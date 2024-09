シンガー・ソングライターの酒井ミキオが14日、東京・SHIBUYA PLEASURE PLEASUREにて、デビュー30周年を記念したライブ『天晴音楽会〜Thanks a million〜』を開催した。全国からファンが駆けつけ318席が満席の中、Toy’s Factory時代作品、Victor flyng Dogからリリースしたアニメタイアップソングとアンコール含む全21曲を披露。『機動戦士ガンダムSEED』で知られる声優の保志総一朗、シンガー・ソングライターの井出泰彰がゲスト出演し、ナレーションは森口博子が務めた。

本編最後の曲「Drastic my soul」ではファンからのサプライズ、赤のケミカペンライトを振った光景に、酒井は「感謝しかありません」と感極まった。アンコール1曲目「大切な君へと」は心を込めてピアノ弾き語り、エンディングはゲスト2人が再登場し「Reckless Fire 2011」を歌唱、会場が一体となってボルテージが上がり30周年記念ライブを飾った。■酒井ミキオ コメント感動して何も言えない…。30周年のステージで味わった感覚です。今までさまざまな光景を目にしてきましたが、この日の高揚は格別でした。大袈裟に言うならば、熱い声援や満面の笑顔の波に揉まれた僕は、生きる喜び、まさにライブを実感したのです。保志総一朗君、井出泰彰君との共演も輝かしい想い出となりました。彼らとの熱いパフォーマンスで全体が一つになった瞬間は最高の快感でした。本当にありがとうございました!■セットリストM1. Dive in the Sky(プラネテスOP)M2. ピカレスク(コードギアス挿入歌)M3. callin'(コードギアス挿入歌)M4. ずっとずっと抱きしめたい(1996.2.1/4th)M5. そして君は自由になる(1996.11.1/6th)M6. 今だけは君を離さない(1994.2.9/デビュー曲)M7. 黒い水 awairo mix(feat.上杉洋史/2012年)M8. 旅立ちの鐘が鳴る(スクライド ED)M9. Reckless Fire(ゲスト:井出泰彰/スクライド OP)M10. Magma(ゲスト:井出泰彰/スクライド挿入歌)M11. All I Need Is Love(スクライド挿入歌)M12. Discovery(スクライド挿入歌)M13. Spirits(ゲスト:保志総一朗/スクライドオルタレイション QUAN OP)M14. Beautiful Life(ゲスト:保志総一朗/酒井ミキオ提供曲)M15. アイデンティティ(落第騎士の英雄譚 OP)M16. 覚醒の無意識 (落第騎士の英雄譚 挿入歌)M17. Drastic my soul(スクライドED)EN 01 大切な君へと(1994.10.1/2nd)EN 02. 幸福論(songbook vol.14/2010年)EN 03. Wonderful Life(プラネテスED)EN04. Reckless Fire 2011(スクライドオルタレイション TAO OP)