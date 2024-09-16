【J2順位表】首位横浜FC“17戦無敗” プレーオフ圏内が混沌 6位山口〜10位藤枝まで『勝ち点2差』
サッカーJ2リーグ第31節の10試合が、14日（土）、15日（日）に開催されました。
首位を走る横浜FCは後半38分にDFガブリエウ選手が押し込み1−0で勝利。これで17戦負けなし、その間14勝3分と好調キープです。2位清水エスパルスは、6位レノファ山口FCに4発で快勝。勝ち点は4差のままです。
J1昇格プレーオフ出場圏内では、3位V･ファーレン長崎が7月6日以来8試合ぶりに勝利。4位ファジアーノ岡山も勝利し、勝ち点を伸ばします。一方、5位ベガルタ仙台と6位山口は敗戦。次節、山口は勝ち点1差のジェフユナイテッド千葉と戦い、プレーオフ出場圏外となる可能性があります。
また6位山口から10位の藤枝MYFCまで勝ち点差わずか2。9位モンテディオ山形は、直近6戦5勝と勝ち点を積み上げています。
現時点では試合数の消化に差があります。清水エスパルス、徳島ヴォルティス、ヴァンフォーレ甲府、ロアッソ熊本の4チームが1試合少ない状況となっています。
【J2第31節結果】
◆藤枝 3−2 仙台（ユアテックスタジアム仙台）
得点【藤枝】矢村健（前半4分、後半10分）梶川諒太（前半30分）【仙台】郷家友太（前半43分）オウンゴール（後半45+1分）
◆清水 4−1 山口（IAIスタジアム日本平）
得点【清水】北川航也（前半27分）矢島慎也（後半27分、41分）ドウグラス タンキ（後半44分）【山口】若月大和（後半20分）
◆秋田 1−0 千葉（ソユースタジアム）
得点【秋田】小松蓮（後半9分）
◆山形 4−1群馬（NDソフトスタジアム山形）
得点【山形】土居聖真（前半10分）西村慧祐（前半36分）ディサロ燦シルヴァーノ（後半9分）横山塁（後半22分）【群馬】仙波大志（後半24分）
◆岡山 3−0 愛媛（シティライトスタジアム）
得点【岡山】田上大地（前半8分）岩渕弘人（後半27分）神谷優太（後半37分）
◆徳島 3−1 大分（鳴門・大塚スポーツパーク ポカリスエットスタジアム）
得点【徳島】渡大生（前半1分）エウシーニョ（前半3分）鹿沼直生（前半23分）【大分】高橋大悟（後半3分）
◆長崎 2−0 いわき（ハワイアンズスタジアムいわき）
得点【長崎】マテウス ジェズス（前半38分）田中隼人（後半28分）
◆熊本 2−0 鹿児島（白波スタジアム）
得点【熊本】大本祐槻（前半37分）唐山翔自（後半12分）
◆横浜FC 1−0 甲府（ニッパツ三ツ沢球技場）
得点【横浜FC】ガブリエウ（後半38分）
得点【水戸】久保征一郎（前半17分）楠本卓海（後半13分）中島大嘉（後半28分）【栃木】宮崎鴻（前半6分）福島隼斗（前半29分）