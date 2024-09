第76回エミー賞 受賞結果一覧 ─ 真田広之＆アンナ・サワイが日本人初快挙達成、「SHOGUN 将軍」が作品賞

第76回(2024年)エミー賞の授賞式が日本時間9月16日、米ピーコック・シアターにて開催された。

は本年度、。先に発表されていたクリエイティブ・アーツ・エミー賞ではしており、ワンシーズンとして最多受賞の歴史的記録を打ち立てていた。「SHOGUN 将軍」は授賞式の冒頭トークでも、司会のユージン・レヴィ&ダン・レヴィによって讃えられた。

「SHOGUN 将軍」は作品賞、主演男優賞(真田広之)、主演女優賞(アンナ・サワイ)、監督賞(フレッド・トーイ)を獲得。最多の18冠に輝き、真田、サワイは日本人初の快挙を成し遂げた。日本の時代劇がエミー賞で作品賞をはじめとする主要賞を総なめにするのは革命的な出来事。これを機に、ハリウッドと日本の作品製作はこれから大きく様変わりすることになるだろう。

「SHOGUN 将軍」が受賞を果たした賞は以下のとおり。

プライムタイム・エミー賞

クリエイティブ・アーツ・エミー賞

「SHOGUN 将軍」第76回エミー賞 受賞結果ドラマシリーズ部門 作品賞 ドラマシリーズ部門 主演男優賞(真田広之) ドラマシリーズ部門 主演女優賞(アンナ・サワイ) ドラマシリーズ部門 監督賞(フレッド・トーイ)キャスティング賞 撮影賞 映像編集賞 ゲスト男優賞(ネスター・カーボネル) メインタイトルデザイン賞 ヘアスタイリング賞 メイクアップ賞 時代劇&ファンタジー 時代劇衣装賞 プロダクション・デザイン賞 補綴メイクアップ賞 サウンドミキシング賞 サウンドエディティング賞 視覚効果賞 スタント・パフォーマンス 第76回エミー賞 主要部門 ノミネート&受賞結果 ドラマシリーズ部門 作品賞:「SHOGUN 将軍」 ドラマシリーズ部門 主演男優賞:真田広之「SHOGUN 将軍」 ドラマシリーズ部門 主演女優賞:アンナ・サワイ「SHOGUN 将軍」 ドラマシリーズ部門 助演男優賞:ビリー・クラダップ「ザ・モーニングショー」 ドラマシリーズ部門 助演女優賞:エリザベス・デビッキ「ザ・クラウン」 ドラマシリーズ部門 監督賞:フレッド・トーイ「SHOGUN 将軍」 ドラマシリーズ部門 脚本賞:「窓際のスパイ」 コメディ部門 作品賞:「Hacks(原題)」 コメディ部門 主演男優賞:ジェレミー・アレン・ホワイト「一流シェフのファミリーレストラン」 コメディ部門 主演女優賞:ジーン・スマート「Hacks(原題)」 コメディ部門 助演男優賞:エボン・モス=バクラック 「一流シェフのファミリーレストラン」 コメディ部門 助演女優賞:ライザ・コロン=ザヤス「一流シェフのファミリーレストラン」 コメディ部門 監督賞:クリストファー・ストーラー「一流シェフのファミリーレストラン」 コメディ部門 脚本賞:「Hacks(原題)」 リミテッドシリーズ テレビ映画部門 作品賞:「私のトナカイちゃん」 リミテッドシリーズ テレビ映画部門 主演男優賞:リチャード・ガッド「私のトナカイちゃん」 リミテッドシリーズ テレビ映画部門 主演女優賞:ジョディ・フォスター「トゥルー・ディテクティブ ナイト・カントリー」 リミテッドシリーズ テレビ映画部門 助演男優賞:ラモーン・モリス「FARGO/ファーゴ」 リミテッドシリーズ テレビ映画部門 助演女優賞:ジェシカ・ガニング「私のトナカイちゃん」 リミテッドシリーズ テレビ映画部門 監督賞:スティーブン・ザイリアン「リプリー」 リミテッドシリーズ テレビ映画部門 脚本賞:「私のトナカイちゃん」

★印は受賞作品

ドラマシリーズ部門 作品賞

「ザ・クラウン」

「フォールアウト」

「ギルデッド・エイジ - ニューヨーク黄金時代-」

「ザ・モーニング・ショー」

「Mr. & Mrs. スミス」

★「SHOGUN 将軍」

「窓際のスパイ」

「三体」

ドラマシリーズ部門 主演男優賞

イドリス・エルバ 「ハイジャック」

ドナルド・グローヴァー 「Mr. & Mrs. スミス」

ウォルトン・ゴギンス「フォールアウト」

ゲイリー・オールドマン「窓際のスパイ」

★真田広之「SHOGUN 将軍」

ドミニク・ウェスト「ザ・クラウン」

ドラマシリーズ部門 主演女優賞

ジェニファー・アニストン「ザ・モーニングショー」

キャリー・クーン「ギルデッド・エイジ -ニューヨーク黄金時代-」

マヤ・アースキン「Mr. & Mrs. スミス」

★アンナ・サワイ「SHOGUN 将軍」

イメルダ・スタウントン「ザ・クラウン」

リース・ウィザースプーン「ザ・モーニングショー」

ドラマシリーズ部門 助演男優賞

浅野忠信「SHOGUN 将軍」

★ビリー・クラダップ「ザ・モーニングショー」

マーク・デュプラス「ザ・モーニングショー」

ジョン・ハム「ザ・モーニングショー」

平岳大「SHOGUN 将軍」

ジャック・ローデン「窓際のスパイ」

ジョナサン・プライス「ザ・クラウン」

ドラマシリーズ部門 助演女優賞

クリスティーン・バランスキー「ギルデッド・エイジ -ニューヨーク黄金時代」

ニコール・ベハリー「ザ・モーニングショー」

★エリザベス・デビッキ「ザ・クラウン」

グレタ・リー「ザ・モーニングショー」

レスリー・マンビル「ザ・クラウン」

カレン・ピットマン「ザ・モーニングショー」

ホランド・テイラー「ザ・モーニングショー」

ドラマシリーズ部門 監督賞

★フレッド・トーイ「SHOGUN 将軍」

ステフェン・ダルドリー「ザ・クラウン」

ミミ・レダー「ザ・モーニングショー」

ヒロ・ムライ「Mr.&Mrs.スミス」

サウル・メッツスタイン「窓際のスパイ」

サリー・リチャードソン「ウイニング・タイム~レイカーズ帝国の誕生」

ドラマシリーズ部門 脚本賞

「SHOGUN 将軍」(第1話「安針」&第9話「紅天」)

「ザ・クラウン」

「フォールアウト」

「Mr.&Mrs.スミス」

★「窓際のスパイ」

コメディ部門 作品賞

「アボット エレメンタリー」

「一流シェフのファミリーレストラン」

「ラリーのミッドライフ★クライシス」

★「Hacks(原題)」

「マーダーズ・イン・ビルディング」

「パーム・ロワイヤル」

「レザベーション・ドッグス」

「シェアハウス・ウィズ・ヴァンパイア」

コメディ部門 主演男優賞

マット・ベリー「シェアハウス・ウィズ・ヴァンパイア」

ラリー・デイビッド「ラリーのミッドライフ★クライシス」

スティーブ・マーティン「マーダーズ・イン・ビルディング」

マーティン・ショート「マーダーズ・イン・ビルディング」

★ジェレミー・アレン・ホワイト「一流シェフのファミリーレストラン」

ディファロー・ウーン=ア=タイ「レザベーション・ドッグス」

コメディ部門 主演女優賞

キンタ・ブランソン「アボット エレメンタリー」

アイオウ・エディバリー「一流シェフのファミリーレストラン」

セレーナ・ゴメス「マーダーズ・イン・ビルディング」

マヤ・ルドルフ「マネー ~彼女が手に入れたもの~」

★ジーン・スマート「Hacks(原題)」

クリステン・ウィグ「パーム・ロワイヤル」

コメディ部門 助演男優賞

ライオネル・ボイス「一流シェフのファミリーレストラン」

ポール・W・ダウンズ「Hacks(原題)」

★エボン・モス=バクラック 「一流シェフのファミリーレストラン」

ポール・ラッド「マーダーズ・イン・ビルディング」

タイラー・ジェームズ・ウィリアムズ「アボット エレメンタリー」

ボーウェン・ヤン「サタデー・ナイト・ライブ」

コメディ部門 助演女優賞

キャロル・バーネット「パーム・ロワイヤル」

★ライザ・コロン=ザヤス「一流シェフのファミリーレストラン」

ハンナ・アインバインダー「Hacks(原題)」

ジャネル・ジェームス「アボット エレメンタリー」

シェリル・リー・ラルフ「アボット エレメンタリー」

メリル・ストリープ「マーダーズ・イン・ビルディング」

コメディ部門 監督賞

ランドール・アインホーン「アボット・エレメンタリー」

ルチア・アニエロ「Hacks(原題)」

ラミー・ユセフ「一流シェフのファミリーレストラン」

★クリストファー・ストーラー「一流シェフのファミリーレストラン」

ガイ・リッチー「ジェントルメン」

マリー・ルー・ベリ「The Ms. Pat Show(原題)」

コメディ部門 脚本賞

「アボット・エレメンタリー」

「Girls5eva/ガールズ5エバー」

★「Hacks(原題)」

「一流シェフのファミリーレストラン」

「The Other Two/ジ・アザー・トゥー」

「シェアハウス・ウィズ・ヴァンパイア」

リミテッドシリーズ テレビ映画部門 作品賞

★「私のトナカイちゃん」

「FARGO/ファーゴ」

「レッスン in ケミストリー」

「リプリー」

「トゥルー・ディテクティブ ナイト・カントリー」

リミテッドシリーズ テレビ映画部門 主演男優賞

マット・ボマー「フェロー・トラベラーズ」

★リチャード・ガッド「私のトナカイちゃん」

ジョン・ハム「FARGO/ファーゴ」

トム・ホランダー「フュード/確執 カポーティ vs スワンたち」

アンドリュー・スコット「リプリー」

リミテッドシリーズ テレビ映画部門 主演女優賞

★ジョディ・フォスター「トゥルー・ディテクティブ ナイト・カントリー」

ブリー・ラーソン「レッスン in ケミストリー」

ジュノー・テンプル「FARGO/ファーゴ」

ソフィア・ベルガラ「グリセルダ」

ナオミ・ワッツ「フュード/確執 カポーティ vs スワンたち」

リミテッドシリーズ テレビ映画部門 助演男優賞

ジョナサン・ベイリー「フェロー・トラベラーズ」

ロバート・ダウニー・Jr. 「シンパサイザー」

トム・グッドマン=ヒル「私のトナカイちゃん」

ジョン・ホークス「トゥルー・ディテクティブ ナイト・カントリー」

★ラモーン・モリス「FARGO/ファーゴ」

ルイス・プルマン「レッスン in ケミストリー」

トリート・ウィリアムズ「フュード/確執 カポーティ vs スワンたち」

リミテッドシリーズ テレビ映画部門 助演女優賞

ダコタ・ファニング「リプリー」

リリー・グラッドストーン「Under the Bridge(原題)」

★ジェシカ・ガニング「私のトナカイちゃん」

アジャ・ナオミ・キング「レッスン in ケミストリー」

ダイアン・レーン「フュード/確執 カポーティ vs スワンたち」

ナヴァ・マウ「私のトナカイちゃん」

カリ・レイス「トゥルー・ディテクティブ ナイト・カントリー」

リミテッドシリーズ テレビ映画部門 監督賞

ベロニカ・トフィウスカ「私のトナカイちゃん」

イッサ・ロペス「トゥルー・ディテクティブ~ナイト・カントリー」

★スティーブン・ザイリアン「リプリー」

ノア・ホーリー「FARGO/ファーゴ」

ミリセント・シェルトン「レッスン in ケミストリー」

ガス・ヴァン・サント「トゥルー・ディテクティブ~ナイト・カントリー」

リミテッドシリーズ テレビ映画部門 脚本賞

★「私のトナカイちゃん」

「ブラックミラー」

「FARGO/ファーゴ」

「フェロー・トラベラーズ」

「リプリー」

「トゥルー・ディテクティブ~ナイト・カントリー」