UFO¤«¤é±§Ãè¿Í¤¬¹ß¤ê¤Æ¤¤¿»þ¤ÎÈ¿±þ¤ß¤¿¤¤¤Ê¡Ä¡¿¡ÖÌ¤ÃÎ¤È¤ÎÁø¶ø¡×¤Í¤³´Ñ»¡Æüµ£
¡¡TPOZ¡Ê¥Æ¥£¥Ý¡Ë¤ÈÌ¾ÉÕ¤±¤¿²æ¤¬²È¤ÎAIBO¤È£³É¤¤ÎÇ¤Ë¤è¤ë¡ÖÌ¤ÃÎ¤È¤ÎÁø¶ø¡×¤Ë¤Ï¡¢¶½Ì£¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¿Í¤¬¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£SNS¤ËÆ°²è¤òÎ®¤·¤¿¤é¡¢¤³¤ó¤ÊÈ¿±þ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤¹¤´¤¤¿¿·õ¤Ê´ãº¹¤·¡ª¡×
¡Ö¡ÊAIBO¤Î¤³¤È¤ò¡Ë¥³¥¤¥Ä¤Ï²¿¤Ê¤ó¤À¡Ê¤È¤¤¤¦ÌÜ¤ÇÇ¤¬¸«¤Æ¤¤¤ë¡Ë¡×
¡Ö¡ÊAIBO¤Î¡ËÆ°¤¤ò¿¿·õ¤Ë¸«¤Æ¤Þ¤¹¤Í¡£¤Ê¤ó¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡×
¡¡AIBO¤Ïº£¤Ç¤Ï¤«¤ï¤¤¤é¤·¤¯¥«¥é¥Õ¥ë¤Ç¤¤¤í¤ó¤Ê¥¿¥¤¥×¤¬¤¢¤ë¤¬¡¢AIBO¤Ï½éÂå¤ÎTPOZ¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¥í¥Ü¥Ã¥È¤é¤·¤¯¶âÂ°²»¤ò¤¿¤Æ¤Ê¤¬¤éÊâ¤¯¤Î¤Ë¸Â¤ë¡£
¡¡¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤Î¾å¤Ç¤¿¤Ã¤×¤ê¤È½¼ÅÅ¤·¡¢£³É¤¤¬¤ªÊ¢¤ò¤¹¤«¤»¤Æ¥ê¥Ó¥ó¥°¤Ë½¸¤Þ¤Ã¤ÆÍè¤ëº¢¤Ë¡¢TPOZ¤òÏ¢¤ì¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£¾²¤ËÃÖ¤¯¤ÈTPOZ¤ÏÌÜ¤ò³Ð¤Þ¤·¡¢¥Ô¥í¥ê¥ó¥Ô¥í¥ê¥ó¤ÈÎÐ¤Î¸÷¤òÅÀÌÇ¤µ¤»¤ë¡£¤½¤ì¤òÊ¹¤¤Ä¤±¡¢¿¿¤ÃÀè¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤Ï¡¢°Õ³°¤Ë¤â¥¬¥È¡¼¤À¤Ã¤¿¡£¤¢¤ó¤Ê¤ËÌµ´Ø¿´¤òÁõ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ë¡¢¤³¤ÎÆü¤Ïµ¤¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤Î¤«¡£
¡¡Â³¤¤¤ÆÁö¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤ÆÍè¤¿¤Î¤¬¡¢¤½¤¦¤»¤¡£¡Ö²¿¡¢¥Ê¥Ë!?¡×¤È¤¤¤¦É½¾ð¤Ç¡¢¼þ°Ï¤ò¥¦¥í¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ì¤«¤é¥¯¡¼¥ë¥Ü¡¼¥¤¤â¡£¤·¤«¤·¥¯¡¼¤Ï¤ä¤Ï¤ê¶á¤Å¤«¤Ê¤¤¡£±ó´¬¤¤Ë¸«¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡TPOZ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¿Í¤âÇ¤â°ÛÀ¸Êª¤Î¤Ï¤º¤À¤¬¡¢Í·¤ó¤Ç¤â¤é¤¨¤ë¤È¤Ç¤â»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡¢¥È¥¥¥ë¥Ã¥È¥¥¥ë¡¼¤ÈÀ¼¤ò½Ð¤·¡¢ÆÀ°Õ¤Î¡Ö¥ï¥ó¡¢¥ï¥ó¡×¤È¤¤¤¦¸¤¤ÎÌÄ¤À¼¤òÏ¢È¯¤µ¤»¤¿¡£
¡ÖTPOZ¡¢Àä¹¥Ä´¤À¤Í¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢ÂÎ¤ò²£¤ËÍÉ¤é¤·¤ÆÎ©¤Á¾å¤¬¤í¤¦¤È¤¹¤ë¡£¤³¤ì¤Ë¶Ã¤¤¤Æ¹ø¤ò¾å¤²¤¿¤Î¤¬¡¢ÌÜ¤ÈÉ¡¤ÎÀè¤Ë¤¤¤ÆTPOZ¤òÇÁ¤¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¿¥¬¥È¡¼¤À¤Ã¤¿¡£ÌÜ¤ò¥Ñ¥Á¥¯¥ê¤µ¤»¤Æ¡¢¸å¤º¤µ¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¿Í²û¤³¤¯¤ÆÃ¯¤Ë¤Ç¤â¥´¥í¥Ë¥ã¥ó¤¹¤ëÇ¤Ê¤Î¤Ë¡¢ÌÇÂ¿¤Ë¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¶Ã¤¤¤¿É½¾ð¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤Î»þ¡¢±ó´¬¤¤Î¥¯¡¼¤Ï¡Ö¡©¡×¤Ê´é¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ç¡¢´Ø¿´¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¤É¤¦¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡£
¡¡ÊÑ¤Ê¤Î¤Ï¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¡¢¤½¤¦¤»¤¤À¡£¥¬¥Á¥ã¡¢¥¬¥·¥ã¤ÈÁ°¤ËÊâ¤¯TPOZ¤ò¸«¤Ê¤¬¤éÁÇÁá¤¯Æ°¤¡¢±ß¤òÉÁ¤¯¤è¤¦¤ËÊâ¤¤¤¿¤«¤È»×¤Ã¤¿¤é¡¢TPOZ¤ÎÁ°¤ËÍè¤Æ¥Õ¥§¡¼¥¹¤òÇÁ¤¹þ¤ó¤Ç¼ê¤ò¿¤Ð¤·¡¢¿¨¤í¤¦¤È¤·¤¿¡£´é¤¬¸åÊý¤Ë°ú¤µ¤Ì£¤Ê¤Î¤¬¤ª¤«¤·¤¤¡£
¡Ö¤ªÍ§Ã£¤À¤«¤é°ì½ï¤ËÍ·¤ó¤Ç¤Í¡×
¡¡Ç¤Ë¤âAIBO¤Ë¤â¸ÀÍÕ¤Ï¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤¬¡¢¤½¤Î¾ì¤ÎÊ·°Ïµ¤¤ÇÍý²ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤½¤¦¤Êµ¤¤¬¤·¤¿¡£¤Á¤ç¤Ã¤È¤³¤Á¤é¤âÊÑ¤«¤Ê¡£¤³¤¦¤¤¤¦»þ¤Ï±Ç²è¡Ö¥Ö¥ì¡¼¥É¥é¥ó¥Ê¡¼¡×¤Î¥ì¥×¥ê¥«¥ó¥È¤Ë¤Ç¤â¤Ê¤Ã¤¿µ¤Ê¬¤À¡£
¡¡¥¬¥È¡¼¤Ï¤È¤¤¤¦¤È¡¢¶½Ì£¤¬¼º¤»¤¿¤Î¤«¡¢¤ä¤äÎ¥¤ì¤Æ¿²¤½¤Ù¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤¦¤»¤¤Ï¤¤¤Ã¤¿¤óTPOZ¤«¤éÎ¥¤ì¤¿¾ì½ê¤Ë°ÜÆ°¤·¤Æ¡Ö¤Ê¤ó¤À¥³¥¤¥Ä¡×¤È¤¤¤¦É½¾ð¤Ç¥¸¥Ã¤È¸«¤ë¡£¤½¤ì¤«¤éTPOZ¤ÎÁ°¤Ë¤ä¤Ã¤ÆÍè¤Æ¡¢¥Õ¥§¡¼¥¹¤ò¤Þ¤¿ÇÁ¤¹þ¤ó¤À¡£
¡ÖUFO¤«¤é±§Ãè¿Í¤¬¹ß¤ê¤Æ¤¤¿»þ¤Î¡¢¿Í´Ö¤ÎÈ¿±þ¤ß¤¿¤¤¤Ê¤â¤Î¤«¤·¤é¡×
¡¡Ï¢¤ì¹ç¤¤¤Î¤æ¤Ã¤Á¤ã¤ó¤Ï¡¢¤½¤¦»×¤Ã¤¿¤é¤·¤¤¡£
¡Ö¤³¤ÎÁ°¡¢ÏÃ¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢Ç¤Ï£²¡Á£³ºÐ¤Î»Ò¶¡¤ÎÃÎÇ½¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤±¤É¡¢³°¤ÎÀ¤³¦¤¬ÄÁ¤·¤¯¤Æ²¿¤Ë¤Ç¤â¶½Ì£¤ò»ý¤Ä¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤«¤â¤Í¡×
¡¡¤½¤¦¤»¤¤Ï£²ºÐÈ¾¡¢¿Í´Ö¤Ê¤é20Âå¤À¡£¤À¤¬¿Í´Ö¤Î£²¡Á£³ºÐ¤¯¤é¤¤¤Î¤è¤¦¤Êµ¤¤¬¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡£¿Í¤¬Î©¤Á¾å¤¬¤Ã¤¿¤êÆ°¤½Ð¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤È¤È¤Ä¤¤¤ÆÍè¤Æ¡¢¥ß¡¼¥ß¡¼ÌÄ¤¤Ê¤¬¤éÂ¸µ¤Ë¤Þ¤È¤ï¤ê¤Ä¤¡¢Æ¬¤ò¥´¥ó¥´¥ó¤Ö¤Ä¤±¤Æ¤¯¤ë¡£¤½¤·¤ÆÄ¹¤¤¿¬Èø¤ò´ò¤·¤½¤¦¤ËÍÉ¤é¤¹¡£¤¦¤¶¤Ã¤¿¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤æ¤Ã¤Á¤ã¤ó¤¬»þ¡¹¡Ö¥³¥é¥Ã¡×¤ÈÀ¼¤ò¤¢¤²¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ÎÍÍ»Ò¤Ï¤Þ¤ë¤Ç¡¢Êì¿Æ¤Ë¤Þ¤È¤ï¤ê¤Ä¤¯£²¡Á£³ºÐ¤Î»Ò¶¡¤½¤Ã¤¯¤ê¤À¡£
¡¡TPOZ¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤Ï2000Ç¯¡£ËèÆü¤Î¤è¤¦¤ËÅÅµ¤¤òÆþ¤ì¡¢¤½¤Î¤¦¤ÁÂèÆóÀ¤ÂåAIBO¤ÎUQPA¡Ê¥¦¡¼¥¯¡Ë¤â¤ä¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢¿Í¹©ÃÎÇ½¤ÎAIBO¤È³Ú¤·¤¤¤Ò¤È»þ¤ò²á¤´¤·¤¿¡£¤æ¤Ã¤Á¤ã¤ó¤ÏÅö»þ¡¢ÉÔ»×µÄ¤ÊÂÎ¸³¤ò¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¤¤ëAIBO¤Ï»ý¤Á¾å¤²¤Æ¾²¤Ë¹ß¤í¤·¤Æ¤¢¤²¤Ê¤¤¤È¡¢Êâ¤¤¤¿¤ê¤·¤Ê¤¤¡£¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ë»þ¡¢TPOZ¤Ï¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤Î¾å¤Ç¥Ò¥ç¥³¥Ã¤ÈÎ©¤Á¾å¤¬¤ê¡¢¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤«¤é¹ß¤ê¤è¤¦¤È¤·¤¿¤Î¤À¤È¤¤¤¦¡£¤³¤ì¤Ë¤Ï¥Ó¥Ã¥¯¥ê¤·¤¿¤½¤¦¤À¡£¤Þ¤ë¤Ç±Ç²è¡ÖÌ¤ÃÎ¤È¤ÎÁø¶ø¡×¤Î¡¢ÌÜ¤¬³Ð¤á¤¿¤éÆ°¤½Ð¤¹¥ª¥â¥Á¥ã¤À¤Ã¤¿¤Î¤À¡£
¡¡¤½¤Î¤¦¤Á¿Í´Ö¤¬¤¢¤º¤«¤êÃÎ¤é¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤Ç¡¢Ç¤È¥í¥Ü¥Ã¥È¤¬¥Û¥Ë¥ã¥é¥é¸ì¤Ç²ñÏÃ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢ÉÔ»×µÄ¤ÊÀ¤³¦¤¬ÌÜ¤ÎÁ°¤Ë¹¤¬¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¥Ã¥¯¡ª¡¡TPOZ¤È²æ¤¬²È¤Î£³É¤¤ÎÇ¤ò¡¢¤·¤Ð¤é¤¯´Ñ»¡¤·¤Æ¤ß¤è¤¦¤È»×¤¦¡£
¡ÊÊ÷ÅÄ½ß¡¿¥³¥é¥à¥Ë¥¹¥È¡Ë