源氏物語に出てくる「あはれ」という言葉、「英語」ではどう訳されているかご存知ですか？

「源氏物語」は今から100年前、イギリスの東洋学者であるアーサー・ウェイリーによって英訳され、それをきっかけに世界で読まれるようになりました。ウェイリー版「源氏物語」は、今月のNHK-Eテレ「100分de名著」でも紹介され、注目が集まっています。

毬矢まりえさん、森山恵さんの姉妹は、このウェイリー版「源氏物語」を、あらためて現代日本語に訳し直してきました。そして、翻訳の過程でさまざまな発見をします。そうした発見を描いたのが『レディ・ムラサキのティーパーティ らせん訳「源氏物語」』です。

「源氏物語」の核心をなす「あはれ」という言葉を、ウェイリーはどのように英訳したのか? 翻訳の秘密を読み解く注目の場面を、本書から抜粋・編集してお届けします。

ところで源氏物語五十四帖を成す語彙数は、どれくらいと想像されるだろうか。

その数のべ、およそ四十万語で、約半数の二十万語は助詞、助動詞、形容詞、副詞。残りの二十万語が名詞、動詞などである。そのうち「あはれ」は九四四回、「あはれがる」「あはれげ」「あはれさ」「ものあはれ」の関連語を含めば、じつに千を超える箇所で登場している。他方「をかし」も約半数ほどの五三四箇所。おおよそこのような見取図が描ける。

ちなみに『枕草子』において「あはれ」は八七回、「をかし」は四二二回。実際の語彙使用頻度でも、全テクスト内での比率でも、源氏物語は圧倒的に「あはれ」の文学であり、枕草子は「をかし」の文学であると確かめられるだろう。

そうなると当然浮かぶのは、イギリス人のウェイリーが「あはれ」をどのように訳したか、である。これはわたしたち姉妹にとっても興味の尽きないことであった。

ここでは「あはれ」の場面として真っ先に思い浮かぶ「野宮(ののみや)の別れ」を繙いてみたい。情感あふれ、わたしたちも思い入れ深い箇所である。

光源氏/ゲンジは、都の中心から離れた野宮に、六条御息所/レディ・ロクジョウを訪ねる。これから彼女は斎宮となる娘に付き添い、伊勢へとくだるところ。つまり恋人ゲンジとの決定的な別れとなるのである。以下古典原典、ウェイリー訳、拙訳の順で引用したい(「あはれ」の箇所の太字筆者)。

As he made his way through the open country that stretched out endlessly on every side, his heart wasstrangely stirred. The autumn flowers were fading; along the reeds by the river the shrill voices of many insects blended with the mournful fluting of the wind in the pines. Scarcely distinguishable from these somewhere in the distance rose and fell a faint, enticing sound of human music.