¥×¥ì¥ß¥¢ÆüËÜ¿Í¤Ï¡Ö¥Á¡¼¥à¤Î¥¢¥¤¥³¥ó¡×¡¡¥¹¥¿¥ó¥É¤Î¡ÈµðÂç¥Õ¥é¥Ã¥°¡É¤Ë¥Õ¥¡¥ó´¶Æ°¡Ö°¦¤µ¤ì¤Æ¤ë¡×
¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°4Àá¥¤¥×¥¹¥¦¥£¥Ã¥ÁÀï¤Î¥¥Ã¥¯¥ª¥ÕÁ°¤ËÅÐ¾ì
¡¡¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É1Éô¥Ö¥é¥¤¥È¥ó¤Ï¡¢¸½ÃÏ»þ´Ö9·î14Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°Âè4Àá¤Ç¥¤¥×¥¹¥¦¥£¥Ã¥Á¡¦¥¿¥¦¥ó¤ÈÂÐÀï¤·¡¢0-0¤Î¥¹¥³¥¢¥ì¥¹¥É¥í¡¼¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Ö¥é¥¤¥È¥ó¤ÎÆüËÜÂåÉ½MF»°ãø·°¤Ï¥Õ¥ë½Ð¾ì¤ò¤·¤¿¤Ê¤«¡¢»î¹ç³«»ÏÁ°¤Ë¤Ï¥¹¥¿¥ó¥É¤Ë´éÆþ¤ê¤ÎÂç¤¤Ê¥Ð¥Ê¡¼¤¬·Ç¤²¤é¤ì¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö°¦¤µ¤ì¤Æ¤ë¤Ê¡×¡ÖÀ¨¤¹¤®¤ë¡×¤ÈÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡»°ãø¤Ïº£Ç¯2·î¤Ë¹ø¤òÉé½ý¤·¤ÆÄ¹´üÎ¥Ã¦¡£º£µ¨³«ËëÀï¤ÇÌóÈ¾Ç¯¤Ö¤ê¤Î¥ê¡¼¥°Éüµ¢Àï¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¥¢¥¦¥§¡¼¤Î¥¨¥Ð¡¼¥È¥óÀï¤Ç¼«¿È½é¤Î³«ËëÀï¥´¡¼¥ë¤ò·è¤á¡¢¹¬Àè¤Î¤¤¤¤¿·¥·¡¼¥º¥ó¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¤òÀÚ¤Ã¤¿¡£¥¤¥×¥¹¥¦¥£¥Ã¥ÁÀï¤Ç¥ê¡¼¥°Àï4»î¹çÏ¢Â³¥¹¥¿¥á¥ó¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Ê¤«¡¢Á°È¾¤Ë¤Ï¤³¤Ü¤ìµå¤ËµÍ¤á¤Æ·èÄêµ¡¤ò·Þ¤¨¤¿¤¬¡¢Áê¼êGK¤Ë¥»¡¼¥Ö¤µ¤ìÆÀÅÀ¤òÃ¥¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¸å¤â¤¢¤Þ¤ê¸«¤»¾ì¤ÏË¬¤ì¤º¡¢0-0¤Î¥¹¥³¥¢¥ì¥¹¥É¥í¡¼¤Ç½ª¤ï¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê¤Ê¤«¡¢»î¹çÁ°¤Î¥ï¥ó¥·¡¼¥ó¤¬ÏÃÂê¤Ë¡£¥Û¡¼¥à¤Î¥¢¥á¥Ã¥¯¥¹¡¦¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ë¤ÏÂ¿¤¯¤Î¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤¬¶î¤±ÉÕ¤±¤ë¤È¡¢¥¥Ã¥¯¥ª¥ÕÁ°¤Ë¤Ï¥Ö¥é¥¤¥È¥ó¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤¬»°ãø¤Î´é¤È´Á»ú¤Ç¥Õ¥ë¥Í¡¼¥à¤¬Æþ¤Ã¤¿¥Ó¥Ã¥°¥Õ¥é¥Ã¥°¤¬·Ç¤²¤é¤ì¤¿¡£
¡¡¤³¤Î¥Õ¥é¥Ã¥°¤ÏÆüËÜ¤Î¥Ö¥é¥¤¥È¥ó¸ø¼°¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¡ÖÅìµþ¥·¡¼¥¬¥ë¥¹¡×¤¬¡¢º£²Æ¤ÎÆüËÜ¥Ä¥¢¡¼³«ºÅ»þ¤Ë¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤Ç»ñ¶â¤òÊç¤Ã¤ÆÀ½ºî¡£¹ñÎ©¶¥µ»¾ì¤Ç¤Î2»î¹ç¤Ç¤â¥¹¥¿¥ó¥É¤Ë·Ç¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¥Ö¥é¥¤¥È¥ó¸ø¼°X¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤¬¸ø³«¤¹¤ë¤È¡¢¹ñÆâ³°¤Î¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¡Ö°¦¤µ¤ì¤Æ¤ë¤Ê¡×¡Ö´¶ÌµÎÌ¤Ç¤¹¡ª¡×¡Ö³¤³°¥¯¥é¥Ö¤ÇÆüËÜ¿Í¤Î´ú¡×¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È´¶Æ°¤·¤¿¡×¡Ö¥Á¡¼¥à¤Î¥¢¥¤¥³¥ó¡×¡ÖÀ¨¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¤«¤Ã¤±¤§¡¼¡×¡Ö¤¨¤°¤¤¡×¡Ö¥Ó¥Ã¥¯¥ê¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊFOOTBALL ZONEÊÔ½¸Éô¡Ë