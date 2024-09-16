±êË²¤¬£µÏ¢¾¡¡ÖÉüµ¢¤·¤Æ°ìÈÖ¤¤¤¤ÁêËÐ¡£¼«¿®¤Ë¤Ê¤ë°ìÆü¡×
¡¡¡ÖÂçÁêËÐ½©¾ì½ê¡¦£¹ÆüÌÜ¡×¡Ê£±£¶Æü¡¢Î¾¹ñ¹ñµ»´Û¡Ë
¡¡¸µËëÆâ¤Î½øÆóÃÊ±êË²¡Ê°ËÀª¥±ÉÍ¡Ë¤¬ÀéÂåÂç¸÷¡Ê¶å½Å¡Ë¤ò²¡¤·ÅÝ¤·¡¢ÅÚ¤Ä¤«¤º¤Î£µÏ¢¾¡¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£Î©¤Á¹ç¤¤¤Ç¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÅö¤¿¤Ã¤Æ²¡¤·¹þ¤à¤È¡¢²ó¤ê¹þ¤àÁê¼ê¤òÆ¨¤µ¤º¡¢ÎÏ¶¯¤¤²¼¤«¤é¤Î²¡¤·¤Ç°µÅÝ¤·¤¿¡£
¡¡ÀÔ¿ñÂ»½ý¤ÎÂç¥±¥¬¤«¤éÉüµ¢£²¾ì½êÌÜ¤È¤Ê¤ë¤¬¡ÖÉüµ¢¤·¤Æ°ìÈÖ¤¤¤¤ÁêËÐ¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡×¤È¼«»¿¡£¡ÖÅÚÉ¶¤Ë¾å¤¬¤ë¤Þ¤Ç¤ÎÍî¤ÁÃå¤¤È¤¤¤¦¤«¡¢º£Æü¤Ï¿´¤¬ºÂ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£ÀµÄ¾¡¢Éé¤±¤ëµ¤¤¬¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£¼ó¤ò¥±¥¬¤¹¤ë°ÊÁ°¡¢ÈÖÉÕ¤ò¾å¤²¤Æ¤¤¤¿»þ´ü¤Ë¤Ï¤¢¤Ã¤¿´¶³Ð¤À¤È¤¤¤¤¡Ö¤¤¤¤»þ¤Î¾õÂÖ¤ò»×¤¤½Ð¤»¤¿¡£¼«¿®¤Ë¤Ê¤ë°ìÆü¤Ç¤·¤¿¡×¤È¤¦¤Ê¤º¤¤¤¿¡£
¡¡²ÖÆ»¤Î±ü¤Ç¤Ï¡¢»ØÆ³¤ò¼õ¤±¤ëµÜ¾ëÌî¿ÆÊý¡Ê¸µ²£¹ËÇòË²¡Ë¤¬¸«¼é¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤«¤Ä¤ÆÉÕ¤±¿Í¤âÌ³¤á¤¿±êË²¤Ï¡Öµ¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡£¸«¼é¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤Ï¿´¶¯¤¤¡£µ¤¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¦¤ì¤·¤¤¡×¤È¾Ð´é¡£¡Ö¤¤¤¤ÁêËÐ¤ò¤È¤í¤¦¤È¡¢¤è¤ê°ìÁØµ¤¹ç¤¬Æþ¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢²ñ¿´¤Î°ìÈÖ¤Ç±þ¤¨¤¿¤³¤È¤ò´î¤ó¤À¡£