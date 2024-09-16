サッカーJ2リーグ第31節の10試合が、14日（土）、15日（日）に開催されました。

首位を走る横浜FCは後半38分にDFガブリエウ選手が押し込み1−0で勝利。これで17戦負けなし、その間14勝3分と好調キープです。2位清水エスパルスは、6位レノファ山口FCに4発で快勝。勝ち点は4差のままです。

J1昇格プレーオフ出場圏内では、3位V･ファーレン長崎が7月6日以来8試合ぶりに勝利。4位ファジアーノ岡山も勝利し、勝ち点を伸ばします。一方、5位ベガルタ仙台と6位山口は敗戦。次節、山口は勝ち点1差のジェフユナイテッド千葉と戦い、プレーオフ出場圏外となる可能性があります。

また6位山口から10位の藤枝MYFCまで勝ち点差わずか2。9位モンテディオ山形は、直近6戦5勝と勝ち点を積み上げています。

現時点では試合数の消化に差があります。清水エスパルス、徳島ヴォルティス、ヴァンフォーレ甲府、ロアッソ熊本の4チームが1試合少ない状況となっています。

【J2第31節結果】

◆藤枝 3−2 仙台（ユアテックスタジアム仙台）

得点【藤枝】矢村健（前半4分、後半10分）梶川諒太（前半30分）【仙台】郷家友太（前半43分）オウンゴール（後半45+1分）

◆清水 4−1 山口（IAIスタジアム日本平）

得点【清水】北川航也（前半27分）矢島慎也（後半27分、41分）ドウグラス タンキ（後半44分）【山口】若月大和（後半20分）

◆秋田 1−0 千葉（ソユースタジアム）

得点【秋田】小松蓮（後半9分）

◆山形 4−1群馬（NDソフトスタジアム山形）

得点【山形】土居聖真（前半10分）西村慧祐（前半36分）ディサロ燦シルヴァーノ（後半9分）横山塁（後半22分）【群馬】仙波大志（後半24分）

◆岡山 3−0 愛媛（シティライトスタジアム）

得点【岡山】田上大地（前半8分）岩渕弘人（後半27分）神谷優太（後半37分）

◆徳島 3−1 大分（鳴門・大塚スポーツパーク ポカリスエットスタジアム）

得点【徳島】渡大生（前半1分）エウシーニョ（前半3分）鹿沼直生（前半23分）【大分】高橋大悟（後半3分）

◆長崎 2−0 いわき（ハワイアンズスタジアムいわき）

得点【長崎】マテウス ジェズス（前半38分）田中隼人（後半28分）

◆熊本 2−0 鹿児島（白波スタジアム）

得点【熊本】大本祐槻（前半37分）唐山翔自（後半12分）

◆横浜FC 1−0 甲府（ニッパツ三ツ沢球技場）

得点【横浜FC】ガブリエウ（後半38分）

◆水戸 3−2 栃木（カンセキスタジアムとちぎ）得点【水戸】久保征一郎（前半17分）楠本卓海（後半13分）中島大嘉（後半28分）【栃木】宮崎鴻（前半6分）福島隼斗（前半29分）