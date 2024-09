宮崎県国富町(くにとみちょう)のふるさと納税返礼品、7選を紹介します。国富町は古墳や史跡が点在し、歴史と文化が息づく情緒豊かなまち。温暖な気候の中でつくられる果物や野菜、米、肉牛などの農業が盛んです。今回紹介するのは、事業者独自のこだわりを生地に練り込んだパンの返礼品。焼き上がりのおいしさをそのまま届けることができるように工夫したベーグルや、食べやすいカットピザ、厳選した素材で焼き上げたパンなど、自慢の逸品ばかりです。

本稿では、マイナビふるさと納税担当者が気になった国富町の返礼品「地元のパン」を7つ紹介していきます。○ベーグルの返礼品「国富製パン所」がつくる、バター、牛乳、卵を使用しないヘルシーなベーグルを紹介します。少量のイーストを使い、じっくりと時間をかけて焼き上げてから冷凍することで、解凍しても焼き上がりのときのおいしさが戻るよう工夫を施されているとのこと。○おためしミニベーグル(プレーン)8個・提供事業者:国富製パン所・内容量:約45g(数量:8個)・寄附金額:6500円色々なアレンジが楽しめる、お店でも人気のプレーンベーグルのミニサイズです。8個入りなので、そのまま食べたり、ジャムを塗ったり、切れ目を入れてサンドイッチやハンバーガーのようにしたりと、飽きずに楽しめます。○ベーグル プレーン 5個+ブルーベリージャム・提供事業者:国富製パン所・内容量:ベーグル(プレーン) 約75g(数量:5個)、ブルーベリージャム 100g(数量:1個)・寄附金額:8000円アレンジがしやすいシンプルなベーグルと、国富町にある「八重尾工房」のブルーベリージャムがセットで届きます。焼き上がりのような味を楽しめるベーグルに、できる限り砂糖を減らした果実のゴロゴロ感がうれしいブルーベリージャムをたっぷりつけて楽しめます。○ベーグル フレーバー5種×各1個 合計5個・提供事業者:国富製パン所・内容量:アップルシナモン 1個、オレンジクリームチーズ 1個、ピーナッツバター 1個、モカ 1個、ごまおさつ 1個・寄附金額:8000円弾力があり、食べ応え抜群のベーグルのフレーバーが味わえるセットです。アップルシナモン、オレンジクリームチーズ、ピーナッツバター、モカ、ごまおさつの5種類。○ピッツァの返礼品「CAFE NO WONDERLAND」のカットタイプピッツァを紹介します。「一人でも食べられるような小さいサイズはないですか? 」という声から販売するようになったそうです。一人暮らしでも気軽に楽しめるほか、キャンプやアウトドア、野外で食べるお供にもピッタリ!○フローズンピッツァ! 地鶏の炭火焼(6ピース)・提供事業者:CAFE NO WONDERLAND・内容量:地鶏の炭火焼×6ピース※1ピース当たり直径30cm×1/6・寄附金額:1万4000円国富町にある地鶏の名店「きょく」の炭火焼をピッツァにした「フローズンピッツァ」です。焼きたての地鶏の旨みを急速冷凍で一気に閉じ込めています。同町にある「竹炭の里」の竹炭を使用している、地元の素材で作られたピッツァです。○本格ナポリピッツァ! マルゲリータ(6ピース)・提供事業者:CAFE NO WONDERLAND・内容量:マルゲリータ×6ピース※1ピース当たり直径30cm×1/6・寄附金額:1万4000円“ナポリピッツァの定番”ともいえる「マルゲリータ」です。カットしているので食べやすく、家族や友だちが集まる場面に大活躍すること間違いなしの逸品。○本格ナポリピッツァ! ピッツァバンビーノ(6ピース)・提供事業者:CAFE NO WONDERLAND・内容量:ピッツァバンビーノ×6ピース※1ピース当たり直径30cm×1/6・寄附金額:1万4000円イタリア語で「子ども」を意味する「バンビーノ」の名称通り、子どもに人気のあるベーコン、ツナ、コーンがトッピングされた「ピッツァバンビーノ」です。○こだわり薪窯パンの返礼品「ヒノデパン」が提供する、国産有機小麦を使用して薪窯で焼いたパンを紹介します。薪を焚いた炎から出る放射熱でパンを焼くことで、皮はこんがり、中はじっくりと焼き上がり、香ばしくてもっちりとしたパンが出来上がります。こんがり焼けたパンの皮の旨みと、自家製ルヴァン種を使用し発酵した芳醇な香りと味わいを楽しめます。○国産有機小麦使用 こだわり薪窯パン詰め合わせ・提供事業者:ヒノデパン・内容量:【1】Aセット(カンパーニュ・ビオ 1kg、ブリオッシュ・ペイザンヌ 570g、セーグル・ビオ 600g)【2】Bセット(カンパーニュ・ビオ 1kg、ブリオッシュ・ペイザンヌ 570g)・寄附金額:【1】2万円【2】1万4000円薪を焚いた炎から出る放射熱で焼き上げるフランス式の薪窯でつくったパンです。噛めば噛むほど味が深まり、素材の風味を味わえます。食事パンとして食べられる「カンパーニュ・ビオ」、たまご・バター・牛乳を使用し、パンとパウンドケーキの中間のような食感を楽しめる「ブリオッシュ・ペイザンヌ」がセットで届くBセットと、ライ麦の味をしっかりと味わえる「セーグル・ビオ」を加えた3種類が届くAセットが、返礼品として提供されています。今回は宮崎県国富町の返礼品「地元のパン」を厳選して7つ紹介しました。どれも事業者のこだわりが詰まった自慢のパンです。日々の食卓にはもちろんのこと、家族や友だちが集まるシーンでワイワイ楽しめるのもうれしいです。気になる返礼品があった際は、ぜひチェックしてみてください。