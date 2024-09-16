¡Ú¹â¹»Ìîµå¡Ûº£²Æ¹Ã»Ò±à½Ð¾ì¤Î³ÝÀîÀ¾¡¢¿·¥Á¡¼¥à£±¾¡¡ÄµÌ¸ÂÀÏº¤¬·è¾¡¤Î¥»¡¼¥Õ¥Æ¥£¡¼¥¹¥¯¥¤¥º
¢¡¹â¹»Ìîµå½©µ¨ÀÅ²¬¸©Âç²ñ¡¡¢¦£²²óÀï¡¡³ÝÀîÀ¾£²¡Ý£±ÃÎÆÁ¡Ê£±£µÆü¡¦ÉÍ²¬¡Ë
¡¡¸©Âç²ñ£²²óÀï£¸»î¹ç¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢¾ïÍÕÂçµÆÀî¤¬ÀÅ²¬¤ò£¸¡½£°¤Î£¸²ó¥³¡¼¥ë¥É¤ÇÇË¤Ã¤¿¡££´ÈÖ¤Î»ù¶Ì°ìÎ°¡Ê¤¤¤Á¤ë¡Ë±¦Íã¼ê¡Ê£²Ç¯¡Ë¤¬½é²ó¤ËÀèÀ©£²¥é¥ó¡¢£¸²ó¤Ë¥³¡¼¥ë¥É¤ò·è¤á¤ëËþÎÝÃÆ¤òÊü¤Á¡¢£³ÂÇ¿ô£²°ÂÂÇ£¶ÂÇÅÀ¤ÎÂçË½¤ì¡£º£²Æ¤Î¹Ã»Ò±à¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿³ÝÀîÀ¾¤Î¿·¥Á¡¼¥à¤Ï¡¢½é¤Î¸ø¼°Àï¤ÇÃÎÆÁ¤ÈÂÐÀï¡£Æ±ÅÀ¤Î£¹²ó£²»à°ì¡¢»°ÎÝ¤ÇµÌ¸ÂÀÏº»°ÎÝ¼ê¡Ê£²Ç¯¡Ë¤¬¥»¡¼¥Õ¥Æ¥£¡¼¥¹¥¯¥¤¥º¤ò·è¤á¡¢£²¡½£±¤Ç¶¥¤ê¾¡¤Ã¤¿¡££±£¶Æü¤Ï£²²óÀï£¸»î¹ç¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£
¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö¡ö
¡¡£·²ó¤Î¼éÈ÷¤«¤é½Ð¾ì¤·¤¿³ÝÀ¾¡¦µÌ¤¬¡¢¤³¤ÎÆü¤ÎºÇ½é¤ÎÂÇÀÊ¤Ç¾¡Éé¤ò·è¤á¤¿¡££¹²ó¡¢°ÂÂÇ¤ÈÅ¨¼º¤Ç£²»à°ì¡¢»°ÎÝ¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¡£¡Ö¼«Ê¬¤Î°ìÈÖ¤ÎÉð´ï¤Ç¾¡Éé¡×¤È£²µåÌÜ¤ò»°ÎÝÀþ¤Ë¥»¡¼¥Õ¥Æ¥£¡¼¥Ð¥ó¥È¤À¡££µ£°¥á¡¼¥È¥ë£¶ÉÃ£±¤Î¥¹¥Ô¡¼¥É¤Ç¡¢Êá¼ê¤ÎÁ÷µå¤¬ÆÏ¤¯¤è¤ê¤â¥ï¥ó¥Æ¥ó¥ÝÂ®¤¯°ìÎÝ¤ò¶î¤±È´¤±¤Æ¡¢¥Á¡¼¥à¤Ëµ®½Å¤Ê£±ÅÀ¤ò¤â¤¿¤é¤·¤¿¡£
¡¡Í¥¾¡¤·¤¿º£²Æ¤Î¸©Âç²ñ¤Ç¤ÏÇØÈÖ¹æ£±£´¤òÃå¤±¤Æ¤¤¤¿¡£¤À¤¬¹Ã»Ò±à¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë¤Ï£³Ç¯À¸¤¬Áª¤Ð¤ì¡¢À»ÃÏ¤ËÎ©¤Æ¤º¡£¥·¥ç¥Ã¥¯¤À¤Ã¤¿¤¬¡Ö¼¡¤¬¤¢¤ë¡×¤Èµ¤»ý¤Á¤òÀÚ¤êÂØ¤¨¡¢¤³¤Î½©¤ÎÂç²ñ¤Ë¸þ¤±¤Æ³Ø¹»¤Î¥°¥é¥¦¥ó¥É¤Ç´À¡£¥Ð¥ó¥È¤âÅ°ÄìÅª¤ËÎý½¬¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¼«¿®¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¡ÖÆâÌî¼ê¤Î¼éÈ÷°ÌÃÖ¤ò¸«¤Æ¡¢·è¤á¤é¤ì¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡»î¹ç¤Ï£±£±°ÂÂÇ¤òÊü¤Á¤Ê¤¬¤é¤â¡¢ÃÎÆÁ¤Î·ø¼é¤ÎÁ°¤Ë£²Ê»»¦¡££±ÅÀ¤òÁè¤¦¶ÛÇ÷¤·¤¿Å¸³«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤À¤¬¡ÖÍ¥¾¡¤Ç¤¤¿¤Î¤Ï£³Ç¯À¸¤ÎÎÏ¡£¼«Ê¬¤¿¤Á¤Ï¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¥ã¡¼¤À¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢ÁÛÄêÆâ¤Ç¤·¤¿¡×¤ÈµÌ¡£¹Ã»Ò±à¤¬½ª¤ï¤Ã¤Æ¤«¤é¤Î½àÈ÷´ü´Ö¤¬Ã»¤¯¡¢ÆâÌî¤Î¥³¥ó¥Ð¡¼¥È¤â¤¢¤Ã¤¿¤¬Áª¼ê¤Ï¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÂÐ±þ¡£ÂçÀÐÂîºÈ´ÆÆÄ¡Ê£´£´¡Ë¤Ï¡ÖÅê¼ê¿Ø¤¬Ç´¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£µÌ¤âÎäÀÅ¤À¤Ã¤¿¡×¤ÈÌÜ¤òºÙ¤á¤¿¡£
¡¡ÌÜÉ¸¤ÏÅì³¤¤òÀ©¤·¤Æ¤Î¥»¥ó¥Ð¥Ä½Ð¾ì¡££³²óÀï¤Þ¤Ç¤Î£±½µ´Ö¤Ç¡¢³ÝÀ¾¤Ï¤â¤Ã¤È¶¯¤¯¤Ê¤ë¡£¡ÊÎ¤¸«¡¡Í´»Ê¡Ë
¡¡¾ïÍÕÂçµÌ¤¬ÉÍ¾¾¾¦¤Î£´Åê¼ê¤Ë·×£±£µ°ÂÂÇ¤òÍá¤Ó¤»¤Æ²÷¾¡¤·¤¿¡£¤Ê¤«¤Ç¤â£±Ç¯À¸¤Ê¤¬¤é£´ÈÖ¤òÌ³¤á¤ë°ÀÁÒµü¿¿º¸Íã¼ê¤Ï¡¢½é²ó¤ËÀèÀ©ÂÇ¤òÊü¤Ä¤Ê¤É£µÂÇ¿ô£³°ÂÂÇ£³ÂÇÅÀ¡£º£·î£·Æü¤Î¸©Í½Áª¡ÊÂÐ½Ù²ÏÁí¹ç¡Ë¤Ç¤Ï£´¤Î£°¤ÈÉÔ¿¶¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¡Ö¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Î¼è¤êÊý¡×¤ò£±½µ´Ö¡¢Îý½¬¤·¤¿¤Î¤¬ÁÕ¸ù¤·¤¿¡££±£¸£²¥»¥ó¥Á¡¢£·£µ¥¥í¤Î¼çË¤¤Ï¡Ö¤³¤Î¤Þ¤ÞÄ´»Ò¤òÊø¤µ¤º¤Ë¥Ò¥Ã¥È¤òÂÇ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡×¤È³èÌö¤òÀë¸À¤·¤¿¡£
¡¡À»Îì¥¯¥ê¥¹¥È¥Õ¥¡¡¼¤Î£±Ç¯À¸º¸ÏÓ¡¦¹âÉôÎ¦¤¬£±£°Ã¥»°¿¶¤È¹¥Åê¡£°ËÆ¦Ãæ±û¤ò£´°ÂÂÇ¤ËÍÞ¤¨¤ÆÎíÉõ¤·¡¢£·²ó¥³¡¼¥ë¥É¾¡¤Á¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¡£º£²Æ¤Î¸©Âç²ñ¤Ç½àÍ¥¾¡¤â¡¢¥ì¥®¥å¥é¡¼¤Ç»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï£´ÈÖ¤ÎÅÏÉô¤À¤±¡£¤½¤ì¤Ç¤â£·²ó¤Ë¤Ï¹âÉô¤Îº¸Á°ÂÇ¤«¤éÃ±ÂÇ¤ò½Å¤Í¤Æ°ìµó£´ÆÀÅÀ¤·¤¿¡£¡Ö¼¡¤ÎÂÇ¼Ô¤Ë¤Ä¤Ê¤°Ìîµå¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¡£¤¤¤¤´¶¤¸¤Ç¤¹¡×¤È¥¨¡¼¥¹¤Ï¼«¿®¤ò¤Î¤¾¤«¤»¤¿¡£
¡¡ÉÍÌ¾¤Î£±£¸£¹¥»¥ó¥Á±¦ÏÓ¡¦¾¾²¼¹ÉÌé¡Ê£²Ç¯¡Ë¤¬¡¢½é´°Åê½é´°Éõ¤òÃ£À®¤·¡¢¾ëÆîÀÅ²¬¤ò£µ¡½£°¤Ç²¼¤·¤¿¡£¡Ö£±²ó¤º¤ÄÍÞ¤¨¤ë°Õ¼±¤¬·ë²Ì¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¡×¡£ºÇÂ®£±£³£´¥¥í¤ÎÄ¾µå¤ò¼çÂÎ¤Ë£¸°ÂÂÇ£³»Íµå¡££´²ó¤ËÀèÆ¬¤«¤é£³Ï¢Â³»Íµå¤ÇÌµ»àËþÎÝ¤Î¥Ô¥ó¥Á¤ò¾·¤¯¤â»°¿¶¤Ç£±»à¸å¡¢¥¹¥¯¥¤¥º¤òÅêÈôÊ»»¦¤ÇÀÚ¤êÈ´¤±¤¿¡£¡ÖÃç´Ö¤ÎÀ¼¤¬¤±¤ÇÎäÀÅ¤µ¤ò¼è¤êÌá¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È´¶¼Õ¡£¼¡Àï£²£±Æü¤ÏÆüÂç»°Åç¤ÈÉÍ¾¾³«À¿´Û¤È¤Î¾¡¼Ô¤ÈÂÐÀï¡£¤É¤Á¤é¤â¶¯¹ë¤À¤¬¡Öµ¤»ý¤Á¤ÇÉé¤±¤º¡¢¿ÈÄ¹¤òÀ¸¤«¤·¤¿Åêµå¤ò¤·¤¿¤¤¡×¤ÈÆ®»Ö¤òÇ³¤ä¤·¤¿¡£