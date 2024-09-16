MISAMO、『HAUTE COUTURE』トレイラー映像公開
MISAMOの2ndミニアルバム『HAUTE COUTURE（オートクチュール）』のトレーラーが公開された。
世界にひとつしかないオーダーメイド服を意味する『HAUTE COUTURE』のトレイラー映像は、職人の手で丁寧に服が作られていく過程と、独創的なスタイルを作り出していくMISAMOのストーリーを絡めた映像だ。映像の前半はワンテイクで撮影されており、前作『Masterpiece』で表明した高貴な魅力から更に進化したMISAMOの魅力を堪能できる。
MISAMO JAPAN 2nd MINI ALBUM『HAUTE COUTURE』
全形態共通7曲 ＋（MINAソロ楽曲 / SANAソロ楽曲 / MOMOソロ楽曲）
※本アルバムは、CDに収録される楽曲数が形態ごとに異なります。
初回限定豪華盤 【CD+DVD】 【品番】WPZL-32168/9 価格￥7,700（税込）
CD収録曲（全7曲収録予定）
ソロ楽曲を除く、全形態共通楽曲を収録。
DVD収録内容（予定）
1 『Masterpiece』 Opening Trailer -MINA-
2 『Masterpiece』 Opening Trailer -SANA-
3 『Masterpiece』 Opening Trailer -MOMO-
4 『Masterpiece』 Opening Trailer -MISAMO-
5 「Marshmallow」 Music Video
6 「Do not touch」 Music Video
7 『HAUTE COUTURE』 Jacket Shooting Making Movie
8 『HAUTE COUTURE』 Jacket Self-Making Movie
※『Masterpiece』 Opening TrailerはYouTubeに公開されている映像と同じ内容です。
・A4フォトスプリングノート仕様ブックレット 約60p（予定）
・ボックスケース仕様
・初回限定豪華盤セルフィー絵柄トレーディングカード ランダム2枚封入（全10種）
※集合A［1種］, ユニットA,B,C［3種］, MINA［2種］, SANA［2種］, MOMO［2種］
・シリアルペラ2枚封入
・メンバー直筆メッセージカード3枚（MINA / SANA / MOMO）※メッセージは印刷になります。
・チェキ風ソロフォトカード3枚（MINA / SANA / MOMO）
・ロゴダイカットステッカー5枚（HAUTE COUTURE / MISAMO / MINA / SANA / MOMO）
・シーリングワックス風ステッカー1枚
・透明トレカ1枚（全4種）
※集合, MINA, SANA, MOMOからランダムで1枚封入
初回限定メンバーソロジャケット盤
MINA盤【CD】 【品番】WPCL-13611 価格￥3,200（税込）
CD収録曲（全8曲収録予定）
全形態共通楽曲 + MINAソロ楽曲
・メンバーソロジャケット
・A5サイズビジュアルブックレット32p（予定）
・スリーブケース仕様
・メンバーソロジャケット盤セルフィー絵柄トレーディングカード ランダム1枚封入（全5種）
※集合［D］, MINA［4種］
※集合絵柄はメンバーソロジャケット盤（MINA盤 / SANA盤 / MOMO盤）共通
・シリアルペラ1枚封入
・ポストカード2枚封入（集合 / MINA）
※集合絵柄はメンバーソロジャケット盤（MINA盤 / SANA盤 / MOMO盤）共通
・IDカード（MINA ver.）
SANA盤【CD】 【品番】WPCL-13612価格￥3,200（税込）
CD収録曲（全8曲収録予定）
全形態共通楽曲 + SANAソロ楽曲
・メンバーソロジャケット
・A5サイズビジュアルブックレット32p（予定）
・スリーブケース仕様
・メンバーソロジャケット盤セルフィー絵柄トレーディングカード ランダム1枚封入（全5種）
※集合［D］, SANA［4種］
※集合絵柄はメンバーソロジャケット盤（MINA盤 / SANA盤 / MOMO盤）共通
・シリアルペラ1枚封入
・ポストカード2枚封入（集合 / SANA）
※集合絵柄はメンバーソロジャケット盤（MINA盤 / SANA盤 / MOMO盤）共通
・IDカード（SANA ver.）
MOMO盤【CD】 【品番】WPCL-13613 価格￥3,200（税込）
CD収録曲（全8曲収録予定）
全形態共通楽曲 + MOMOソロ楽曲
・メンバーソロジャケット
・A5サイズビジュアルブックレット32p（予定）
・スリーブケース仕様
・メンバーソロジャケット盤セルフィー絵柄トレーディングカード ランダム1枚封入（全5種）
※集合［D］, MOMO［4種］
※集合絵柄はメンバーソロジャケット盤（MINA盤 / SANA盤 / MOMO盤）共通
・シリアルペラ1枚封入
・ポストカード2枚封入（集合 / MOMO）
※集合絵柄はメンバーソロジャケット盤（MINA盤 / SANA盤 / MOMO盤）共通
・IDカード（MOMO ver.）
通常盤【CD】 【品番】WPCL-13614 価格￥2,600（税込）
CD収録曲（全7曲収録予定）
ソロ楽曲を除く、全形態共通楽曲を収録。
・ブックレット20p（予定）
＜初回プレスのみ＞
・通常盤, ONCE JAPAN限定盤共通セルフィー絵柄トレーディングカード ランダム1枚封入（全15種）
※集合B, C, D［3種］, ユニットD, E, F［3種］, MINA［3種］, SANA［3種］, MOMO［3種］
・シリアルペラ1枚封入
ONCE JAPAN限定盤【CD】 【品番】WPCL-60082 価格￥3,600（税込）
CD収録曲（全10曲収録予定）
全形態共通楽曲 + MINAソロ楽曲 + SANAソロ楽曲 + MOMOソロ楽曲
・箔押し仕様A5サイズブックレット32p（予定）
・スリーブケース仕様
・通常盤, ONCE JAPAN限定盤共通セルフィー絵柄トレーディングカード ランダム2枚封入（全15種）
※集合B, C, D［3種］, ユニットD, E, F［3種］, MINA［3種］, SANA［3種］, MOMO［3種］
・シリアルペラ2枚封入
※ONCE JAPAN限定盤はTWICEファンクラブ「ONCE JAPAN」もしくは「ONCE JAPAN MOBILE」会員の方が購入できる会員限定商品です。
◆TWICEオフィシャルサイト