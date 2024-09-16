茨城、栃木、群馬、千葉、東京で最大震度2 静岡県内は震度1 16日未明の茨城県南部震源の地震 津波の心配なし【地震情報】
9月16日午前1時51分ごろ、茨城県、栃木県、群馬県、千葉県、東京都で最大震度2を観測する地震がありました。気象庁によりますと、震源地は茨城県南部で、震源の深さは約70km、地震の規模を示すマグニチュードは4.1と推定されます。この地震による津波の心配はありません。
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静岡県内では、東伊豆町で震度1を観測しました。各地の震度は、次の通りです。
【震度2】
＜栃木県＞栃木市 壬生町
＜群馬県＞大泉町
＜千葉県＞白井市
＜東京都＞小平市
【震度1】＜茨城県＞ 茨城古河市 石岡市 結城市 龍ケ崎市 下妻市 常総市 取手市 牛久市 茨城鹿嶋市 守谷市 坂東市 鉾田市 つくばみらい市 美浦村 阿見町 五霞町 利根町 水戸市 笠間市 常陸大宮市 小美玉市 茨城町 城里町
＜栃木県＞宇都宮市 足利市 佐野市 小山市 真岡市 下野市 益子町 茂木町 芳賀町 日光市
＜群馬県＞桐生市 渋川市 板倉町 千代田町 邑楽町
＜千葉県＞千葉花見川区 千葉緑区 千葉美浜区 市川市 松戸市 野田市 成田市 習志野市 柏市 八千代市 鎌ケ谷市 浦安市 印西市 栄町 山武市
＜東京都＞調布市 東大和市 西東京市 東京千代田区 東京文京区 東京墨田区 東京江東区 東京大田区 東京世田谷区 東京渋谷区 東京荒川区 東京板橋区 東京練馬区 東京足立区 東京江戸川区
＜埼玉県＞加須市 東松山市 羽生市 久喜市 さいたま西区 さいたま北区 さいたま大宮区 さいたま見沼区 さいたま中央区 さいたま浦和区 さいたま南区 さいたま緑区 川口市 春日部市 上尾市 越谷市 蕨市 八潮市 富士見市 三郷市 幸手市 吉川市 白岡市 宮代町
＜神奈川県＞横浜神奈川区 横浜中区 横浜港北区
＜静岡県＞東伊豆町
気象庁の発表に基づき、地域ごとに震度情報をお伝えしています。