¹Åç¤ÎÏ¢ÇÔ¤ò»ß¤á¤¿¥É¥é1¾ï×¢±©ÌéÅÍ¡¡¿·°æ´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¼«¿®¤Ë¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤¤¡×
¡þ¥×¥íÌîµå¥»¡¦¥ê¡¼¥°¡¡¹Åç10-2DeNA(15Æü¡¢¥Þ¥Ä¥À¥¹¥¿¥¸¥¢¥à)
¹Åç¤Î¿·°æµ®¹À´ÆÆÄ¤Ï¥×¥í½é¾¡Íø¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿¾ï×¢±©ÌéÅÍÅê¼ê¤ò¡Ö¼«¿®¤Ë¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤¤¡×¤È¤¿¤¿¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¥É¥é¥Õ¥È1°Ì¥ë¡¼¥¡¼¤Î¾ï×¢Åê¼ê¤Ï¡¢¥×¥í½éÅÐÈÄ¡£1µå¤´¤È¤ËÂç¤¤Ê´¿À¼¤¬¤ï¤¯Ãæ¤Ç¡¢»Ø´ø´±¤Ï¡ÖÂÇ¼Ô¤Ë¤à¤«¤Ã¤Æ¤¤¤±¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¥é¥ó¥Ê¡¼¤ò½Ð¤·¤Ê¤¬¤é¤âÇ´¤ê¤ÎÅêµå¡£5²ó1¼ºÅÀ¤Ç¾¡Íø¤ò¤Ä¤«¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
Í¥¾¡¤òÁè¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥Á¡¼¥à¤Ï6Ï¢ÇÔ¤Ç¼ó°Ìµð¿Í¤È¤Ï4¥²¡¼¥àº¹¡£Éé¤±¤é¤ì¤Ê¤¤°ìÀï¤À¤Ã¤¿¤À¤±¤Ë¡¢¡ÖÈà¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏËº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤¥Ç¥Ó¥å¡¼Àï¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£·ë²Ì¤Ï¤É¤¦¤¢¤ì¡¢Èà¤Ë¤Ï¥×¥é¥¹¤·¤«¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢ÌÂ¤¦¤³¤È¤Ê¤¯¤¤¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥Ù¥¤¥¹¥¿¡¼¥ºÂÇÀþ¤ÏËÜÅö¤Ë¶¯ÎÏ¡£¼«¿®¤Ë¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤¤¡×¤È¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥Á¡¼¥à¤Ï½é²ó¤Ë¾®±à³¤ÅÍÁª¼ê¤¬ÀèÀ©¥¿¥¤¥à¥ê¡¼¥Ä¡¼¥Ù¡¼¥¹¤òÊü¤Ä¤Ê¤É¡¢4ÅÀ¤òÀèÀ©¤¹¤ë¤È¡¢6²ó¤Ë¤ÏµÆÃÓÎÃ²ðÁª¼ê¤Î3¥é¥ó¤¬Èô¤Ó½Ð¤¹¤Ê¤É¡¢14°ÂÂÇ10ÆÀÅÀ¤ÈÊ³Æ®¡£¤Þ¤¿¥Á¡¼¥à¤Ï11°ÂÂÇ¤òÍá¤Ó¤Ê¤¬¤é¤â¹¥¼éÈ÷¤¬¸÷¤ë»î¹ç¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¿·°æ´ÆÆÄ¤Ï¡ÖÌî¼ê¤Î¤ß¤ó¤Ê¤â¥ë¡¼¥¡¼¤Ë¾¡¤ÁÀ±¤ò¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ð¥Ã¥¯¤â¤è¤¯¼é¤Ã¤¿¡×¤ÈÁª¼ê¤¿¤Á¤ò¤Í¤®¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£