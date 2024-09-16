¡Ø¸×¤ËÍã¡Ù¿·¥¥ã¥é¤Î¡ÈÌ¾Á°¡É¤¬ÏÃÂê¡¡ºÇ¿·Áê´Ø¿Þ¤Ë¥Í¥Ã¥ÈÃíÌÜ¡Ö´°Á´¤ËÁÀ¤Ã¤Æ¤ë£÷¡×
¡¡ÇÐÍ¥¡¦°ËÆ£º»è½¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¡¢Ï¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ø¸×¤ËÍã¡Ù¡Ê·î¡ÁÅÚ¡¡Á°8¡§00¡¡NHKÁí¹ç¡¡¢¨ÅÚÍËÆü¤Ï1½µ´Ö¤Î¿¶¤êÊÖ¤ê¡¿·î¡Á¶â¡¡Á° 7¡§30¡¡NHK¡¡BS¡¢BS¥×¥ì¥ß¥¢¥à4K¡Ë¤Î¸ø¼°SNS¤¬¹¹¿·¤µ¤ì¡¢Âè25½µ¡Ö½÷¤ÎÃÎ·Ã¤Ï¸å¤Ø¤Þ¤ï¤ë¡©¡×¤Î°Ê¹ß¤ÎºÇ¿·Áê´Ø¿Þ¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤¢¤ê¡Û¿·¥¥ã¥é¤Î¡ÈÌ¾Á°¡É¤¬¡Ä¿·¤¿¤ÊÁê´Ø¿Þ¤ò¸ø³«¡ª
¡¡¸ø¼°SNS¤Ï¡Ö¡Ø¤Õ¤¿¤¿¤Ó¤ÎÅìµþÊÔ¡ÙÂè25½µ¤ÎÁê´Ø¿Þ¤ò¸ø³«¡ª¡×¤ÈÅê¹Æ¡£¿·¤¿¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤È¤·¤Æ¡¢ÃöÄÞÄ¾¿Í¡ÊÀÄ»³Î¿Âç¡Ë¤ÈºÊ¡¦¿ðÊæ¡Êº´¡¹ÌÚ½Õ¹á¡Ë¤ÎÄ¹ÃË¡¦Ä¾ÆÒ¡ÊßÀÅÄÊËÀ¸¡Ë¤¬ÄÉ²Ã¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡ÖÄ¾ÆÒ¤¯¤ó¡ªÌ¾Á°¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¡ª¡×¡ÖÄ¾¿Í¤Ë±ü¤µ¤ó¤È»Ò¶¡¤¬¡¡¤·¤«¤âÄ¾ÆÒ¤Ã¤Æ¡×¡ÖÄ¾¿Í¤Î¤ª»Ò¤µ¤ó¡¢´°Á´¤Ë»ëÄ°¼Ô¤Î¿´¤òÁÀ¤Ã¤Æ¤ë£÷¡×¡ÖÁê´Ø¿Þ¥¬¥é¥ê¤ÈÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡£³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡×¡ÖÄ¾¿Í¤ÎÂ©»Ò¤ÎÌ¾Á°¤Ï¡ØÄ¾ÆÒ¡Ù¡ªÆÒ¤Á¤ã¤ó¤«¤é¸«¤Æ±ù¤Ã»Ò¤Î»Ò¶¡¤Ï¤Ê¤ó¤Æ¤¤¤¦¤Î¤«¤Ê¡©¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤¢¤ê¡Û¿·¥¥ã¥é¤Î¡ÈÌ¾Á°¡É¤¬¡Ä¿·¤¿¤ÊÁê´Ø¿Þ¤ò¸ø³«¡ª
¡¡¸ø¼°SNS¤Ï¡Ö¡Ø¤Õ¤¿¤¿¤Ó¤ÎÅìµþÊÔ¡ÙÂè25½µ¤ÎÁê´Ø¿Þ¤ò¸ø³«¡ª¡×¤ÈÅê¹Æ¡£¿·¤¿¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤È¤·¤Æ¡¢ÃöÄÞÄ¾¿Í¡ÊÀÄ»³Î¿Âç¡Ë¤ÈºÊ¡¦¿ðÊæ¡Êº´¡¹ÌÚ½Õ¹á¡Ë¤ÎÄ¹ÃË¡¦Ä¾ÆÒ¡ÊßÀÅÄÊËÀ¸¡Ë¤¬ÄÉ²Ã¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡ÖÄ¾ÆÒ¤¯¤ó¡ªÌ¾Á°¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¡ª¡×¡ÖÄ¾¿Í¤Ë±ü¤µ¤ó¤È»Ò¶¡¤¬¡¡¤·¤«¤âÄ¾ÆÒ¤Ã¤Æ¡×¡ÖÄ¾¿Í¤Î¤ª»Ò¤µ¤ó¡¢´°Á´¤Ë»ëÄ°¼Ô¤Î¿´¤òÁÀ¤Ã¤Æ¤ë£÷¡×¡ÖÁê´Ø¿Þ¥¬¥é¥ê¤ÈÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡£³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡×¡ÖÄ¾¿Í¤ÎÂ©»Ò¤ÎÌ¾Á°¤Ï¡ØÄ¾ÆÒ¡Ù¡ªÆÒ¤Á¤ã¤ó¤«¤é¸«¤Æ±ù¤Ã»Ò¤Î»Ò¶¡¤Ï¤Ê¤ó¤Æ¤¤¤¦¤Î¤«¤Ê¡©¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£