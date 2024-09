“デビュー10年目”DAY6、ワールドツアー仁川公演4万席完売！圧倒的な音源＆公演強者の実力

DAY6が名実共に“K-POP代表バンド”として大活躍し、記録的な成果を上げている。

DAY6は9月2日、9thミニアルバム『Band Aid』をリリースし、華麗にカムバックした。

タイトル曲『Melt Down』はリリース3時間で韓国の音楽チャートMelonの「TOP 100」「HOT 100」「リアルタイムチャート」とGenieミュージック、Bugs!、VIBEでも韓国国内急上昇チャート1位を総なめし、高い人気を博している。

また、Melon「日刊チャート」でも9月3日から9日連続1位を記録。「週間チャート」(9月28日)でも1位にチャートインするなど、デビュー10年目にして過去最高の大ブレイクを見せている。

DAY6が積み上げた“信じて聴く”ディスコグラフィー

2015年9月7日、デビュー曲『Congratulations』で音楽界に第一歩を踏み出したDAY6は、デビュー10年目を迎える2024年、右肩上がりに曲線を描きながら成長のストーリーを刻んでいる。

メンバーのソンジン、Young K(ヨンケイ)、ウォンピル、ドウンは今年3月、前作の『Fourever』リリース記念ラウンドインタビューで「(デビューする時から)良い音楽はいつか通じるという信頼の下で、“老けない音楽”をしようとメンバーたちと言葉を交わす」と明らかにしたことがある。

彼らは2017年1月から12月まで、毎月自らが作詞・作曲した曲をリリースする「Every DAY6」プロジェクトを展開し、求心力を高めた。

この時に披露した『Every DAY6 February』のタイトル曲『You Were Beautiful』がチャート上で逆走行を繰り返し、今でも定番曲として愛されている。

“DAY6”という名前で計24作にも及ぶシングル・アルバムをリリースし、ディスコグラフィーを積み上げながら“信じて聴くDAY6”という修飾語を得た。

このようにDAY6の人気がうなぎ上りしていく様子は、音楽リスナーの間では既に予見されていた“隠れたグルメ”のように、いつかは必ず光を放つアーティストとしての力量だけでなく、彼らを知る人々の千里眼を確認するきっかけとなった。

“隠れた名曲”で再び注目集めるDAY6

DAY6は音源チャートで確かな存在感を放ち、逆走行と正走行を行き来しながら人気アーティストの一員に仲間入りした。メンバーの兵役による空白期間には『You Were Beautiful』や『Time of Our Life』がチャート逆走行を記録し、それぞれ7年前、5年前の発表曲であるにもかかわらず、口コミによって高い人気を獲得した。

加えて、アルバム『Fourever』のタイトル曲『Welcome to the Show』は、4月にソウル・蚕室(チャムシル)室内体育館で開催された360度を座席で囲んでの公演や、大学の学園祭、韓国プロ野球オールスターゲームの祝賀公演で爆発的に反応があった影響で順位上昇を繰り返し、さらにはパリ五輪の中継でBGMとして多く使用され人気を倍増させた。収録曲『HAPPY』もまたこの流れに乗り、順位が大幅に上がった。

これでDAY6は、9月第1週のMelon「週間チャート」(9月2日〜9月8日)で最新作のタイトル曲『Help Me Rock&Roll』で1位を達成したのはもちろん、収録曲『She Smiled』『Monster』『Still There』『Shxtty Game』『Help Me Rock & Roll』『COUNTER』『I'm Fine』の全8曲と、過去作『Welcome the Show』『HAPPY』『Time of Our Life』『You Were Beautiful』の4曲の計12曲をチャートインさせるという快挙を達成した。

(写真=JYPエンターテインメント)

音源チャートだけでなく、公演の面でもしっかりとした底力を見せている。

DAY6は来る9月20〜22日、仁川・インスパイアアリーナで3度目のワールドツアー「DAY6 3RD WORLD TOUR 」の幕を開ける。この計3回公演・約4万席のチケットは全席完売し、DAY6の圧倒的な公演人気を見せつけた。

さらに、10月5〜6日(現地時間)のクアラルンプール、13日のバリ、16日のスラバヤ、19〜20日のジャカルタ追加公演、11月22日のシンガポール、海外での公演も売り切れとなり、グローバルな活動の拡大にも可能性が見えた。

なかでも、クアラルンプールとジャカルタ公演は当初、それぞれ10月5日と19日に1公演ずつ開催される予定だったが、全席売り切れになると所属事務所JYPエンターテインメントが6日にクアラルンプール、20日にジャカルタとそれぞれ1公演ずつ追加。そのチケットもまた、すべて完売を記録した。

なお、DAY6の新たなワールドツアーは9月20〜22日に仁川・インスパイアアリーナから始まり、以降は10月5〜6日にクアラルンプール、13日にバリ、16日にスラバヤ、19〜20日にジャカルタ、11月22日にシンガポール、30日にバンコク、2025年1月26日に香港、2月12〜13日に大阪、15〜16日に東京、22日にマニラで開催される。