ´¤Æ¾®Àî¤Ë°Ñ¤Í¤è¤¦¤È¤«¡¢¤½¤ó¤Êµ¤»ý¤Á¤Ç¤·¤¿¡×¡¢ßÀÅÄ¤Ï¡Ö¤Þ¤¿¤³¤¦¤·¤Æ¡¢»ëÄ°¼Ô¤Î³§¤µ¤ó¤ÎÁ°¤ËÌá¤Ã¤Æ¤³¤é¤ì¤Æ´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£ÂçÀî¤È¾®Àî¤È¤¤¤¦ºîÉÊ¤ÎÀ¼Á¾å¡¢¤â¤Î¤¹¤´¤¯¥°¥ì¡¼¥É¥¢¥Ã¥×¡Ä¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢Á°²ó¤Î¥ì¥®¥å¥é¡¼¥á¥ó¥Ð¡¼¤â¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ë¡¢¤µ¤é¤ËÈæ²Å¤µ¤ó¡¢ÀÐ°æ¤µ¤ó¡¢Åû°æ¤µ¤ó¤Û¤«ÁÇÅ¨¤Ê¥²¥¹¥È¤¬»²²Ã¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤ª¤â¤·¤í¤¤ºîÉÊ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¼¤Ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò´ó¤»¤¿¡£
¡¡Èæ²Å°¦Ì¤¤Ï¡Ö¾¾½Å¤µ¤ó¤ÈßÀÅÄ¤µ¤ó¡¢2¿Í¤Î¼Çµï¤Î¥Æ¥ó¥Ý´¶¤Î´ËµÞ¤¬¤µ¤¹¤¬¤À¤Ê¤È¤·¤«¸À¤¤¤è¤¦¤¬¤Ê¤¯¤Æ¡¢³Ø¤Ó¤¬Â¿¤¤¸½¾ì¤Ç¤·¤¿¡×¡¢ÀÐ°æ°ÉÆà¤Ï¡Ö·º»ö²Ý¤Ç¤Î»£±Æ¤Ï³§¤µ¤óÍ¥¤·¤¯¤ÆÌÌÇò¤¯¤Æ¡¢¾Ð¤¤¤ÎÀä¤¨¤Ê¤¤»þ´Ö¤Ç¤È¤Æ¤â³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¡¢Åû°æ¿¿Íý»Ò¤Ï¡Ö¾¾½Å¤µ¤ó¤ÈßÀÅÄ¤µ¤ó¤Î¥³¥ó¥Ó¤¬¡¢º£¤Þ¤Ç¤Î¥µ¥¹¥Ú¥ó¥¹¤Î¥Ð¥Ç¥£¤Î¥Õ¥©¡¼¥Þ¥Ã¥È¤È°ã¤¦´¶¤¸¤¬¿·Á¯¤Ç¡¢¤³¤Î2¿Í¤Ë¤É¤¦¤ä¤Ã¤Æ¡¢¼«Ê¬¤Î±é¤¸¤ëÌò¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«³Ú¤·¤ß¤Ç¤·¤¿¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£
¡¡¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ¥É¥é¥Þ¼¼¤ÎßÀÃ«¹¸°ì¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤Ï¡Ö¾¾½Å¤µ¤ó¤ÈßÀÅÄ¤µ¤ó¤ÎÆÌ±ú¥³¥ó¥Ó¥É¥é¥Þ¤òºî¤ê¤¿¤¤¡ª¤½¤Î°ìÇ°¤Ç¼Â¸½¤·¤¿Âè1ÃÆ¤«¤é¡¢2Ç¯¤ò·Ð¤Æ¤ÎÂè2ÃÆ¡¢´¶ÌµÎÌ¤Ç¤¹¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡·îÍË¥×¥ì¥ß¥¢8¡ØÂçÀî¤È¾®Àî¤ÎµÙÆüÁÜºº¡Ù¤Ï¡¢¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ·Ï¤Ë¤Æ9·î30Æü20»þÊüÁ÷¡£
¡¡½Ð±é¼Ô¡¢¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤Î¥³¥á¥ó¥ÈÁ´Ê¸¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£
¡ã¥³¥á¥ó¥ÈÁ´Ê¸¡ä
¢£¾¾½ÅË¡ÊÂçÀîÍ¦¼£Ìò¡Ë
¡¡ÂèÆóÃÆ¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¤ê¡¢¥ì¥®¥å¥é¡¼²½¤¬·èÄê¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¶»¤ò¤È¤¤á¤«¤»¤¿¤ê¤¹¤ëÍýÍ³¤â¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢Ã¸¡¹¤È¼õ¤±»ß¤á¤Þ¤·¤¿¡£¾®Àî¤Î½ÐÈÖ¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Ê¤¡¤È¤«¡¢ºÇ¸å¤ÎÈÈ¿Í¤ËµÍ¤á´ó¤ë¤¯¤À¤ê¤ÏÁ´¤Æ¾®Àî¤Ë°Ñ¤Í¤è¤¦¤È¤«¡¢¤½¤ó¤Êµ¤»ý¤Á¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡¾¼ÏÂ¤Î°äÊª¡Ö2»þ´Ö¥É¥é¥Þ¡×¤½¤ì¤¬ÎáÏÂ¤Ë´Ë¡Á¤¯ÁÉ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÃÎ¤é¤Ê¤¤ZÀ¤Âå¤ÎÊý¤Ï¿·Á¯¤Ë¡¢¾¼ÏÂÀ¤Âå¤ÎÊý¤Ë¤Ï²û¤«¤·¤¯¡¢Éý¹¤¤¤ªµÒÍÍ¤Ë³Ú¤·¤ó¤ÇÄº¤±¤ëºîÉÊ¤Ç¤¹¡£´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¤¤ç¤¦¤ÎÇÂ¼¤µ¤ó¡×¤Î¾¾ËÜ²ÂÆà¤µ¤ó¤Ç¤¹¡£¤Û¤é¡¢ÁÛÁü¤Ä¤¯¤Ç¤·¤ç¡£
¢£ßÀÅÄ³Ù¡Ê¾®ÀîËþÌò¡Ë
¡¡¤Þ¤¿¤³¤¦¤·¤Æ¡¢»ëÄ°¼Ô¤Î³§¤µ¤ó¤ÎÁ°¤ËÌá¤Ã¤Æ¤³¤é¤ì¤Æ´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£ÂçÀî¤È¾®Àî¤È¤¤¤¦ºîÉÊ¤ÎÀ¼Á¾å¡¢¤â¤Î¤¹¤´¤¯¥°¥ì¡¼¥É¥¢¥Ã¥×¡Ä¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢Á°²ó¤Î¥ì¥®¥å¥é¡¼¥á¥ó¥Ð¡¼¤â¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ë¡¢¤µ¤é¤ËÈæ²Å¤µ¤ó¡¢ÀÐ°æ¤µ¤ó¡¢Åû°æ¤µ¤ó¤Û¤«ÁÇÅ¨¤Ê¥²¥¹¥È¤¬»²²Ã¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤ª¤â¤·¤í¤¤ºîÉÊ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¼¤Ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¡ÆÃ¤Ë¡¢¾®Àî¤¬½êÂ°¤¹¤ëÁÜºº°ì²Ý¤Ï¤¤¤¤°ÕÌ£¤Ç¤â°¤¤°ÕÌ£¤Ç¤â¥Ñ¥ï¡¼¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¾å»Ê¤Ç¤¢¤ë»³º¬ÈÉÄ¹¤È¾®Àî¤È¤Î¤ä¤ê¤È¤ê¤Ï¡¢´Ñ¤ë¿Í¤ËÍ¦µ¤¤òÍ¿¤¨¤ë¿ÞÂÀ¤µ¤¬¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£Èæ²Å°¦Ì¤¡Ê¿ÜÆ£·½»ÒÌò¡Ë
¡¡¾¾½Å¤µ¤ó¤ÈßÀÅÄ¤µ¤ó¡¢2¿Í¤Î¼Çµï¤Î¥Æ¥ó¥Ý´¶¤Î´ËµÞ¤¬¤µ¤¹¤¬¤À¤Ê¤È¤·¤«¸À¤¤¤è¤¦¤¬¤Ê¤¯¤Æ¡¢³Ø¤Ó¤¬Â¿¤¤¸½¾ì¤Ç¤·¤¿¡£¼«Ê¬¤Î±é¤¸¤¿·½»Ò¤Ï¡¢¿À±£¤·¤Ë²ñ¤Ã¤¿Ææ¤Î½÷¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£¥¡¼¥Ñ¡¼¥½¥ó¤Ê¤Î¤Ç¤ª³Ú¤·¤ß¤Ë¡£Á°ºî¤ò³Ú¤·¤ó¤ÀÊý¤â¡¢º£²ó½é¤á¤Æ¸«¤ëÊý¤â³Ú¤·¤á¤ëÆâÍÆ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÈÈ¿Í¤¬Ã¯¤«¤â°ì½ï¤Ë¹Í¤¨¤Æ³Ú¤·¤á¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£ÀÐ°æ°ÉÆà¡Ê²¬ÅçÁáµªÌò¡Ë
¡¡°ÊÁ°¶¦±é¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿ßÀÅÄ³Ù¤µ¤ó¤ÎÉô²¼¤È¤·¤Æ¤Þ¤¿¤´°ì½ï¤Ç¤¤ë»ö¤¬¤È¤Æ¤â´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡ª
¡¡Âç¸æ½ê¤ÎÇÐÍ¥¤µ¤óÊý¤Î¤½¤Ð¤Ç¤ª¼Çµï¤ò¸«¤é¤ì¤ë¤³¤È¤¬³Ú¤·¤ß¤Ç¤·¤¿¡£·º»ö²Ý¤Ç¤Î»£±Æ¤Ï³§¤µ¤óÍ¥¤·¤¯¤ÆÌÌÇò¤¯¤Æ¡¢¾Ð¤¤¤ÎÀä¤¨¤Ê¤¤»þ´Ö¤Ç¤È¤Æ¤â³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¶õµ¤´¶¤òÀ§Èó´®Ç½¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¢£Åû°æ¿¿Íý»Ò¡Ê±üÂ¼Èþ»Þ»ÒÌò¡Ë
¡¡¾¾½Å¤µ¤ó¤ÈßÀÅÄ¤µ¤ó¤Î¥³¥ó¥Ó¤¬¡¢º£¤Þ¤Ç¤Î¥µ¥¹¥Ú¥ó¥¹¤Î¥Ð¥Ç¥£¤Î¥Õ¥©¡¼¥Þ¥Ã¥È¤È°ã¤¦´¶¤¸¤¬¿·Á¯¤Ç¡¢¤³¤Î2¿Í¤Ë¤É¤¦¤ä¤Ã¤Æ¡¢¼«Ê¬¤Î±é¤¸¤ëÌò¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«³Ú¤·¤ß¤Ç¤·¤¿¡£Ìò¤ò·¡¤ê²¼¤²¥Ð¥Ã¥¯¥Ü¡¼¥ó¤ò¹Í¤¨¤Æ¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¬Î©ÂÎÅª¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤¬´ò¤·¤¤½Ö´Ö¤Ç¤¹¤¬¡¢ÂæËÜ¤Ë½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤òÁÛÁü¤¹¤ë¤Î¤¬Âç¹¥¤¤Ç¡¢º£²ó¤â³Ú¤·¤á¤Þ¤·¤¿¡£¤¼¤Ò¡¢¤´Í÷Äº¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
¢£¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡¦ßÀÃ«¹¸°ì¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ ¥É¥é¥Þ¼¼¡Ë
¡¡¾¾½Å¤µ¤ó¤ÈßÀÅÄ¤µ¤ó¤ÎÆÌ±ú¥³¥ó¥Ó¥É¥é¥Þ¤òºî¤ê¤¿¤¤¡ª¡¡¤½¤Î°ìÇ°¤Ç¼Â¸½¤·¤¿Âè1ÃÆ¤«¤é¡¢2Ç¯¤ò·Ð¤Æ¤ÎÂè2ÃÆ¡¢´¶ÌµÎÌ¤Ç¤¹¡£
¡¡¤È¤Ë¤«¤¯2¿Í¤Î¼Çµï¤¬³Ú¤·¤¤¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤½¤ó¤Ê2¿Í¤òÊé¤Ã¤Æ½¸¤Þ¤Ã¤¿¥¥ã¥¹¥È¤â¥Á¥ã¡¼¥ß¥ó¥°¡£»ö·ï¤Ï¥¹¥ê¥ê¥ó¥°¤Ç¡¢ËÜ³ÊÇÉ¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¯¤¹¤ê¤È¤Ç¤¤ë¥Ý¥¤¥ó¥È¤âÀ¹¤ê¤À¤¯¤µ¤ó¤Ç¤¹¡£¤É¤¦¤«¡¢2¿Í¤Î±¦±ýº¸±ý¤ò¸«¼é¤Ã¤ÆÄº¤±¤¿¤é¹¬¤¤¤Ç¤¹¡ª
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÀÐ°æ°ÉÆà¤¬¿·¿Í·º»öÌò¤Ç²ÃÆþ¡ª¡¡¥²¥¹¥È¥¥ã¥¹¥È¤ËÈæ²Å°¦Ì¤¡¢Åû°æ¿¿Íý»Ò¤é
¡¡¾¾½Å±é¤¸¤ëÂçÀîÍ¦¼£¤Ï¡¢Æ¯¤Êý²þ³×¤ò·¼È¯¤¹¤ë±¨»³·Ù»¡½ð·ÙÌ³²Ý¿¦°÷¡£°ìÊý¡¢ßÀÅÄ±é¤¸¤ë¾®ÀîËþ¤Ï·º»ö¤Î·Ð¸³¤¬Àõ¤¯¡¢·º»ö²Ý¤ÎÂÎ°é²ñ·Ï¤Î¥Î¥ê¤Ë¤Ê¤¸¤á¤Ê¤¤¼ã¼ê·º»ö¡£Á°ºî¤Ç¤Ï¡¢ÁÜºº¤Ë¹Ô¤µÍ¤Þ¤Ã¤¿¾®Àî¤¬¡¢¤«¤Ä¤ÆÍ¥½¨¤Ê·º»ö¤À¤Ã¤¿ÂçÀî¤ò°ìÊýÅª¤ËÍê¤ê»Ï¤á¤¿¤³¤È¤Ç¡¢½ù¡¹¤ËÂçÀî¤Î·º»öº²¤¬ºÆÇ³¡£ÇØ¤Î¹â¤µ¤âÀ³Ê¤â¿¿µÕ¤ÊÆÌ±ú¥³¥ó¥Ó¤¬¡¢¾¯¤·¤º¤Ä¿´¤òÄÌ¤ï¤»¡¢Æñ»ö·ï¤ò²ò·è¤Ø¤ÈÆ³¤¤¤¿¡£
¡¡¶¦±é¿Ø¤Ë¤Ï¡¢»³º¬ÈÉ¤éÁ°ºî¤Ë¤âÅÐ¾ì¤·¤¿±¨»³·Ù»¡½ð·º»ö²Ý¤ÎÌÌ¡¹¤¬°ú¤Â³¤ÅÐ¾ì¡£·º»ö²Ý·¸Ä¹¤Ç¡È»³º¬ÈÉ¡ÉÈÉÄ¹¡¦»³º¬ÌÐÇ·Ìò¤Ë¶¶ËÜ¤¸¤å¤ó¡¢»³º¬ÈÉ¤Î¶¯¹ÔÈÈ·¸¼çÇ¤¡¦²£ÅÄ²íÉ§Ìò¤ËÇ÷ÅÄ¹§Ìé¡¢·º»ö²Ý²ÝÄ¹¡¦Áê¸¶ÏÂÌéÌò¤ËÁêÅç°ìÇ·¡¢¶¯¹ÔÈÈ·¸¼çÇ¤¡¦ºØÆ£¿µ°ìÌò¤Ë¿å´Ö¥í¥ó¡¢¶¯¹ÔÈÈ·¸¡¦¶áÆ£Ë§ÃËÌò¤Ë¿åÀÐ°¡ÈôÌ´¡¢±¨»³·Ù»¡Éû½ðÄ¹¡¦ÌøÅÄ¸ÆóÌò¤Ë¾¾½Å¤ÈÆ±¶¿¤ÇÌÁÍ§¤Î¸÷ÀÐ¸¦¡£¤µ¤é¤Ë¤½¤ó¤Ê·º»ö²Ý¤ËÇÛÂ°¤µ¤ì¤¿¿·¿Í·º»ö¡¦²¬ÅçÁáµªÌò¤È¤·¤ÆÀÐ°æ°ÉÆà¤¬¿·¤¿¤Ë²Ã¤ï¤ë¡£
¡¡¥²¥¹¥È¥¥ã¥¹¥È¤Ë¤Ï¡¢»³±ü¤Ç¤Ò¤È¤ê¥¥ã¥ó¥×Ãæ¤ËÂçÀî¤È¾®Àî¤Ë½Ð²ñ¤¤¡¢¤½¤ÎÄ¾¸å¼ºí©¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¥é¥¤¥¿¡¼¡¦¿ÜÆ£·½»ÒÌò¤ËÈæ²Å°¦Ì¤¡¢¼ºí©¤·¤¿»Ð¤ò¿´ÇÛ¤¹¤ë·½»Ò¤ÎËå¡¦¿ÜÆ£ÎÃ»ÒÌò¤Ë²¬ËÜÎè¡¢ÎÃ»Ò¤Îº§Ìó¼Ô¡¦±üÂ¼Àµ¼ùÌò¤ËÇòÀÐÈ»Ìé¡¢·½»Ò¡¦ÎÃ»Ò»ÐËå¤ÎË´¤Éã¡¦¿ÜÆ£Ì÷É×Ìò¤ËÀÐ°æÀµÂ§¡¢¥«¥Õ¥§¥ì¥¹¥È¥é¥ó·Ð±Ä¼Ô¡¦´Ý»³±É°ìÌò¤Ë»³À¾Æ×¡¢·½»Ò¤¬¼ºí©¤·¤¿ÁÒ³Ù»³¤Î½»¿Í¡¦°æËÜÀ¶Â¤Ìò¤Ë¥Ù¥ó¥¬¥ë¡¢±üÂ¼Àµ¼ù¤ÎÊì¤ÇÊÛ¸î»Î¤Î±üÂ¼Èþ»Þ»ÒÌò¤ËÅû°æ¿¿Íý»Ò¡£
¡¡¾¾½Å¤Ï¡ÖÂèÆóÃÆ¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¤ê¡¢¥ì¥®¥å¥é¡¼²½¤¬·èÄê¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¶»¤ò¤È¤¤á¤«¤»¤¿¤ê¤¹¤ëÍýÍ³¤â¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢Ã¸¡¹¤È¼õ¤±»ß¤á¤Þ¤·¤¿¡£¾®Àî¤Î½ÐÈÖ¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Ê¤¡¤È¤«¡¢ºÇ¸å¤ÎÈÈ¿Í¤ËµÍ¤á´ó¤ë¤¯¤À¤ê¤ÏÁ´¤Æ¾®Àî¤Ë°Ñ¤Í¤è¤¦¤È¤«¡¢¤½¤ó¤Êµ¤»ý¤Á¤Ç¤·¤¿¡×¡¢ßÀÅÄ¤Ï¡Ö¤Þ¤¿¤³¤¦¤·¤Æ¡¢»ëÄ°¼Ô¤Î³§¤µ¤ó¤ÎÁ°¤ËÌá¤Ã¤Æ¤³¤é¤ì¤Æ´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£ÂçÀî¤È¾®Àî¤È¤¤¤¦ºîÉÊ¤ÎÀ¼Á¾å¡¢¤â¤Î¤¹¤´¤¯¥°¥ì¡¼¥É¥¢¥Ã¥×¡Ä¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢Á°²ó¤Î¥ì¥®¥å¥é¡¼¥á¥ó¥Ð¡¼¤â¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ë¡¢¤µ¤é¤ËÈæ²Å¤µ¤ó¡¢ÀÐ°æ¤µ¤ó¡¢Åû°æ¤µ¤ó¤Û¤«ÁÇÅ¨¤Ê¥²¥¹¥È¤¬»²²Ã¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤ª¤â¤·¤í¤¤ºîÉÊ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¼¤Ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò´ó¤»¤¿¡£
¡¡Èæ²Å°¦Ì¤¤Ï¡Ö¾¾½Å¤µ¤ó¤ÈßÀÅÄ¤µ¤ó¡¢2¿Í¤Î¼Çµï¤Î¥Æ¥ó¥Ý´¶¤Î´ËµÞ¤¬¤µ¤¹¤¬¤À¤Ê¤È¤·¤«¸À¤¤¤è¤¦¤¬¤Ê¤¯¤Æ¡¢³Ø¤Ó¤¬Â¿¤¤¸½¾ì¤Ç¤·¤¿¡×¡¢ÀÐ°æ°ÉÆà¤Ï¡Ö·º»ö²Ý¤Ç¤Î»£±Æ¤Ï³§¤µ¤óÍ¥¤·¤¯¤ÆÌÌÇò¤¯¤Æ¡¢¾Ð¤¤¤ÎÀä¤¨¤Ê¤¤»þ´Ö¤Ç¤È¤Æ¤â³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¡¢Åû°æ¿¿Íý»Ò¤Ï¡Ö¾¾½Å¤µ¤ó¤ÈßÀÅÄ¤µ¤ó¤Î¥³¥ó¥Ó¤¬¡¢º£¤Þ¤Ç¤Î¥µ¥¹¥Ú¥ó¥¹¤Î¥Ð¥Ç¥£¤Î¥Õ¥©¡¼¥Þ¥Ã¥È¤È°ã¤¦´¶¤¸¤¬¿·Á¯¤Ç¡¢¤³¤Î2¿Í¤Ë¤É¤¦¤ä¤Ã¤Æ¡¢¼«Ê¬¤Î±é¤¸¤ëÌò¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«³Ú¤·¤ß¤Ç¤·¤¿¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£
¡¡¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ¥É¥é¥Þ¼¼¤ÎßÀÃ«¹¸°ì¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤Ï¡Ö¾¾½Å¤µ¤ó¤ÈßÀÅÄ¤µ¤ó¤ÎÆÌ±ú¥³¥ó¥Ó¥É¥é¥Þ¤òºî¤ê¤¿¤¤¡ª¤½¤Î°ìÇ°¤Ç¼Â¸½¤·¤¿Âè1ÃÆ¤«¤é¡¢2Ç¯¤ò·Ð¤Æ¤ÎÂè2ÃÆ¡¢´¶ÌµÎÌ¤Ç¤¹¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡·îÍË¥×¥ì¥ß¥¢8¡ØÂçÀî¤È¾®Àî¤ÎµÙÆüÁÜºº¡Ù¤Ï¡¢¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ·Ï¤Ë¤Æ9·î30Æü20»þÊüÁ÷¡£
¡¡½Ð±é¼Ô¡¢¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤Î¥³¥á¥ó¥ÈÁ´Ê¸¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£
¡ã¥³¥á¥ó¥ÈÁ´Ê¸¡ä
¢£¾¾½ÅË¡ÊÂçÀîÍ¦¼£Ìò¡Ë
¡¡ÂèÆóÃÆ¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¤ê¡¢¥ì¥®¥å¥é¡¼²½¤¬·èÄê¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¶»¤ò¤È¤¤á¤«¤»¤¿¤ê¤¹¤ëÍýÍ³¤â¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢Ã¸¡¹¤È¼õ¤±»ß¤á¤Þ¤·¤¿¡£¾®Àî¤Î½ÐÈÖ¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Ê¤¡¤È¤«¡¢ºÇ¸å¤ÎÈÈ¿Í¤ËµÍ¤á´ó¤ë¤¯¤À¤ê¤ÏÁ´¤Æ¾®Àî¤Ë°Ñ¤Í¤è¤¦¤È¤«¡¢¤½¤ó¤Êµ¤»ý¤Á¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡¾¼ÏÂ¤Î°äÊª¡Ö2»þ´Ö¥É¥é¥Þ¡×¤½¤ì¤¬ÎáÏÂ¤Ë´Ë¡Á¤¯ÁÉ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÃÎ¤é¤Ê¤¤ZÀ¤Âå¤ÎÊý¤Ï¿·Á¯¤Ë¡¢¾¼ÏÂÀ¤Âå¤ÎÊý¤Ë¤Ï²û¤«¤·¤¯¡¢Éý¹¤¤¤ªµÒÍÍ¤Ë³Ú¤·¤ó¤ÇÄº¤±¤ëºîÉÊ¤Ç¤¹¡£´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¤¤ç¤¦¤ÎÇÂ¼¤µ¤ó¡×¤Î¾¾ËÜ²ÂÆà¤µ¤ó¤Ç¤¹¡£¤Û¤é¡¢ÁÛÁü¤Ä¤¯¤Ç¤·¤ç¡£
¢£ßÀÅÄ³Ù¡Ê¾®ÀîËþÌò¡Ë
¡¡¤Þ¤¿¤³¤¦¤·¤Æ¡¢»ëÄ°¼Ô¤Î³§¤µ¤ó¤ÎÁ°¤ËÌá¤Ã¤Æ¤³¤é¤ì¤Æ´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£ÂçÀî¤È¾®Àî¤È¤¤¤¦ºîÉÊ¤ÎÀ¼Á¾å¡¢¤â¤Î¤¹¤´¤¯¥°¥ì¡¼¥É¥¢¥Ã¥×¡Ä¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢Á°²ó¤Î¥ì¥®¥å¥é¡¼¥á¥ó¥Ð¡¼¤â¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ë¡¢¤µ¤é¤ËÈæ²Å¤µ¤ó¡¢ÀÐ°æ¤µ¤ó¡¢Åû°æ¤µ¤ó¤Û¤«ÁÇÅ¨¤Ê¥²¥¹¥È¤¬»²²Ã¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤ª¤â¤·¤í¤¤ºîÉÊ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¼¤Ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¡ÆÃ¤Ë¡¢¾®Àî¤¬½êÂ°¤¹¤ëÁÜºº°ì²Ý¤Ï¤¤¤¤°ÕÌ£¤Ç¤â°¤¤°ÕÌ£¤Ç¤â¥Ñ¥ï¡¼¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¾å»Ê¤Ç¤¢¤ë»³º¬ÈÉÄ¹¤È¾®Àî¤È¤Î¤ä¤ê¤È¤ê¤Ï¡¢´Ñ¤ë¿Í¤ËÍ¦µ¤¤òÍ¿¤¨¤ë¿ÞÂÀ¤µ¤¬¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£Èæ²Å°¦Ì¤¡Ê¿ÜÆ£·½»ÒÌò¡Ë
¡¡¾¾½Å¤µ¤ó¤ÈßÀÅÄ¤µ¤ó¡¢2¿Í¤Î¼Çµï¤Î¥Æ¥ó¥Ý´¶¤Î´ËµÞ¤¬¤µ¤¹¤¬¤À¤Ê¤È¤·¤«¸À¤¤¤è¤¦¤¬¤Ê¤¯¤Æ¡¢³Ø¤Ó¤¬Â¿¤¤¸½¾ì¤Ç¤·¤¿¡£¼«Ê¬¤Î±é¤¸¤¿·½»Ò¤Ï¡¢¿À±£¤·¤Ë²ñ¤Ã¤¿Ææ¤Î½÷¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£¥¡¼¥Ñ¡¼¥½¥ó¤Ê¤Î¤Ç¤ª³Ú¤·¤ß¤Ë¡£Á°ºî¤ò³Ú¤·¤ó¤ÀÊý¤â¡¢º£²ó½é¤á¤Æ¸«¤ëÊý¤â³Ú¤·¤á¤ëÆâÍÆ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÈÈ¿Í¤¬Ã¯¤«¤â°ì½ï¤Ë¹Í¤¨¤Æ³Ú¤·¤á¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£ÀÐ°æ°ÉÆà¡Ê²¬ÅçÁáµªÌò¡Ë
¡¡°ÊÁ°¶¦±é¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿ßÀÅÄ³Ù¤µ¤ó¤ÎÉô²¼¤È¤·¤Æ¤Þ¤¿¤´°ì½ï¤Ç¤¤ë»ö¤¬¤È¤Æ¤â´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡ª
¡¡Âç¸æ½ê¤ÎÇÐÍ¥¤µ¤óÊý¤Î¤½¤Ð¤Ç¤ª¼Çµï¤ò¸«¤é¤ì¤ë¤³¤È¤¬³Ú¤·¤ß¤Ç¤·¤¿¡£·º»ö²Ý¤Ç¤Î»£±Æ¤Ï³§¤µ¤óÍ¥¤·¤¯¤ÆÌÌÇò¤¯¤Æ¡¢¾Ð¤¤¤ÎÀä¤¨¤Ê¤¤»þ´Ö¤Ç¤È¤Æ¤â³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¶õµ¤´¶¤òÀ§Èó´®Ç½¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¢£Åû°æ¿¿Íý»Ò¡Ê±üÂ¼Èþ»Þ»ÒÌò¡Ë
¡¡¾¾½Å¤µ¤ó¤ÈßÀÅÄ¤µ¤ó¤Î¥³¥ó¥Ó¤¬¡¢º£¤Þ¤Ç¤Î¥µ¥¹¥Ú¥ó¥¹¤Î¥Ð¥Ç¥£¤Î¥Õ¥©¡¼¥Þ¥Ã¥È¤È°ã¤¦´¶¤¸¤¬¿·Á¯¤Ç¡¢¤³¤Î2¿Í¤Ë¤É¤¦¤ä¤Ã¤Æ¡¢¼«Ê¬¤Î±é¤¸¤ëÌò¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«³Ú¤·¤ß¤Ç¤·¤¿¡£Ìò¤ò·¡¤ê²¼¤²¥Ð¥Ã¥¯¥Ü¡¼¥ó¤ò¹Í¤¨¤Æ¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¬Î©ÂÎÅª¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤¬´ò¤·¤¤½Ö´Ö¤Ç¤¹¤¬¡¢ÂæËÜ¤Ë½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤òÁÛÁü¤¹¤ë¤Î¤¬Âç¹¥¤¤Ç¡¢º£²ó¤â³Ú¤·¤á¤Þ¤·¤¿¡£¤¼¤Ò¡¢¤´Í÷Äº¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
¢£¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡¦ßÀÃ«¹¸°ì¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ ¥É¥é¥Þ¼¼¡Ë
¡¡¾¾½Å¤µ¤ó¤ÈßÀÅÄ¤µ¤ó¤ÎÆÌ±ú¥³¥ó¥Ó¥É¥é¥Þ¤òºî¤ê¤¿¤¤¡ª¡¡¤½¤Î°ìÇ°¤Ç¼Â¸½¤·¤¿Âè1ÃÆ¤«¤é¡¢2Ç¯¤ò·Ð¤Æ¤ÎÂè2ÃÆ¡¢´¶ÌµÎÌ¤Ç¤¹¡£
¡¡¤È¤Ë¤«¤¯2¿Í¤Î¼Çµï¤¬³Ú¤·¤¤¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤½¤ó¤Ê2¿Í¤òÊé¤Ã¤Æ½¸¤Þ¤Ã¤¿¥¥ã¥¹¥È¤â¥Á¥ã¡¼¥ß¥ó¥°¡£»ö·ï¤Ï¥¹¥ê¥ê¥ó¥°¤Ç¡¢ËÜ³ÊÇÉ¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¯¤¹¤ê¤È¤Ç¤¤ë¥Ý¥¤¥ó¥È¤âÀ¹¤ê¤À¤¯¤µ¤ó¤Ç¤¹¡£¤É¤¦¤«¡¢2¿Í¤Î±¦±ýº¸±ý¤ò¸«¼é¤Ã¤ÆÄº¤±¤¿¤é¹¬¤¤¤Ç¤¹¡ª