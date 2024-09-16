£Â£Å¡§£Æ£É£Ò£Ó£Ô¡¡¡Ö¸÷±É¡×¥é¥¤¥Ö¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼±Ç²èÂè£²ÃÆ¸ø³«¤Ø¡¡£³·îÅìµþ£Ä¸ø±é¥é¥¤¥Ö¥Ñ¥Õ¥©¡õÉñÂæÎ¢¤Ê¤É¤Ç¹½À®
¡¡£·¿ÍÁÈ¥°¥ë¡¼¥×¡¦£Â£Å¡§£Æ£É£Ò£Ó£Ô¤Î¥é¥¤¥Ö¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼±Ç²è¤ÎÂè£²ÃÆ¡Ö£Â£Å¡§£ô£è£å¡¡£Ï£Î£Å¡¡¡Ý£Í£Å£Á£Î£Ô¡¡£Ô£Ï¡¡£Â£Å¡Ý¡×¤¬£±£±·î£±£µÆü¤«¤é¸ø³«¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬£±£µÆü¡¢Ê¬¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡£²£³Ç¯¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿Âè£±ÃÆ¤Ï´Ú¹ñ¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Ê¤É³¤³°¤Ç¤â¸ø³«¤µ¤ìÂç¤¤ÊÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤À¡£º£ºî¤Ï£³·î¤Ë³«ºÅ¤·¤¿½é¤ÎÅìµþ¥É¡¼¥à¸ø±é£±ÆüÌÜ¤Î¥é¥¤¥Ö¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤äÉñÂæÎ¢¡¢Ì¤¸ø³«¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ê¤É¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡£Ò£Ù£Ï£Ë£É¡Ê£²£µ¡Ë¤Ï¡Ö¥ê¥¢¥ë¤Ê¥é¥¤¥Ö¤ÎÇúÈ¯ÎÏ¤¬±Ç²è´Û¤À¤«¤é¤³¤½ÂÎ´¶¤Ç¤¤ë¤â¤Î¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥¢¥Ô¡¼¥ë¡£¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤Î£Ó£Ë£Ù¡Ý£È£É¡Ê£³£·¡Ë¤Ï¡Ö°ì¤Ä¤Î¥Õ¥£¥ë¥à¤Ë¼ý¤á¤é¤ì¤¿¤³¤È¤ò¿´¤«¤é¤¦¤ì¤·¤¯¡¢¸÷±É¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤ò¤·¤¿¡£