¡ÚÂç³ØÌîµå¡ÛÆüÂç¹ñºÝ¤¬³«Ëë£µÏ¢¾¡¡¡£±Ç¯À¸£´ÈÖ¡¦ÌÚÅè¹¯ÂÀ¤¬£µÀïÏ¢Â³°ÂÂÇ¡õÂÇÅÀ
¢¡ÊóÃÎ¿·Ê¹¼Ò¸å±çÀÅ²¬³ØÀ¸Ìîµå¢¦Âè£³ÀáÂè£²Æü¡¡ÆüÂç¹ñºÝ£¶¡Ý£²¾ïÍÕÂçÀÅ²¬¡Ê£±£µÆü¡¦¾¾Á°µå¾ì¤Û¤«¡Ë
¡¡ÆüÂç¹ñºÝ¤¬¾ïÍÕÂçÀÅ²¬¤ò£¶¡½£²¤ÈµÕÅ¾¤Ç²¼¤·¡¢³«Ëë£µÏ¢¾¡¡££±Ç¯À¸¤Ê¤¬¤éº£½©¤«¤é£´ÈÖ¤ËºÂ¤ëÌÚÅè¹¯ÂÀÃæ·ø¼ê¤¬¥À¥á²¡¤·ÂÇ¤Ê¤É£²°ÂÂÇ£±ÂÇÅÀ¤È³èÌö¤·¡¢³«Ëë¤«¤é£µÀïÏ¢Â³°ÂÂÇ¤ò·ÑÂ³Ãæ¡£ÀÅ²¬Âç¤Ï¥ê¡¼¥°¥Ç¥Ó¥å¡¼¤È¤Ê¤Ã¤¿ÀèÈ¯¤ÎÃÄ¸¶´õÅÔ¡Ê¤¤Ã¤È¡¢£²Ç¯¡Ë¤¬À»ÎìÂÇÀþ¤ò£µ²óÅÓÃæ¤Þ¤ÇÌµ¼ºÅÀ¤ËÍÞ¤¨¡¢½é¾¡Íø¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿¡£
¡¡ÆüÂç¹ñºÝ¤Î£±Ç¯À¸¼çË¤¤¬»î¹ç¤ò·è¤á¤¿¡££¹²ó£²»àÆóÎÝ¤«¤é£±£·£²¥»¥ó¥Á¡¢£¸£°¥¥í¤ÎÌÚÅè¤¬ÃæÁ°Å¬»þÂÇ¤Ç£¶ÅÀÌÜ¤ò¤¿¤¿¤½Ð¤·¤¿¡£¡ÖÆâ³Ñ¹â¤á¤Îµå¤Ë¤¦¤Þ¤¯ÂÐ±þ¤Ç¤¤¿¡×¡£¥»¥ó¥¿¡¼Êý¸þ¤Ë¤Ï¤¸¤ÊÖ¤·¤Æ¥Á¡¼¥à¤ò³«Ëë£µÏ¢¾¡¤ËÆ³¤¤¤¿¡£
¡¡ÆüÂçÄá¥±µÖ¡ÊÅìµþ¡Ë¤Ç¤Ï¹â¹»ÄÌ»»£²£²¹æ¤òÊü¤Ä¥¹¥é¥Ã¥¬¡¼¤À¤Ã¤¿¡£¡Ö°éÀ®¤Ç¤â¤¤¤¤¤«¤é¥×¥í¤Ë¹Ô¤¤¿¤«¤Ã¤¿¡×¡£ºò½©¡¢¥×¥í»ÖË¾ÆÏ¤òÄó½Ð¤·¤¿¤¬¡¢»×¤¤¤ÏÆÏ¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£Âç³Ø¿Ê³Ø¤·¤Æ½Õ¤Ï½Ð¾ìµ¡²ñ¤Ë·Ã¤Þ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢²Æ¤ÎÎý½¬»î¹ç¤Ç£´ËÜÎÝÂÇ¤òÊü¤Á¡¢ÌÔ¥¢¥Ô¡¼¥ë¡£¥Ç¥Ó¥å¡¼Àï¤È¤Ê¤Ã¤¿£³Æü¤ÎÀÅ²¬Íý¹©²ÊÂçÀï¤Ç£´ÈÖ¤Ëµ¯ÍÑ¤µ¤ì¡¢£´²ó¤Î£³ÂÇÀÊÌÜ¤Ë£²¥é¥ó¤òÊü¤Ã¤¿¡£
¡¡¸½ºß¡¢³«Ëë¤«¤é£µ»î¹çÏ¢Â³°ÂÂÇ¡õÂÇÅÀÃæ¡£¤³¤ÎÆü¤Î£²ËÜ¤ò´Þ¤á¤Æ£±£·ÂÇ¿ô£¸°ÂÂÇ¡¢£´³ä£·Ê¬£±ÎÒ¤Î¹âÂÇÎ¨¤À¡£¡Öº£µ¨¤Ï¿·¿Í²¦¡¢¥Ù¥¹¥È¥Ê¥¤¥ó¡¢¼ó°ÌÂÇ¼Ô¡¢ËÜÎÝÂÇ²¦¡¢¼è¤ì¤ë¥¿¥¤¥È¥ë¤ÏÁ´Éô¼è¤ê¤¿¤¤¡×¡££³Ç¯¸å¤Î¥É¥é¥Õ¥È»ØÌ¾¤òÌ´¸«¤ëÃË¤¬¡¢¤â¤Ã¤È¤â¤Ã¤ÈÂÇ¤Á¤Þ¤¯¤ë¡£
¡Ê±öÂô¡¡Éð»Î¡Ë
¡¡ÀÅ²¬Âç¡¦ÃÄ¸¶¤¬¥Ç¥Ó¥å¡¼Àï¤Ç£´²ó£±¡¿£³¤ò£³°ÂÂÇÌµ»Íµå¤È¾å¡¹¤ÎÅêµå¤À¡£¡Ö¶ÛÄ¥¤·¤¿¤±¤É¡¢½é²ó¤«¤éÅÀ¤ò¼è¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ç¥¾¡¼¥ó¤Ç¾¡Éé¤·¤è¤¦¤È»×¤Ã¤¿¡×¡£ÄÌ¾ï¡¢ÀèÈ¯¤Ï£µ²ó¤òÅê¤²ÀÚ¤é¤Ê¤¤¤È¾¡¤Á¤Ï¤Ä¤«¤Ê¤¤¤¬¡¢£µ²ó¥³¡¼¥ë¥É¤Ï£´²ó°Ê¾å¤Ç¸¢Íø¤¬È¯À¸¤¹¤ë¤¿¤á½éÇòÀ±¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£Ê¡Åç¹â½Ð¿È¤Ç°ìÏ²¤·¤Æ¿Ê³Ø¡£¡ÖÊÙ¶¯¤â¤Ç¤¤ÆÌîµå¤Î¶¯¤¤¸øÎ©Âç¤ò¹Í¤¨¤ÆÀÅÂç¤òÁª¤ó¤À¡×¡£Æþ³Ø¸å¤¹¤°±¦¸ª¤òÄË¤á¤Æ¤Û¤Ü£±Ç¯´ÖÅê¤²¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿±¦ÏÓ¤¬¡¢Âç¤¤Ê£±¾¡¤ò¤Ä¤«¤ó¤À¡£