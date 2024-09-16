ＮｅｗＪｅａｎｓの「Ｈｕｒｔ」がスポティファイで再生回数２億回を突破した（所属事務所提供）＝（聯合ニュース）≪転載・転用禁止≫

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【ソウル聯合ニュース】韓国のガールズグループ、ＮｅｗＪｅａｎｓ（ニュージーンズ）の曲「Ｈｕｒｔ」が１４日、世界最大の音楽配信サービス・スポティファイで再生回数２億回を突破した。所属事務所が１６日、伝えた。

　「Ｈｕｒｔ」はＮｅｗＪｅａｎｓのデビューミニアルバム「Ｎｅｗ　Ｊｅａｎｓ」の収録曲で、グルービーなドラムのビートと淡々とした声がマッチしたＲ＆Ｂジャンルの曲だ。

　スポティファイで再生回数２億回を超えたＮｅｗＪｅａｎｓの曲は、「ＯＭＧ」「Ｄｉｔｔｏ」「Ｓｕｐｅｒ　Ｓｈｙ」などに続き９曲目。

　これまでにスポティファイで公開されたＮｅｗＪｅａｎｓの曲の再生回数を合計すると５１億回に上る。

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