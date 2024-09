TOMORROW X TOGETHER、自身初の日本4大ドームツアーが盛況裏に終了！追加公演をサプライズ発表

今年デビュー5周年を迎えたTOMORROW X TOGETHER。9月15日(日)に自身初でK-POPアーティスト史上最速となる日本4大ドームツアーの最後を飾る、みずほPayPayドーム福岡公演が開催された。今回のドームツアーは、自身3度目となる「TOMORROW X TOGETHER WORLD TOUR<ACT:PROMISE>」の一環となる日本公演で、7月10日(水)の東京ドーム公演を皮切りに、大阪、愛知、福岡と全国4大ドームを回ってきた、自身初でK-POPアーティスト史上最速となる日本4大ドームツアーだ。

「Deja Vu(Japanese Ver.)」で幕を開けた、最終公演となる本日の福岡公演では「Sugar Rush Ride」のアレンジバージョン、「Good Boy Gone Bad(Japanese Ver.)」などの人気曲をはじめ、この夏リリースした日本4thシングルに収録されている「ひとつの誓い(We'll Never Change)」「きっとずっと(Kitto Zutto)」など全30曲を披露し、その高い歌唱力と圧倒的なパフォーマンスで会場に集まったMOA(TOMORROW X TOGETHERのファン)を熱狂の渦に包んだ。さらに終演後のモニターには「2024年冬、TOMORROW X TOGETHERが約束を守りに戻ってきます。また冬に日本で会いましょう!」とのメッセージと共に追加公演の開催がサプライズ発表され、会場はたくさんのMOAの割れんばかりの歓声に包まれた。追加公演となる「TOMORROW X TOGETHER WORLD TOUR<ACT:PROMISE>ENCORE IN JAPAN」は、今年冬に開催されるということで、日本では初めてとなる冬のTOMORROW X TOGETHER単独公演に注目が集まる。また、9月6日(金)からTOMORROW X TOGETHER初のVRコンサートツアー「HYPERFOCUS:TOMORROW X TOGETHER VR CONCERT」も全国5都市で開催されており、TOMORROW X TOGETHERの歴代級の大活躍は夏だけに留まらず、この秋冬にも続いていく見込みだ。