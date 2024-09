いれいす、初の日本武道館ライブ『Irregular Dice』のリバイバル上映会開催が決定

『いれいす One Man Live in 日本武道館「Irregular Dice」』が、10月14日(月・祝)に全国各地の映画館でリバイバル上映されることが決定した。

いれいすは、11月30日(土)・12月1日(日)の2日間にわたり、自身初のベルーナドーム(埼玉)公演となる『いれいす One Man Live in ベルーナドーム「The Progress of Dice」 -Memory- / -Future-』を開催する。今回の『いれいす One Man Live in 日本武道館「Irregular Dice」』リバイバル上映は、このベルーナドーム2Days公演開催を記念したものだ。

2024年2月に開催された、いれいす初の日本武道館公演『いれいす One Man Live in 日本武道館「Irregular Dice」』は、全国143館で開催されたライブ・ビューイングを合わせ、約5万6,000人を動員。今回のリバイバル上映では、2日間全4公演のライブ・ビューイング映像を編集したものを、全国の映画館のスクリーンに投影する。

『いれいす One Man Live in 日本武道館「Irregular Dice」』リバイバル上映会のチケットは、イープラスにて9月23日(月・休)23時59分までプレオーダー(抽選)受付中。注意事項などの詳細は、リバイバル上映会情報サイトを確認しよう。