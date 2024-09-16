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photo by Masahiro Yamada
¡ãONE OK ROCK 2024 PREMONITION WORLD TOUR¡ä
09/15 - TOKYO - AJINOMOTO STADIUM
09/21 - KAOHSIUNG¡Ê¹âÍº¡Ë- KAOHSIUNG NATIONAL STADIUM¡Ê¹âÍºÔ¢²Èñó°é¾ì¡Ë
10/05 - DUSSELDORF - MITSUBISHI ELECTRIC HALLE
10/07 - PARIS - ZENITH
10/11 - LONDON - OVO ARENA WEMBLEY
10/18 - TORONTO - COCA-COLA COLISEUM
10/23 - LOS ANGELES - KIA FORUM
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